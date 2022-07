La récession qui s’amorce: LES ÉTATS-UNIS PEUVENT-ILS ARRÊTER L’INFLATION MONDIALE?

Par Communia Traduction et commentaires

Les causes de l’inflation mondiale ne sont pas un secret.

En ce qui concerne la tendance de fond du Green Deal, qui se faisait déjà fortement sentir en Europe dans les prix de l’électricité , les sanctions imposées par les États-Unis et les pays de l’OTAN -qui comprenaient l’interdiction d’acheter du pétrole russe- et la restriction des exportations russes et ukrainiennes de céréales, d’engrais et d’huile de tournesol , a fait monter les coûts de production industrielle tout en réduisant drastiquement le pouvoir d’achat des salaires.

En principe, le gouvernement américain ne pensait pas que l’impact de la guerre économique contre la Russie pourrait affecter son propre marché de l’énergie. Certainement pas à des niveaux comparables à ceux de l’Allemagne . Au contraire, il pensait qu’une certaine hausse des prix pourrait être compensée par les bénéfices des nouvelles ventes de gaz et de carburants vers l’Europe.

Mais à la mi-mai, il avait déjà annoncé une libération massive des réserves . Et pourtant, moins d’un mois plus tard, la Réserve fédérale a imposé la plus forte hausse de taux depuis 1994 . Et même pas pour ceux-là : l’inflation a poursuivi son cours. Et pas seulement aux États-Unis, les alliés et les neutres souffraient de chiffres encore pires.

À ce moment-là, les prix du pétrole étaient déjà à 121 dollars le baril, 70 % de plus qu’un an plus tôt. Il était donc clair que la remise de 30% sur le prix du marché à ses nouveaux acheteurs asiatiques (Inde, Chine, etc.) ne nuisait en rien aux revenus pétroliers russes que Washington avait tenté d’étouffer.

C’est pourquoi Biden a clôturé le mois en poussant le G7 vers un stratagème plutôt absurde pour forcer la Russie à vendre du pétrole à bas prix . Le plan, inapplicable en pratique à l’échelle voulue par Biden, n’avait pas d’autre objectif réel que d’empêcher tout allié de rétracter le blocus pétrolier contre Moscou en faisant craquer le bloc naissant autour de l’OTAN.

Comme prévu, cela n’a pas fonctionné. Ni contre la Russie ni contre l’inflation.

Les prix du pétrole avaient cependant commencé à baisser sous le double effet de la libération massive de réserves et de la crainte d’une nouvelle hausse des taux par la Fed contre l’inflation. Deux semaines plus tard, les baisses ont atteint les prix de l’essence. Mais cela n’a pas du tout suscité d’attentes.

« Au cours des 30 derniers jours, le prix moyen de l’essence a chuté de 40 cents le gallon, un répit pour les familles américaines », s’est félicité hier Biden sur Twitter . « Un joli petit répit au milieu de l’été, basé sur plus d’offre et moins de demande » , a commenté aujourd’hui Tom Kloza , analyste en chef mondial au Oil Price Information Service, dans le New York Times.

Kloza a conclu en disant qu’il suffirait qu’une raffinerie du golfe du Mexique doive fermer pendant la saison des ouragans pour que les prix de l’essence et du diesel, qui à leur tour font grimper les coûts agricoles, remontent à nouveau dans la stratosphère. Non seulement le chaos et la spéculation dans les raffineries ne sont pas terminés, mais cela pourrait encore empirer.

Dans ce scénario et avec les élections de novembre qui approchent à grands pas, Biden n’a plus qu’une carte : obtenir une augmentation significative de la production mondiale de pétrole de l’OPEP. Il a donc fait ses valises, est parti en tournée avant-hier et s’est attelé à « ouvrir un nouveau chapitre brillant dans les relations avec le Moyen-Orient ». Aujourd’hui, il arrive en Arabie Saoudite.

