La Bataille d’Ukraine

Toujours et encore: Turenne ou Bonaparte?

+ Intéressant point de vue du rédacteur d’Actualités françaises et internationales:

C’est la raison stratégique par laquelle je m’explique logiquement et de manière cohérente la plupart du comportement et des déclarations des élites russes depuis 22 ans, en politique intérieure et extérieure. Le résultat est positif, bien que mitigé : il pourrait être bien meilleur, mais au prix de risques internes et externes trop élevés. Les élites russes suivent une politique modérée en tout, avec des avantages et inconvénients, mais les résultats sont là. Personnellement, j’aurais engagé 5 à 600 mille hommes, en commençant par attaquer sur l’axe Lvov – Odessa avec comme objectif l’isolement de toute la frontière ouest du régime kiévien en 3 à 4 semaines. Ensuite, le temps aurait joué pour moi, et je ne cache pas qu’après cet effort initial, j’aurais pris tout mon temps, en réalisant un siège gigantesque dans les plus grandes traditions historiques. Mais à quel prix ? Au prix de l’Afghanistan bis, avec une fuite en avant, une escalade militaire et économique terrible, une société russe plongée dans un retour aux années de 1940 par l’engagement total dans la guerre pour de longues années, y compris dans l’après-guerre avec la lutte anti-terroriste. Je suis le premier à reconnaître qu’il est fort heureux qu’un Poutine modère les ardeurs de personnes de mon genre, certes compétentes en stratégie militaire brute (dans tous les sens du terme), mais absolument incompétentes en politique générale et en lutte non conventionnelle : les résultats le prouvent. (…) En ce qui concerne le problème soulevé en Ukraine, il faut espérer que les autorités russes pourront poursuivre leur opération selon le plan qu’elles se sont fixées (minimaliste/modéré), et que la volonté occidentale de les pousser dans une escalade militaro-économique continuera à trouver une réponse à la fois efficace et minimaliste/modérée“. Nous sommes ramenés, toujours et encore, au contraste de méthode entre Turenne et Bonaparte! Entre Wellington et Napoléon. Si l’on veut construire du solide, c’est la prudence active d’un Wellington qu’il faut choisir. + Le ministre ukrainien de la Défense Alexis Reznikov au Wall Street Journal: . « Il est nécessaire de mettre à jour nos unités, de les remplacer et de remanier, car nous avons de lourdes pertes. Nous voulons plus de véhicules blindés, plus d’armes de nos partenaires. Nous devons réaligner certaines zones, améliorer les fortifications et planifier une nouvelle stratégie opérationnelle » 12 juillet

En suivant @rybar:

+ Les combats de tranchées se poursuivent dans la région de Kharkov, près de Svetlitchnoïe. Des troupes de missiles russes ont détruit des positions ukrainiennes à Kharkov.

+ Les Kiéviens continuent de bombarder régulièrement des zones résidentielles des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk.

+ Dans la région de Zaporojie, l’armée ukrainienne a mené une attaque de drone kamikaze contre Energodar, près de la centrale nucléaire de Zaporojskaïa. La politique du pire.

+ Des unités de missiles russes ont frappé des positions ennemies à Nikolaiev dans la nuit. Des habitants ont fait état d’au moins 20 explosions dans différentes parties de la ville.

+ Suite à une nouvelle attaque de roquettes sur Novaïa Kakhovka, un grand nombre d’installations civiles ont été endommagées : 7 personnes ont été tuées et plus de 80 blessées.

+ Les forces russes ont détruit des lanceurs de missiles Harpoon américains près de Berezan, dans la région d’Odessa.

