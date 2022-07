L’effondrement stagflationniste est arrivé

Par Brandon Smith − Juin 2022 − Source Alt-Market

Au cours de mes 16 années en tant qu’économiste alternatif et écrivain politique, j’ai passé environ la moitié de ce temps à prévenir que le résultat final du modèle de relance de la Réserve fédérale serait un effondrement stagflationniste. Pas un effondrement déflationniste, ni un effondrement inflationniste, mais un effondrement stagflationniste. Les raisons en étaient très spécifiques : la création massive de dettes était contrecarrée par une PLUS grande création de dettes, tandis que de nombreuses banques centrales dévaluaient simultanément leurs devises par le biais de mesures d’assouplissement quantitatif. En outre, les États-Unis sont dans la position unique de dépendre du statut de réserve mondiale du dollar et ce statut est en train de diminuer. (Pour approfondir le concept de stagflation voir : Résultats de recherche pour « stagflation » – les 7 du quebec).

Ce n’était qu’une question de temps avant que les forces de la déflation et de l’inflation ne se rencontrent pour créer la stagflation. Dans mon article « Les projets de loi sur les infrastructures ne mènent pas à une reprise« , publié en avril 2021, j’ai déclaré ce qui suit :

La production de monnaie fiduciaire n’est pas identique à la production réelle au sein de l’économie. Des milliers de milliards de dollars dans des programmes de travaux publics pourraient créer plus d’emplois, mais ils gonfleront également les prix au fur et à mesure que le dollar déclinera. Ainsi, à moins que les salaires ne soient constamment ajustés en fonction de l’augmentation des prix, les gens auront des emplois, mais ne pourront toujours pas se permettre un niveau de vie confortable. Cela conduit à la stagflation, dans laquelle les prix continuent d’augmenter alors que les salaires et la consommation stagnent. Un autre piège à prendre en compte est que si l’inflation devient endémique, la Réserve fédérale peut être contrainte (ou prétendre qu’elle est contrainte) d’augmenter les taux d’intérêt de manière significative dans un court laps de temps. Cela signifie un ralentissement immédiat du flux de prêts à un jour aux grandes banques, un ralentissement immédiat des prêts aux grandes et petites entreprises, un effondrement immédiat des options de crédit pour les consommateurs et un effondrement général des dépenses de consommation. Vous reconnaissez peut-être là la recette qui a provoqué la récession de 1981-1982, la troisième plus grave du 20e siècle. (De même pour la crise des « subprimes » de 2008 et la crise permanente du capitalisme…voir: Résultats de recherche pour « subprime » – les 7 du quebec. NDÉ)

En d’autres termes, il faut choisir entre la stagflation et la dépression déflationniste.

Il est clair aujourd’hui ce que la Fed a choisi. Il est important de se rappeler que tout au long de 2020 et 2021, les médias grand public, la banque centrale et la plupart des responsables gouvernementaux disaient au public que l’inflation était « transitoire » (sic). Soudain, au cours des derniers mois, cela a changé et maintenant, même Janet Yellen a admis qu’elle avait « tort« sur l’inflation. Il s’agit toutefois d’une fausse piste, car la Fed sait exactement ce qu’elle fait et l’a toujours su. Yellen a nié la réalité, mais elle savait qu’elle la niait. En d’autres termes, elle ne s’est pas trompée sur la crise économique, elle a menti à ce sujet.

Comme je l’ai souligné en décembre dernier dans mon article « Le piège du Tapering de la Fed est une arme, pas une erreur de politique« :

