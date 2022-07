OTTAWA, ENCORE OTTAWA!

400 arrestations de manifestants non-violents, dès la première soirée ! La folie de Trudeau n’a pas de borne. Il dicte avec 23% des votes.

J’étais là samedi et il y avait de la police de partout, de l’Ontario, même de Toronto ! Trudeau a peur. Les motards étaient tenus très loin, à l’écart. En fait la manif n’a pas eu lieu. Ce n’était qu’une démonstration de force de la part du dictateur Trudeau.

Le message du dictateur c’est, NON à la démocratie. Et que dire des citoyens qui ne veulent plus de manifs dans leur ville unilingue, la Capitale de ce pays BILINGUE ? Oui, on est mal accueillit ici, par la population et les policiers unilingues.

«SPEAK WHITE! OR ELSE!» La langue Française ne passe pas ici. Ni les manifestants! On devrait déménagés la Capitale du Canada dans une ville plus accueillante et bilingue, comme Gatineau, par exemple ?

Le COMPLÔT était ÉVIDENT samedi. Impossible de dire le contraire. Que de la police et des arrestations violentes ! J’ai vu une arrestation musclée. 50 policiers armés contre UN manifestant armé d’un hautparleur. On lui enlevé sa chemise et changer de véhicule trois fois ! Et tout ce temps là, le jeune homme d’une vingtaine d’années n’arrêtait pas de crier, « FREEDOM ! » C’était tout un spectacle, une comédie d’erreurs, dont on était une centaine à être témoin et à crier des bêtises à cette police qui croit fermement avoir tout les droits.

La folie a frappé le pouvoir à Ottawa mais la population Canadienne en général, semble accepter ce nouveau système policier comme quelque chose de normal. Trudeau leur a dit que les manifestants étaient des terroristes, donc tout est permis aux policiers. Il y avait même un avion militaire espion dans le ciel au dessus d’Ottawa qui captaient les conversations de certains individus ciblés.

Le Complot? Quel complot? Il n’y a rien dans nos médias ( mainstream ). La police avait l’ordre de harceler uniquement (REBEL NEWS) ce médium dynamique qui couvre les mouvements de dissidences partout dans le monde.

Tout cela coute chère aux payeurs de taxes, et que dire de la folie de Trudeau de DONNER des milliards à ses amis oligarques Canadiens qui ont doublés leurs fortunes en profitants des fausses crises ? La folie dépensière, n’arrête pas là ! La tyrannie sanitaire non plus. On veut mettre le peuple à genou. Il n’y a pas de prix pour ça, car c’est NOUS qui payons !

Quelle Folie!

John Mallette

Le Poète Prolétaire