LES ÉTATS-UNIS PEUVENT-ILS OBTENIR UNE BAISSE DE PRIX VIA L’OPEP ?

Les États-Unis veulent que l’Arabie saoudite quitte le consensus de l’OPEP+. Et tandis que certains responsables américains disent que la tournure saoudienne est « cuite « , les Saoudiens disent le contraire. Comme les dirigeants saoudiens l’ont déclaré au Wall Street Journal , « ils se sont engagés à prendre des décisions sur le pétrole via l’OPEP+ et en consultation avec la Russie ».

Au mieux, lors de cette visite, Biden parvient à rétablir des communications fluides avec Riyad. Alors… on verra. Et c’est qu’il doit encore payer les conséquences d’ avoir tenté de jouer depuis une position de domination écrasante qui n’est plus celle des USA .

Tout vient du meurtre de Khamal Khashoggi . Les demi-mesures de Trump lorsqu’il s’agissait de « punir » le prince Salman pour la mort du contributeur du Washington Post sont rapidement devenues un argument électoral pour les démocrates. Pendant la campagne présidentielle, Biden a annoncé qu’il approuverait les représailles et a promis de faire de l’Arabie saoudite un « paria » . Et lorsqu’il a pris le commandement de la Maison Blanche, il a mis en scène dès le premier jour qu’il resterait déterminé, refusant même de parler au prince Salman au téléphone.

Salman, il n’a pas été intimidé. Au premier mauvais geste de Washington, il envoie son ministre du pétrole à Moscou . Depuis, l’OPEP+, c’est-à-dire l’OPEP plus la Russie, s’attache à régler les différends stratégiques avec le Qatar et les Émirats et à imposer une politique de prix consensuelle. Les demandes de la Maison Blanche pour que le cartel du pétrole augmente la production mondiale n’ont servi à rien. Washington n’a pas réussi à mettre en échec l’équilibre établi par les Saoudiens entre les Émirats et la Russie.

Le déclenchement de la guerre en Ukraine l’a clairement montré

Les Saoudiens et les Émiratis ne pouvaient plus se considérer comme faisant partie du bloc américain . Ils étaient déterminés à ouvrir une nouvelle ère de relations avec la Chine et la Turquie , quels que soient les intérêts de Washington. Maintenant, c’était Salman qui refusait de répondre aux appels téléphoniques de Biden. Il était clair qu’à Riyad, ils avaient leur propre jeu pétrolier et leur propre stratégie impérialiste.

À ce stade, malgré le faux optimisme du département d’ État officieux, même les médias liés à Biden à Washington ne s’attendent pas à ce qu’après le voyage de leur président, le robinet du pétrole s’ouvre, garantissant une baisse durable des prix.

QUE SE PASSERA-T-IL SI LES ETATS-UNIS NE PARVIENNENT PAS À RÉDUIRE L’INFLATION D’ICI L’AUTOMNE ?

Il y a deux semaines, le forum organisé chaque année par la Banque centrale européenne s’est réuni à Sintra . Parmi les invités , des banquiers centraux des Etats-Unis, de Grande-Bretagne, du Canada, d’Afrique du Sud et d’Australie. Une véritable OTAN des banques d’émission. Le message repris par les médias était assez explicite :

Le président de la Fed, Jerome Powell, a été convaincu qu’il « réussirait à ramener l’inflation à 2% » car il a les outils pour le faire et, même s’ils causent des dommages à une partie de la population, il a défendu que le plus grand le problème serait de laisser l’inflation persister. (…) « Ce qu’il faut faire, c’est ramener l’inflation à 2% », a convenu la présidente de la BCE, Christine Lagarde, qui a montré sa « détermination » à atteindre l’objectif principal de la banque centrale le jour même où l’on a su que l’inflation en juin, il atteignait 10,2 % en Espagne et 7,6 % en Allemagne.

