LES SCOUTS DE L’AMÉRIQUE

Car telles des milliers de lucioles, aux côtés des peuples autochtones de tous les continents, nos petites flammes seront capables d’embraser tous les empires…

Les éclaireurs de l’Amérique

Mohawk Nation News | 24 août 2017 | URL de l’article original en anglais ► http://mohawknationnews.com/blog/2017/08/24/scouts-of-america/



Traduit de l’anglais par Résistance 71 – URL de l’article ► https://resistance71.wordpress.com/2017/08/28/resistance-au-colonialisme-sortir-de-la-torpeur-ideologique-et-de-la-peur-mohawk-nation-news/



Les immigrants se disputent au sujet d’une pureté raciale immorale sur notre terre. Ils ont tout volé, nous ont assassiné pour ce faire et veulent que cela passe inaperçu.

Les fascistes ne sont pas intéressés à gagner une bataille ni dans la liberté d’expression ni dans de justes procès. Ils ont des intentions assassines et œuvrent pour le mondialisme sous le contrôle du petit nombre.

La résistance et la légitime défense sont de notre devoir pour protéger la terre et le peuple. Leurs agents à chemise brune ou noire ne viendront pas à notre secours. Charlottesville fut une opération psychologique afin de diviser les gens et pour les faire se battre les uns contre les autres.

Leur scenario est de nous faire peur et de nous briser. Ils ont peur d’entrevoir la vérité à leur propre sujet. Bien malheureusement, nos longues maisons (NdT : habitations traditionnelles iroquoises et par extension le lieu des assemblées populaires et des réunions de conseils) ont été infiltrées par de fausses croyances qui minimisent Kaianerekowa ou la Grande Loi de la Paix, qui est fondée sur l’authentique philosophie naturelle. Les adorateurs du culte religieux de Handesome Lake sont trop fainéants pour penser par eux-mêmes.

Tout comme les éclaireurs qui aidèrent l’armée à nous attaquer, ils sont utilisés jusqu’à ce qu’ils ne soient plus utiles. Lorsque Géronimo fut arrêté et envoyé en prison, ces éclaireurs furent emprisonnés avec lui.

Ils suivent leur leader fasciste qui est formé à conditionner leurs esprits avec des pensées de chaos et de destruction. La photo du leader et sa voix sont constamment flashés dans les médias afin de conditionner les masses.

Ils sont confortables à suivre un leader prédateur. Ils les attire et les insulte pour qu’ils fassent ce qu’on leur dit de faire. L’intonation calculée de la voix du leader crache des mensonges, des ordres et des fausses nouvelles. Il annonce la haine du jour à la foule ignorante, debout dans la pénombre et buvant chacune de ses paroles.

Ces suiveurs qui sont allongés au sol, saignant, se lèvent et prétendent que rien ne leur est arrivé ainsi le leader ne passe pas pour avoir tort. Photos ops et manchettes de journaux.

Il rappelle à tout le monde qu’il possède la bombe qui peut annihiler le monde. La Russie, la Corée du Nord et d’autres ont aussi la bombe.

Il profère de fausses accusations diabolisantes contre quiconque le critique.

Beaucoup d’Américains sont SDF, ont faim, sont sans emploi ou en prison. Ils ont peur d’être poussés dans un autre monde, parmi des étrangers, sans argent. Leur vie n’a aucun sens sans leur leader prédateur.

Ils ne peuvent pas échapper à l’humiliation d’être virés, insultés et étiquetés comme terroristes.

Et en regard, de la dernière analyse sémantique de Steven Newcomb : Si nous demandons sur quelle base nos nations originelles sont dites obligées d’accepter sans rien dire les idées que l’invasion de l’homme blanc a créé dans le passé, la réponse est en fait assez simple : Les colonisateurs ont mentalement créé la vision [opinion] que leur dieu chrétien a rendu l’homme blanc “supérieur” et destiné à régner sur nos vies en créant tout un système de domination pour nous isoler et nous dominer. Les colons s’attendirent ensuite à ce que nos ancêtres acceptent l’idée que “l’activité mentale imaginative” des colons fut la cause en quelque sorte de l’obligation de nos ancêtres d’accepter et de se conformer à cette activité mentale imaginative des colons.

Parce qu’aujourd’hui règne une acceptation générale des idées et arguments colonisant que les colons européens chrétiens créèrent il y a des siècles, il est typiquement assumé que nous, les peuples natifs, avons hérité de nos ancêtres, une obligation d’accepter servilement les idées et les jugements de domination des colonisateurs. En se référant à ces idées et jugements de l’homme blanc colonisateur comme étant “la loi” ou “la loi internationale”, les descendants actuels des colons ont rendu le système de domination colonial comme étant valide et non questionnable. Ceci veut dire que c’est maintenant à nous de décider comment et sur quelle base allons-nous défier les idées et jugements coloniaux.

Et si nous commencions déjà par montrer qu’il n’existe absolument pas de droit de domination ► Steven Newcomb a cracké les codes ! Preuve en est que nous avons les moyens de sortir de la torpeur idéologique et de la peur pour faire tomber l’empire anglo-américano-christo-sioniste juste en leur retirant notre consentement d’un coup sec soit juste en disant NON, ça suffit ; STOP !

D’autant que de nombreux « scouts et éclaireurs » qui se sont éveillés comme Vincent Emanuele, Mike Prysner, tous deux ex-vétérans de guerre US, on appelé les Zuniens de papier, descendants des colons/envahisseurs/exterminateurs à se réveiller à leur tour pour dire NON à la guerre perpétuelle et surtout cesser de se croire des êtres supérieurs…

Aussi, toutes les analyses, aussi justes soient-elles, comme la dernière de Pepe Escobar du 21 août source Sputniknews via Entelekia sur Le Saker Francophone :

« Je quitte la Maison-Blanche et je pars en guerre pour Trump, contre ses opposants – au Capitole, dans les médias et dans l’Amérique des multinationales. »

C’est ce que l’ex-stratège en chef de la Maison-Blanche, Steve Bannon, a dit au téléphone à l’auteur du livre sur la façon dont Bannon/Machiavel avait conquis la Maison-Blanche au nom du Prince, Donald Trump. URL de l’article LSF ► http://lesakerfrancophone.fr/bannon-le-barbare-vire-au-thermonucleaire

Ne pourront rien changer au fait que le temps de la décolonisation est venu !

Il n’y a pas de solutions au sein du système, la preuve par la dernière analyse de Pepe Escobar ; Car c’est encore et toujours sous le prisme de l’esprit de l’homme blanc à l’origine de la Loi Fédérale Indienne et dans une Amérique colonialiste, messianique, eugéniste et raciste qui veut continuer à dominer le monde sur une terre volée aux Natifs et Nations premières puisqu’il fut simplement implicitement compris qu’aucune personne indigène traditionnelle ou nation ne devaient être autorisées à survivre en dehors de la chrétienté et de sa nation « blanche » depuis 1492 et pour les siècles et les siècles…

Si on ne leur retire pas notre consentement ; Maintenant !

JBL1960

Illustration issue de l’article original de MNN de Mike Lukovich – Altlanta Journal du 27/08/2015 : « Je soutiens votre stand de DROIT DE NAISSANCE & DU CITOYEN ► Préparez-vous pour votre expulsion ou est-ce un problème d’immigration ? »