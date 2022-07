LE PROLÉTAIRE SCEPTIQUE

Kant, s’est laissé aller à l’arbitraire et sa plus grande contribution à la science était son mépris et son refus d’obéir aveuglement, à l’autorité. L’inébranlable rebelle refusant de suivre le troupeau.

Comme dire NON à un vaccin prescrit par un politicien. Ni le mot, pandémie, vociféré par des hommes d’affaires.

Kant est vigilant, les yeux grands ouvert. Il ne croit que les auteurs intelligents et indépendants, dont la preuve morale produit la conviction de l’existence.

Kant et Hume se consolident, nous amènent au positivisme et l’élimination du facteur… peur ! L’histoire se répète et aussi la philosophie. Il y en a un qui dévoile la vérité et nous rappelle à la réalité; et un autre, bien payé par l’élite, dit le contraire ! La bonne conscience officielle?

Comme le dit si bien Bernard-Henri Lévy, «À force de vociférer dans le vide pendant qu’une crise après l’autre s’abat sur nous pour nous garder cloitrés devant nos télé mensongères pendant que les vrais philosophes d’aujourd’hui sont honteusement tenus à l’écart.»

Voila, ce complot diabolique est en train de noyer la démocratie fragile et les philosophes sont réduits au silence. Le 1% ramasse tout; Twitter, etc. Les médias manipulent la raison des vieux.

Heureusement, les jeunes, fatigués des fables des vieux, renoncent à la télé. Ils préfèrent la rue… comme aujourd’hui!

John Mallette

Le Poète Sceptique