Ce n’est pas une nouvelle que pour contrôler l’inflation et maintenir l’ accumulation , la classe dirigeante est prête à « nuire à une partie de la population ». Il est vital pour le capital de le faire. Les dirigeants patronaux français et italiens l’ont rappelé hier à leurs gouvernements . Ce qui est nouveau, c’est que la BCE est prête à conduire de grands pays de l’UE comme l’Italie ou l’Espagne vers une nouvelle crise de la dette, en tenant pour acquis le « risque de fragmentation » de l’euro , c’est-à-dire la sortie des capitaux de la zone euro plus faible.

Pour cette raison, ces commentaires et d’autres similaires qui ont circulé à Sintra comme l’expression d’un consensus général sérieux ne sont pas passés inaperçus des analystes .

En un clin d’œil, nous sommes passés du caractère transitoire de l’inflation et des bonnes perspectives économiques pour l’avenir à une inflation non maîtrisée et à un fort ralentissement économique qui menace de se transformer en récession. On parlait de l’urgence de réduire l’inflation, mais seulement en s’attaquant à une partie du problème, la demande, puisque les banques centrales n’ont aucun contrôle sur l’autre variable, l’offre. Ils ont clairement indiqué que pour atteindre leur objectif, une inflation à long terme de 2 %, ils sacrifieraient l’économie, le consommateur, les marchés financiers et quiconque se trouverait devant eux. Pour trouver un message aussi grossier que celui-ci, il faut remonter aux années 1980, lorsque Volcker, président de la FED à l’époque, a provoqué deux graves récessions économiques aux États-Unis en augmentant les taux d’intérêt à 20% afin de freiner les pressions inflationnistes. L’été, avec le tourisme agissant comme un flotteur, les taux de chômage toujours en baisse et certaines économies générées au pire moment de la pandémie lorsque nous ne pouvions pas consommer, fait que les choses ne semblent pas aussi mauvaises qu’elles le sont réellement. Au fur et à mesure que le navire chavire, les pressions inflationnistes s’atténueront et feront place à une autre réalité très dure, la récession économique. Cette nouvelle phase obligera de nombreuses entreprises à réfléchir à leur viabilité et de nombreux citoyens à perdre leur emploi. Les marchés financiers vont connaître une grande crise, car ils ne sont pas habitués à vivre sans le soin continu d’une politique monétaire ultra-expansive. Comme dans toutes les crises majeures, d’autres cadavres apparaîtront dans l’économie dont on ignore même aujourd’hui l’existence, car dans tout ajustement sévère, la chute des dominos révèle des déséquilibres et des excès qui n’étaient pas apparents au premier coup d’œil.

UNE NOUVELLE ÈRE D’ÉCONOMIE DE GUERRE, DE RÉCESSION ET DE MILITARISME

Il va sans dire que cette nouvelle récession frappera directement les conditions de vie et de travail des travailleurs. La deuxième partie de 2022 va jusqu’à devenir une version aggravée du désastre grec de 2011 ou de la misère espagnol de 2012.

Mais nous ne sommes plus en 2012. Le terrain est beaucoup plus bas. L’austérité imposée alors a laissé de profondes cicatrices sur les services de base et les salaires .

Le contexte est aussi celui d’une marche accélérée vers la généralisation de l’économie de guerre avec son inévitable paroxysme militariste . Aujourd’hui, Macron a mis le retour au service militaire obligatoire à l’ordre du jour immédiat . (Voir: La compagnie d’assurances Allianz appelle les entreprises à se préparer à d’importants troubles sociaux – les 7 du quebec et ceci: Les « hooligans-bleus » de Macron chargent brutalement les supporteurs anglais – les 7 du quebec)

Pour les travailleurs, quelque chose de plus qu’une aggravation de la situation dans laquelle nous nous trouvons déjà s’annonce. Nous sommes à quelques mois d’un changement qualitatif. Jamais ces dernières années il n’a été aussi urgent de retrouver le moral, de reprendre la discussion et de s’organiser… en prévision de l’insurrection populaire.