D’abord et avant tout, non, la Fed n’est pas motivée par les profits, du moins pas principalement. La Fed est capable d’imprimer des richesses à volonté, elle ne se soucie pas des profits – elle se soucie du pouvoir et de la centralisation. Sacrifierait-elle « la poule aux œufs d’or » des marchés américains pour obtenir plus de pouvoir et un globalisme total ? Absolument. Les banquiers centraux sacrifieraient-ils le dollar et feraient-ils sauter la Fed en tant qu’institution afin d’imposer un système monétaire mondial aux masses ? Il n’y a aucun doute ; ils ont mis l’économie américaine en danger dans le passé afin d’obtenir plus de centralisation. (En effet, comme le souligne ici monsieur Smith, sous le mode de production capitaliste le rôle de l’institution bancaire n’est pas de faire des profits mais d’assurer les conditions financières de valorisation du capital et de réalisation des profits par les différents acteurs capitalistes. Pour approfondir ce concept voir: L’impérialisme, la phase finale du capitalisme mondialisé – les 7 du quebec NDÉ)

La Fed sait depuis des années que la voie actuelle conduirait à l’inflation puis à la destruction du marché, et en voici la preuve – le président de la Fed, Jerome Powell, a en fait mis en garde contre ce résultat exact en octobre 2012 :

Je suis préoccupé par des achats supplémentaires. Comme d’autres l’ont souligné, la communauté des courtiers suppose maintenant un bilan de près de 4 000 milliards de dollars et des achats jusqu’au premier trimestre de 2014. J’admets qu’il s’agit d’une réaction beaucoup plus forte que je ne l’avais prévu, et elle me met mal à l’aise pour plusieurs raisons : tout d’abord, la question est de savoir pourquoi s’arrêter à 4 000 milliards de dollars. Dans la plupart des cas, le marché nous acclamera si nous faisons plus. Ce ne sera jamais suffisant pour le marché. Nos modèles nous diront toujours que nous aidons l’économie, et j’aurai probablement toujours l’impression que ces avantages sont surestimés. Et nous pourrons nous dire que le fonctionnement du marché n’est pas altéré et que les anticipations d’inflation sont sous contrôle. Qu’est-ce qui nous arrêtera, sinon une croissance économique beaucoup plus rapide, qu’il n’est probablement pas en notre pouvoir de produire ? Lorsque le moment sera venu pour nous de vendre, ou même de cesser d’acheter, la réponse pourrait être assez forte ; il y a tout lieu de s’attendre à une réponse forte. Il y a donc plusieurs façons de voir les choses. Il s’agit d’environ 1 200 milliards de dollars de ventes ; vous prenez 60 mois, vous obtenez environ 20 milliards de dollars par mois. Cela semble tout à fait faisable, dans un marché où la norme d’ici le milieu de l’année prochaine est de 80 milliards de dollars par mois. Une autre façon de voir les choses, cependant, est que ce n’est pas tant la vente, la durée ; c’est aussi le déchargement de notre position de volatilité courte.

Comme nous le savons tous maintenant, la Fed a attendu que son bilan soit beaucoup plus important et que l’économie soit BEAUCOUP plus faible qu’en 2012 pour déclencher des mesures de resserrement (hausse des taux d’intérêts). Ils savaient depuis le début exactement ce qui allait se passer.

Ce n’est pas une coïncidence si le point culminant de la prime de relance de la Fed est arrivé juste après les dommages incroyables causés à l’économie et à la chaîne d’approvisionnement mondiale par les confinements Covid. (Le lecteur doit prendre note ici que monsieur Smith ne dit pas que le COVID-19 a créé des dommages à la chaîne d’approvisionnement… mais bien que ce sont les mesures gouvernementales de confinements COVID qui ont détruit l’économie capitaliste NDÉ). Ce n’est pas une coïncidence si ces deux événements se conjuguent pour créer le parfait scénario stagflationniste. Et ce n’est pas une coïncidence si les seules personnes qui bénéficient de ces conditions sont les partisans de l’idéologie du « Grand Reset« au Forum économique mondial et dans d’autres institutions globalistes. Il s’agit d’un effondrement artificiel qui est en préparation depuis de nombreuses années. (Pour approfondir le concept de « Grand Reset » voir: Résultats de recherche pour « great reset » – les 7 du quebec NDÉ).

