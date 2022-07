VENDREDI TREIZE!

J’ai peur de minuit! Quand les prix montent et mon salaire stagnent! $2.00 le litre, le gaz, et PERSONNE ne réagit? Qui nous défend à Québec et à Ottawa? Et nos syndicats endormis? Ça fait dur, mes amis. Et il n’y a pas de solutions en vue? Je vous le dis avant chaque élection : «Les riches vont être plus riches et les pauvres plus pauvres!» Tout le monde me croit mais ils votent, quand même, pour les mêmes vieux partis?

Je prêche dans le vide? La classe moyenne est déjà dans la marde, mais ils continuent à acheter… à crédit ? Pensant que l’inflation c’est temporaire. Mauvaises nouvelles. Je prédis que les prix et l’intérêt vont CONTINUER à monter! Pourquoi?

Parce que, personne n’est indigné? Donc, on est foutus! Allez chercher votre quatrième vaccin et boucler là avec un masque tout neuf. Que voulez-vous, on a laissées les camionneurs se faire écraser, ceux là même qui défendaient la classe moyenne. Cette classe moyenne, confortablement assis devant vos télés qui crachent que du fake news.

Où est Rambo? Quelqu’un l’a vu?

John Mallette

Le Poète Prolétaire