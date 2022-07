Par Brigitte Bouzonnie.

1°)-Pas de naïveté : ce n’est pas Poutine qui va nous arranger nos bidons !

Bien sûr, on explose tous de joie : l’armée russe et Poutine gagnent la guerre en Ukraine. Avec les belles victoires de Marioupol, Severodonetz, Lisichansk libérant la République populaire de Lougansk (voir article rédigé par Erwan Castel, posté hier sur sur lettre politique indépendante. Tandis que le Peuple de Lisichansk libéré pleure de joie (voir photos de mon amie Monika Karbowska).

Bien sûr, on rigole quand on lit que Zelensky est prêt à céder une grande partie de l’Ukraine. Le couper en deux. Donner toute la partie nord ouest de l’Ukraine aux russes. En échange d’un petit bout situé au nord est, qui adhèrerait à l’Union Européenne (voir photo ci-dessus). Il faut vraiment qu’il soit au bout du rouleau, pour accepter une telle humiliation. Un tel chemin de Canossa.

Bien sûr, on est d’accord avec Poutine, lorsqu’il dit en substance : le nouvel ordre mondial ne retrouvera pas sa puissance passé. Il ne sera plus jamais ce qu’il était avant la guerre déclarée le 24 février 2022.

2°)- Avec les victoires de Poutine et de l’armée russe (Marioupol, Severodonetz, Lisitchansk), un nouvel espoir est en train de naitre chez les militants luttant contre le capitalisme mondialisé, en rupture avec le silence et la démobilisation de l’année 2021 !

Bien sûr, les victoires de Marioupol, Severodonetz, Lisichansk redonnent de l’espoir au Peuple conscientisé, profondément anti Macron, que nous sommes. La victoire de Marioupol me rappelle la victoire de Stalingrad en 1942. L’utilisation qui en a été faite par les résistants. Ainsi, le père du philosophe Alain Badiou, Raymond Badiou, Résistant, futur maire de Toulouse, mettait des épingles sur une carte d’Europe, montrant l’avancée des soviétiques à son fils, Alain, qui avait alors cinq ans. Lui disant : “quand on veut, on peut !”(sic). J’ai lu de nombreux témoignages sur la seconde guerre mondiale. Nombreux sont les connus, les inconnus, à suivre secrètement sur une carte, mappemonde, les progrès de l’armée soviétique. Un peu d’espoir dans ces années ultra-noires de l’Occupation ! La victoire de Stalingrad, c’était beaucoup plus que la libération de la ville de Stalingrad ! (Voir: Opération Barbarrossa : mythes et réalité ! – les 7 du quebec ).

Pour nous, la guerre en Ukraine, les victoires de Marioupol, Severodonetz et Lisitchansk, c’est pareil. C’est beaucoup plus que la libération de Marîoupol, Severodonetz et Lisitchansk. Cela fonctionne comme la victoire de Stalingrad. Un nouveau filet d’espoir dans ce monde de brutes voulu par le nouvel ordre mondial : dépopulation sévère, rendue possible notamment grâce au Covid + les vaccins tueurs. “4 milliards de bouches inutiles à nourrir”(sic), comme dit délicatement l’horrible nazi Schwab. Suppression de la propriété privés et de tous nos maigres biens. Mise en esclavage totale et brutale des peuples occidentaux.

On revient de loin : l’année 2021 a été particulièrement difficile. Ingrate. Difficile à (sur)vivre. Pendant la période qui va du 21 janvier 2021, du triste départ de Donald Trump de la Maison Blanche, au 24 février 2022, date de la déclaration de guerre en Ukraine par Vladimir Poutine, nous avons traversé des banquises de silence. De solitude.

Le site Qactus pro Donald Trump, qui faisait un excellent travail de contre information, donc d’espoir, a disparu des écrans. Mais ce n’est pas tout. Les soi disant lanceurs d‘alerte patentés, diplômés BAC + 150 en complotisme, qui en savaient soi disant plus que Dieu sur notre vie et modeste devenir (coucou Cossette, coucou Bercoff !), au lieu de nous éclairer un peu, ont roupillé plein pot, durant toute l’année 2021. Parlé de sujets de 25ème importance “macroncompatibles”.

Voilà pourquoi je dis toujours du bien de Robert Kennedy junior, qui, malgré sa célébrité, tout au long de l’année 2021, est resté fidèle à ses idées. Fidèle sur le pont. Écrivant un livre majeur, où il dénonce toute la malfaisance d’un Gates. Fauci. Big Pharma. Premier dans les ventes sur Amazon, et ce n’est que justice.

Résultat : au cours de l’année 202, nous n’étions pas nombreuses, nombreux, l’équivalent des doigts de la main de Django Reinhart, à dire qu’il y avait une guerre secrète entre, d’une part, le camp mondialiste : Biden, Macron, Merkel, Johnson, Clinton (monsieur et madame). Obama. Rothschild. Soros. Gates. Fauci. D’autre part, le camp nationaliste dirigé par Donald Trump, l’armée américaine et 22 armées mondiales, dont l’armée française. Et que cette guerre secrète, Donald Trump était en train de la gagner….: 2% à tout casser.

Mais à compter du 24 février 2022, avec la déclaration publique de la guerre en Ukraine, par Vladimir Poutine, la règle du jeu a changé . Chaque internaute a pu suivre la guerre ouverte, affichée, menée par l’armée russe contre le camp mondialiste. S’ajoutant à la guerre secrète menée par Donald Trump., dont on se sait rien. Chaque internaute a pu suivre les défaites du camp occidental / Marioupol, Severodonetz, Lisitchansk. Exactement comme le père de Alain Badiou “suivait” la bataille de Stalingrad en 1942, grâce aux informations obtenues en contrebande par la Résistance.

Cela change tout. Un nouvel espoir est en train de naitre pour tous les militants anti camp mondialiste, anti Macron. Espoir qui n’existait pas en 2021, où tout était secret.

3°)- Mais il ne faut pas compter naïvement sur Poutine pour nous arranger les bidons !

Jusque là, on est d’accord. Mais il y a une naïveté à ne pas penser. Ne pas commettre. Ce n’est pas Poutine qui va libérer Paris de Macron. Tandis que nous, sur un grand toboggan automatique, on aurait qu’à suivre les évènements. On aurait qu’à zieuter, façon voisine de palier regardant par la fenêtre, de façon jubilatoire, un couple dans la rue en train de se disputer. Le cul derrière le micro.

Oh, certes, dans le fil d’actu de Facebook, j’ai lu des appels de gilets jaunes en ce sens, demandant à Poutine de libérer la France. Mais, pas de fausse joie, cela ne se fera pas. Poutine crée les conditions de possibilité, qui rendent une libération de la France par le Peuple français plus facile. Mais en réalité, la France sera libérée de macron, uniquement si les français se mobilisent, Descendent dans la rue. Et c’est tout. Et c’est tout. Si le Peuple français ne fait rien, il ne se passera rien.

(Chère amie, ce n’est pas de Macron que le peuple français doit impérativement se libérer complètement…c’est du mode de production capitaliste décadent et obsolète que nous devons tous nous libérer : L’impérialisme, la phase finale du capitalisme mondialisé – les 7 du quebec NDÉ).

Comme on disait dans les années 70 :

ON A RAISON DE SE REVOLTER !

UNE SEULE SOLUTION LA REVOLUTION !