Le Figaro dit la vérité sur le covid (vidéo)

http://mai68.org/spip2/spip.php?article12096

Nous avions raison depuis le début ! C’est Le Figaro qui le dit !

Editions Alternatif Bien-Être – 8 juillet 2022

Cliquer ici pour télécharger la vidéo

Après quelques scènes montrant les dégats des bombardements, ce film commence par expliquer comment, après 1917 et la révolution russe, l’Ukraine s’est mise à exister et pourquoi Lénine y était favorable.

Les études allemandes et danoises sur des cohortes de patients vaccinés ont relevé que les multivaccinés étaient plus susceptibles d’attraper le Covid.

Très faible efficacité du vaccin. Il est désormais établi qu’ils n’ont pas arrêté la transmission du virus contrairement à ce qui a été martelé au début. Le « vaccin altruiste » n’a pas servi à grand-chose. C’est une stratégie qui a été très coûteuse et qui a produit des effets indésirables sur certains sujets (1/1000), comme les complications cardiovasculaires, troubles menstruels et de la fertilité, asthmes.

La moitié des patients qu’on hospitalise avec le Covid ont en réalité une autre pathologie qui est la cause de leur hospitalisation. Opérer un malade qui a le Covid ne fait pas courir un grand risque de contagion. C’est comme si on refusait d’opérer un patient porteur du virus du sida au motif qu’il y a un risque de transmission.

La propagation du virus n’est plus le bon signal. Il faut arrêter de tester car les indicateurs de contagions ne sont plus pertinents et être infecté n’est pas grave en soi. Trop de gens les utilisent pour dramatiser la menace.

_______________________________

Je ne partage pas du tout le discours sur la sobriété des militants de Reporterre. Cependant, dénoncer que le gaz de schiste est extrêmement dangereux, bien plus que le gaz russe, est important. Non seulement il faut d’un point de vue écologique cesser de boycotter le gaz russe (méthane), mais il est grand temps d’ouvrir le pipe-line (tuyau à pétrole) North Stream 2, qui est déjà construit depuis la Russie, qui est prêt à l’emploi, mais qui n’a encore jamais servi. Il est d’ailleurs sûr que les Américains ont déclenché la guerre contre les Russes en Ukraine entre autre pour pousser les européens à fermer North Stream 2 pile au moment où il allait servir. En ces matières, il n’y a pas de coïncidences.

____________________________

Déchets radioactifs : à Bure, l’Etat autorise les expropriations

Plusieurs rendez-vous militants sont déjà prévus cet été : la Fête des barricades à Luméville du 11 au 17 juillet, puis le festival les Bure’lesques du 5 au 7 août :

http://mai68.org/spip2/spip.php?article12097

_________________________

Macron veut gouverner par décret (vidéo)

Macron profite de l’été pour faire ses saloperies

Le 4 juillet 2022, Élisabeth Borne a préparé une proposition de loi pour gouverner par décrets.

Le gouvernement n’ayant pas la majorité absolue a trouvé un artifice pour passer au-dessus des chambres parlementaires et éviter ainsi le débat démocratique, c’est de gouverner par décrets.

Ce qui veut dire que ce coup-ci, on ne consulte même plus l’assemblée nationale, puisque la différence entre le gouvernement par ordonnances et par décrets, c’est que l’ordonnance est quand même assujettie au pouvoir parlementaire législatif. On ne consulte même plus.

« Quand on décide l’obligation de vaccination déguisée par le passe vaccinal, on accepte que certains Français vont mourir ».

http://mai68.org/spip2/spip.php?article12101