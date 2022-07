L’Occident est en train de perdre la “guerre économique” contre la Russie et les BRICS (Edouard Husson)

+ Maria Zakharova, porte-parole du Ministère russe des Affaires étrangères, a rappelé les objectifs russes: “Nos priorités sont que l’Ukraine soit un État neutre, non aligné et non nucléaire, reconnaisse la réalité territoriale post-2014, y compris la souveraineté russe sur la Crimée et l’indépendance de la République Populaire de Donetsk et de la République Populaire de Lougansk, et s’engage à la démilitarisation, à la dénazification et à la non-discrimination de la population russophone, ainsi qu’au rétablissement du statut de la langue russe.”

+ Vladimir Poutine a déclaré que la politique occidentale avait pour conséquences un rapprochement toujours plus étroit entre la Biélorussie et la Russie

+ Retour de M.K. Bhadrakumar sur le sommet des BRICS:

“La conversation téléphonique de vendredi entre le premier ministre Modi et le président russe Poutine a constitué un signal fort, au lendemain de la publication du nouveau concept stratégique de l’OTAN, qui considère la Russie comme la “menace la plus importante et la plus directe” pour l’alliance. Les comptes rendus de Moscou et de New Delhi ont tous deux souligné la détermination des deux dirigeants à poursuivre la dynamique de la coopération économique malgré les sanctions occidentales contre la Russie. (…)

Ironiquement, les “sanctions de l’enfer” de l’Occident ont fortement stimulé le commerce bilatéral entre l’Inde et la Russie, lui donnant un dynamisme que l’on ne soupçonnait pas de retrouver à l’ère post-soviétique.

L’appel de vendredi a été convenu en marge du sommet des BRICS (23-24 juin). Curieusement, il est intervenu à un moment où les puissances occidentales ont redoublé d’efforts pour semer la discorde entre les pays membres des BRICS, et pour laver le cerveau de l’Inde, en particulier, afin qu’elle rejoigne leur wagon dans les nouvelles conditions de la guerre froide. Bien entendu, l’Inde fait la fine bouche, toujours aussi obstinée dans le circuit multilatéral – UE, G7, QUAD.

La relation entre l’Inde et la Russie a été le leitmotiv de la visite de Modi au Japon en avril (en partie) et de ses trois visites en Europe en mai, ainsi que de ses deux rencontres avec le président américain Biden au cours de cette période (en grande partie). Il est intéressant de noter que les tentatives occidentales de créer une paranoïa dans l’esprit des Indiens à propos des liens étroits entre la Russie et la Chine n’ont plus l’effet escompté, à savoir que Delhi se méfie des intentions de la Russie. L’Inde voit, au contraire, de grandes opportunités d’exploiter l’inclinaison de la Russie vers la région Asie-Pacifique pour des partenariats économiques.

Il ne fait aucun doute que l’Inde “maintient l’équilibre” entre Washington et Moscou et le sommet des BRICS a été une excellente occasion de suivre ce numéro de trapèze. Un journal Internet de Delhi, ouvertement pro-occidental, avait prédit que Modi agirait comme un justicier pour le président américain Biden, bloquant toute déclaration des BRICS critiquant les États-Unis. Que cela soit vrai ou non, Modi a prononcé un discours plutôt anodin lors du sommet des BRICS.(…)

Dans son discours, le président chinois Xi Jinping a lancé un appel (…) direct aux partenaires des BRICS : “Notre monde est aujourd’hui assombri par les nuages noirs de la mentalité de la guerre froide et de la politique de puissance, et assailli par des menaces de sécurité traditionnelles et non traditionnelles en constante émergence. Certains pays tentent d’étendre leurs alliances militaires pour rechercher une sécurité absolue, alimentent la confrontation par blocs en contraignant d’autres pays à choisir leur camp et poursuivent une domination unilatérale au détriment des droits et des intérêts des autres. Si l’on laisse ces tendances dangereuses se poursuivre, le monde connaîtra encore plus de turbulences et d’insécurité.

“Il est important que les pays des BRICS se soutiennent mutuellement sur les questions concernant les intérêts fondamentaux, pratiquent un véritable multilatéralisme, préservent la justice, l’équité et la solidarité et rejettent l’hégémonie, l’intimidation et la division.”

(…) [Cependant] l’état d’esprit à somme nulle de l’Inde à l’égard de la Chine (…) rend difficile la collaboration collective avec la Chine dans tout forum régional.

Toutefois, l’appréhension de l’Inde de voir la Chine “dominer” les BRICS est injustifiée. La Russie occupe incontestablement une place particulière dans la structure des BRICS. En fait, les BRICS ont été l’idée de Moscou et c’est la Russie qui a lancé ce format. La première réunion ministérielle (dans le format BRIC) a eu lieu à la suggestion de Poutine en septembre 2006, en marge de la session de l’Assemblée générale des Nations unies à New York. Ainsi, l’idée de créer les BRICS a mûri en Russie.

Deuxièmement, les BRICS sont un format “désidéologisé”. Ils ne manifestent aucune animosité à l’égard des États-Unis, bien qu’ils remettent en question l’hégémonie occidentale sur l’ordre politique et économique international. (…) Moscou a conçu le concept des BRICS pour renforcer la formation d’un système multipolaire de relations internationales et la croissance de la coopération économique – et il a effectivement contribué à la naissance d’un nouveau système économique, basé sur l’accès égal des pays aux marchés de financement et de vente, une combinaison de planification étatique et d’économie de marché.

L’Inde a du mal à comprendre que le paradigme des BRICS ne consiste pas à accroître les capacités ou les ambitions des pays membres du groupe, mais à favoriser un changement qualitatif du modèle de développement économique du Sud. L’attitude de l’Inde, qui boude et politise le forum avec des questions étrangères (principalement pour embarrasser la Chine), n’a aucun sens.

Contrairement à l’Inde, la Chine prend les BRICS au sérieux. L’initiative chinoise visant à créer un centre de vaccins BRICS est en cours de développement et la mise en œuvre de ce projet dans les conditions actuelles peut être une réalisation significative qui renforcera le format entier de l’association. (…)

Il est grand temps que l’Inde procède à une sérieuse réévaluation des valeurs dans le cadre des BRICS et de l’évolution de l’équilibre interne des forces au sein du groupement dans les nouvelles conditions de la guerre froide.

Les BRICS sont à la croisée des chemins et cette prise de conscience a propulsé le concept d’un format “BRICS+” au centre des discussions. La présidence chinoise des BRICS en 2022 a vu le lancement de la réunion élargie des BRICS+ au niveau des ministres des affaires étrangères. Parmi les participants figuraient l’Égypte, le Nigeria, le Sénégal, l’Argentine, l’Indonésie, le Kazakhstan, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et la Thaïlande(…).

+ Le site internet du ministère britannique de la Défense a été piraté. En matière de hacking, on ne prête qu’aux….Russes. Pan sur le bec de Boris

+ Il semble que la Commission Européenne ait l’intention de faire passer une solution à l’impasse de Kaliningrad dans le prochain texte d’actualisation des sanctions.

+ Manifestation à Varsovie le 1er juillet dernier, pour demander que soit mis fin à l’accueil des réfugiés ukrainiens.