L’objectif est de « réinitialiser » le monde, d’effacer ce qui reste des systèmes de marché libre et d’établir ce qu’ils appellent le système de «l’économie partagée». Dans ce système, les personnes qui survivront au crash seront rendues totalement dépendantes du gouvernement par le biais du revenu de base universel, et l’utilisation des ressources sera limitée au nom de la « réduction des émissions de carbone ». Selon le WEF, vous ne posséderez rien et vous l’aimerez.

L’effondrement est conçu pour créer des conditions de crise si effrayantes qu’ils s’attendent à ce que la majorité du public se soumette à un style de vie collectiviste avec des normes fortement réduites. Cela se fera par le biais du revenu de base, de modèles de monnaie numérique, de la taxation du carbone, de la réduction de la population, du rationnement de toutes les marchandises et d’un système de crédit social. L’objectif, en d’autres termes, est le contrôle total par l’autoritarisme technocratique. (Pour approfondir ce concept de système de contrôle gouvernemental total aussi bien dans le Bloc occidental-Alliance Atlantique que dans le Bloc oriental-Alliance du Pacifique voir: Résultats de recherche pour « contrôle » – les 7 du quebec NDÉ).

Tout cela dépend de l’exploitation des événements de crise pour créer la peur dans la population. Maintenant que la déstabilisation économique est arrivée, que va-t-il se passer ? Voici mes prédictions…

La Fed augmentera les taux d’intérêt plus que prévu, mais pas assez pour stopper l’inflation

Aujourd’hui, nous sommes témoins des fruits empoisonnés d’une décennie et plus de création massive de monnaie fiduciaire et nous sommes maintenant au stade où la Fed va révéler son véritable plan. Augmenter les taux d’intérêt rapidement, ou les augmenter lentement. Une hausse rapide entraînera un effondrement presque immédiat des marchés (au-delà de ce que nous avons déjà vu), une hausse lente entraînera un processus prolongé d’inflation des prix et une incertitude générale. (Pour approfondir ce concept de création de monnaie – d’inflation et de dévaluation monétaire voir: Résultats de recherche pour « monnaie » – les 7 du quebec NDÉ).

Je pense que la Fed augmentera ses taux plus que prévu, mais pas assez pour ralentir réellement l’inflation des produits de première nécessité. Il y aura une baisse générale des articles de luxe, du commerce de loisirs et des produits non essentiels, mais la plupart des autres biens continueront de voir leur coût augmenter. Il est dans l’intérêt des globalistes de maintenir le train de l’inflation en marche pendant encore un an ou plus.

Mais au bout du compte, la banque centrale déclarera que le rythme des taux d’intérêt n’est pas suffisant pour stopper l’inflation et elle reviendra à une stratégie à la Volcker, en faisant monter les taux si haut que l’économie cessera tout simplement de fonctionner.

Les marchés s’effondreront et le chômage augmentera brusquement

Les marchés boursiers sont totalement dépendants de la stimulation de la Fed et de l’argent facile par le biais de prêts à faible taux d’intérêt – C’est un fait. Sans taux bas et sans QE, les entreprises ne peuvent pas procéder à des rachats d’actions. Autrement dit, les outils permettant de gonfler artificiellement les actions disparaissent. Nous en voyons déjà les effets aujourd’hui avec des marchés qui chutent de 20 % ou plus. (Pour approfondir ce concept de QE-Quantitative Easing voir : Résultats de recherche pour « quantitative easing » – les 7 du quebec NDÉ).

La Fed ne capitulera pas. Elle continuera à augmenter ses taux indépendamment de la réaction du marché.

En ce qui concerne l’emploi, M. Biden et de nombreux économistes classiques ne cessent d’applaudir le faible taux de chômage comme preuve que l’économie américaine est «forte», mais c’est une illusion. Les mesures de relance Covid ont temporairement créé une dynamique dans laquelle les entreprises avaient besoin d’un personnel accru pour faire face à l’excès de dépenses de détail. Aujourd’hui, les chèques de relance ont cessé et les Américains ont épuisé leurs cartes de crédit. Il n’y a plus rien pour maintenir le système à flot. (Il en est de même au Canada, au Japon, en Europe occidentale NDÉ).