+ Dans la nuit du 12 au 13 juillet, les tirs d’artillerie russe ont infligé de grosses pertes aux Ukrainiens au nord d’Artiemovsk/Bakhmut. Un tir de missile a aussi détruit un gros entrepôt de munition près de Slaviansk. +Durant la nuit, les forces armées russes ont lancé des frappes massives de missiles contre les installations de l’armée ukrainienne dans les parties occidentales de Kharkov 13 juillet Au petit matin du 13 juillet, plusieurs cibles militaires dans la région de Kramatorsk ont été détruites par des missiles russes. Dans la journée du 13 juillet les tirs russes ont visé des sites militaires dans la région d’Avdiivka. Selon @rybar: + Des formations ukrainiennes ont bombardé au mortier un poste de contrôle frontalier près du village de Tetkino dans la région de Koursk. + Les troupes russes ont attaqué les positions des forces kiéviennes dans le village frontalier de Vovkіvka dans la région de Soumi. ▪️Les forces ukrainiennes ont frappé les positions des forces armées russes près de Veliki Prokhodi, Kozatcha Lopan et Tsoupivka avec des hélicoptères Mi-8 depuis la région de Zolotchev. +Un groupe de sabotage du 242e bataillon de la 241e brigade des forces de défense territoriale ukrainiennes a été détruit près de Dementiivka dans la région de Kharkov. Cinq personnes ont été tuées et dix autres capturées. .+Les unités de missiles et d’artillerie russes ont frappé les positions kiéviennes à Kramatorsk, Kostyantinivka et dans les environs du mont Karatchoun. ▪️Les combats se sont poursuivis près de Spirnie et d’Ivano-Darivka en direction de Bakhmout (Artiemovsk). + L’armée ukrainienne a lancé une attaque massive de missiles sur Lougansk avec des lance-roquettes HIMARS et Tochka-U. + Les Kiéviens poursuivent le pilonnage régulier de Donetsk, Khartsizk, Iasiynouvata, Makiivka et d’autres localités de la République de Donetsk. ▪️Les unités des troupes d’assaut aéroportées de l’armée ukrainienne avec les militaires les plus prêts au combat sont arrivées dans la région de Novoaleksandrivka. ▪️Les chasseurs des forces aériennes russes ont abattu un avion MiG-29 ukrainien près de Bachtanka + il semble que les troupes russes avancent plus rapidement que prévu du fait des ruptures que nous avons déjà repérées dans le dispositif ukrainien: pertes élevées, envoi au front de recrues insuffisamment formées.

+ Le 13 juillet au soir, les troupes alliées sont à la lisière de Seversk et de Soledar. Toute la journée d’hier, on a parlé de soldats ukrainiens quittant les deux villes – après avoir rançonné les habitants.

En fin de soirée le 13 juillet, on annonce l’entrée des troupes alliées à Seversk.

+ L’armée russe a frappé ce mercredi 13 avril un poste central électrique et un site d’entrepôt et de réparation de matériel militaire à Zaporojie, d’où l’armée ukrainienne devrait, si l’on en croit Zelenski, lancer une opération de reconquête du sud de l’Ukraine. (Kherson devant être le second point d’appui de la future offensive – Zaporojie est encore en partie sous contrôle ukrainien. Mais Kherson est désormais territoire sous contrôle russe. (Une petite offensive terrestre a été tentée par l’armée ukrainienne le 13 juillet, dans la région de Kherson. Elle s’est immédiatement soldée par un échec).

Des missiles ont aussi été tirés sur des installations militaires dans le port de Nikolaïev.

+ Les Russes ont saisi un M777 américain. Comme le canon Caesar, ils vont pouvoir le décortiquer.

+ Les sources indépendantes que nous utilisons remarquent que l’artillerie ukrainienne a touché, ces derniers jours, plusieurs entrepôts de munitions russes. Il semblent qu’il y ait là une combinaisons d’armes occidentales plus sophistiquées et de renseignement militaire OTANien. Cependant, pour l’instant, cela ne semble pas significatif: l’armée russse et les troupes républicaines tirent 50 000 obus par jour. Et ce sont quelques entrepôts seulement qui ont été détruits en quelques jours. Je suis pour l’instant partisan de considérer comme marginal un phénomène qui est exagéré par une armée ukrainienne en manque de succès; et sans doute survalorisé par des observateurs soucieux de contrebalancer les sources russes par les sources ukrainiennes.

+ A Washington on se demande de plus en plus comment la Russie, avec un budget militaire de 66 milliards annuels semble avoir des stocks inépuisables quand le budget militaire de l’OTAN – 1100 milliards de dollars n’empêche pas les stocks d’armes de s’épuiser et donc tarira, inévitablement, les livraisons à l’Ukraine.

+ Une partie des munitions et armes livrées par l’Occident se retrouvent sur le Darknet. Par exemple, vous pouvez acheter des Javelin 30 000 dollars pièce.

+ Le Financial Times fait état de la revente par des intermédiaires ukrainiens des armes livrées par l’Occident.

+ Il se confirme que l’armée ukrainienne commence à former des femmes pour les envoyer au combat.

+ les forces armées ukrainiennes ont-elles utilisé des munitions au phosphore dans le District de Kalininski à Donetsk.? On connaît un cas à Slaviansk, en juin 2014.

+En pleine guerre, le gouvernement ukrainien a le temps de préparer une loi sur le mariage homosexuel. Une pétition, d’autre part, a demandé au Président Zelenski de remplacer la statue de Catherine la Grande, à Odessa, par celle de l’acteur américain de films pornographiques gay Billy Herrington, décédé en 2018.

+ Le gouvernement ukrainien affirme avoir actuellement besoin de 9 milliards de dollars par mois en prêts occidentaux pour pouvoir financer la guerre. En avril, le même gouvernement parlait de 5 milliards par mois. Mais Joe Biden et Jens Stoltenberg ont déclaré de manière convergente que l’Ukraine devrait sans doute céder des territoires pour arriver à un accord de paix.