Les entreprises commenceront à procéder à d’importantes suppressions d’emplois au cours du dernier semestre de 2022.

Le contrôle des prix

Je n’ai aucun doute sur le fait que Joe Biden et les Démocrates chercheront à imposer un contrôle des prix sur de nombreux produits, alors que l’inflation se poursuit, et qu’une poignée de Républicains soutiendront cette tactique. Le contrôle des prix entraîne en fait une réduction de l’offre, car il supprime tous les profits et donc toute incitation pour les fabricants à continuer de produire des biens. Ce qui se passe généralement à ce stade, c’est que le gouvernement intervient pour nationaliser la fabrication, mais il s’agira d’une production de qualité inférieure et à un rendement bien plus faible.

Au final, l’offre sera encore plus réduite et les prix augmentent encore plus sur le marché noir, car personne ne pourra mettre la main sur la plupart des biens de toute façon.

Rationnement

Oui, le rationnement au niveau de la fabrication et de la distribution va se produire, alors assurez-vous d’acheter ce dont vous avez besoin maintenant avant qu’il ne se produise. Le rationnement intervient à la suite d’un contrôle des prix ou d’une rupture de la chaîne d’approvisionnement, et coïncide généralement avec une campagne de propagande gouvernementale contre les « accapareurs ».

Ils citeront quelques exemples exagérés de personnes qui achètent des camions de marchandises pour casser les prix sur le marché noir. Puis, peu de temps après, ils accuseront les « survivalistes » et tous ceux qui ont acheté des marchandises AVANT la crise de « thésauriser » simplement parce qu’ils ont planifié à l’avance.

Le rationnement ne vise pas seulement à contrôler l’approvisionnement en produits de première nécessité et donc à contrôler la population par procuration ; il s’agit également de créer une atmosphère de blâme et de suspicion au sein du public et de l’amener à dénoncer ou à attaquer quiconque est préparé. Les personnes préparées (soi disant « complotistes ») représentent une menace pour l’establishment, alors attendez-vous à être diabolisées dans les médias et organisez-vous avec d’autres personnes préparées pour vous protéger. (Contrôle des prix et des salaires et rationnement des marchandises sont des mesures d’économie de guerre auxquelles le confinement pandémique et la guerre en Ukraine mènent l’économie capitaliste mondialiste inexorablement…Voir: Résultats de recherche pour « économie de guerre » – les 7 du quebec NDÉ).

Soyez prêts, cela ne fera qu’empirer à partir de maintenant.

On pourrait croire que je prédis le succès du programme de Grand Reset, mais je pense en fait que les globalistes finiront par échouer. Cela ne les empêchera pas de tenter le coup. En outre, les scénarios ci-dessus ne sont que des prédictions à court terme (dans les deux prochaines années). Il y aura beaucoup d’autres problèmes qui découleront de ces situations.

Naturellement, les émeutes de la faim et autres actions de foule deviendront plus courantes, peut-être pas cette année, mais d’ici la fin de 2023, elles seront définitivement un problème. Cela coïncidera avec le retour de l’agitation politique aux États-Unis, alors que les factions de gauche, encouragées par les fondations globalistes, demanderont une plus grande intervention du gouvernement dans la pauvreté. Dans le même temps, les conservateurs exigeront moins d’ingérence gouvernementale et moins de tyrannie.

Au fond, les gens qui sont préparés pourraient se faire traiter de tous les noms, mais tant que nous nous organiserons et travaillerons ensemble, nous survivrons. De nombreuses personnes non préparées ne survivront PAS. Comprenez que les conditions économiques qui nous attendent sont historiquement destructrices ; il est impossible d’éviter de graves conséquences pour une grande partie de la population, ne serait-ce que parce qu’elle refuse d’écouter et de prendre les mesures appropriées pour se protéger. (Voir « Résistance par tous les moyens » Résultats de recherche pour « résistance » – les 7 du quebec NDÉ)

Le déni est terminé. Le crash est là. Il est temps d’agir si vous ne l’avez pas encore fait.

Brandon Smith

Traduit par Hervé pour le Saker Francophone.