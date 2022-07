La monnaie russe dans le viseur du capital occidental (rouble contre dollar)

Nous avons pu nous rendre compte que la guerre actuelle entre l’occident « démocratique » et le bloc des « dictateurs » est aussi une guerre économique, une guerre offensive des deux côtés pour savoir qui aura le droit de frapper monnaie mondialisée.

L’occident et plus particulièrement les États-Unis ont toujours le privilège d’être les pourvoyeurs de la monnaie universelle…privilège qu’ils se sont octroyés en 1944 à Bretton Woods. Tant que la création monétaire correspond à une production réelle et à une épargne mondiale fixée dans les organismes financiers, le système achève sans trop de problème ses métamorphoses. Rien ne va plus quand la création monétaire dépasse, via l’endettement international, ses limites et que les monnaies se trouvent dévalorisées à cause de cette création monétaire théorisée par les adeptes de la MMT (Théorie monétaire moderne) de Stephanie Kelton,

Tous les détenteurs de dollars finissent par réaliser qu’ils sont détenteurs de fausse monnaie. La Chine et son stock de dollars se rend compte de l’usure que lui impose ce monticule de bonds du Trésor américain. La Chine se déleste de plus en plus de ses avoirs en titres du Trésor américain, ceux-ci ont chuté de 100 milliards de dollars en six mois.

Comme d’ autres avant elle, la Chine pense pouvoir voler de ses propres ailes comme centre mondial d’ accumulation de valeur. Depuis le début de la guerre en Ukraine, l’occident s’est attaqué aux avoir russe afin de dévaloriser le rouble, en vain, il vise maintenant l’or russe, de leur côté le bloc anti-occident organise la riposte.

Revenons maintenant sur les différentes tentatives de déboulonner le dollar

Depuis l’ abandon de l’ étalon or en 1914, jusqu’ aux accords de Bretton Woods après la seconde guerre mondiale, la gestion financière de la planète fut l’ objet de nombreuses remises en question. Le Bancor proposé comme monnaie internationale fut rapidement mis au rancart par les États-Unis qui imposèrent alors le dollar. Tant que les États-Unis, disposaient dans les coffres de Fort- Knox d’importantes réserves en or, il n’ y avait pas de problème. C’est seulement quand la croissance économique se déplaça des États-Unis vers l’ Europe, que les réserves d’ or des américains s’amenuisèrent et se traduisirent par un déficit de plus en plus important de leur balance des paiements. C’est à ce moment que les premières remises en cause du dollar comme monnaie universelle commencèrent. Cependant, grâce à diverses mesures de « replâtrage » le dollar se maintiendra.

C’est en mars 1968, qu’une nouvelle crise monétaire éclate , qui se soldera par la mise en place d’un double marché de l’ or.

Depuis que le dollar est devenu l’étalon monétaire de la planète, tous ceux qui ont essayés de le détrôner, n’y sont pas parvenus, En France De gaulle ( 1965) , puis Giscard ont essayés, ils ont été évincés. Quand Saddam Hussein voulu payer le pétrole en euro , il avait mis en place une arme de « destruction massive » qui lui coûtera la vie.

Stock d’or, en % des réserves mondiales

Années Etats-Unis Royaume-Uni France Allemagne 1923 44,4 8,6 8,2 1,3 1924 45,7 8,3 7,9 2,0 1925 44,4 7,8 7,9 3,2 1926 44,3 7,9 7,7 4,7 1927 41,6 7,7 10,0 4,7 1928 37,4 7,5 12,5 6,5 1929 37,8 6,9 15,8 5,3 1930 38,7 6,6 19,2 4,8 1931 35,9 5,2 23,9 2,1

Depuis, la crise financière de 2008

La crise a considérablement réduit la puissance de la City et de Wall Street, le dollar n ‘est même plus une monnaie suspecte, il n’ est plus une monnaie ou si l’ on préfère une monnaie hélico alimentée par la planche à billet. Alors les détenteurs de dollars s’énervent un peu plus et prennent des initiatives, les monarchies du Golfe (Arabie saoudite, Bahrein, Emirats arabes unis, Koweit, Oman, Qatar), envisageaient, pour 2010 une monnaie unique sur le modèle de l’euro. Au moment de signer l’ accord il n’ en restait plus que quatre. Puis se fut le tour des détenteurs de matières énergétiques qui ne veulent pas être les dindons de la farce de passer à l’ offensive. Le Cartel de l’ OPEP et la Russie veulent marcher sur les traces de Saddam Hussein; ils comptent mettre en place une monnaie unique pour honorer les contrats pétroliers. Le Kazakhstan et l’Iran veulent une monnaie régionale, la Chine propose la mise en place d’une monnaie universelle par la mise en place d’un instrument de paiement dont la valeur serait déterminée à partir d’un panier de monnaies, et non plus fixée sur celle du dollar américain. Or cet instrument existe déjà, mais pas pour cet usage : ce sont les DTS. « Fin mars, Dominique Strauss-Kahn déclarait « légitimes » les discussion sur une nouvelle monnaie de réserve. »

Michael Hudson, dans son article : Dé-dollarisation: le démantèlement de l’ empire militaire et financier américain (17 juin 2009) va jusqu’à dire :

« La ville Russe de Iekaterinbourg, la plus importante à l’est de l’Oural, pourrait désormais être connue comme le lieu où sont morts non seulement les tsars mais aussi l’hégémonie américaine. Non pas uniquement l’endroit où le pilote américain Gary Powers a été abattu en 1960, mais aussi celui où l’ordre financier international dominé par les USA a été mis à bas. La remise en cause de l’Amérique sera le thème principal des réunions élargies de Iekaterinbourg, en Russie (ex-Sverdlovsk) des 15 et 16 Juin rassemblant le président chinois Hu Jintao, le président russe Dmitri Medvedev et les représentant les six pays de l’ Organisation de Coopération de Shanghai (OCS). Cette alliance regroupe la Russie, la Chine, le Kazakhstan, le Tadjikistan, le Kirghizstan et l’Ouzbékistan. L’Iran, l’Inde, le Pakistan et la Mongolie y ont le statut d’observateurs. Mardi le Brésil s’y joindra pour les discussions commerciales entre les pays du BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine). »

Suite à cette réunion le Président Sarkosy s’ est dit en accord avec l’ esprit de Iekaterinbourg, ceci dans la logique du Gaullisme et lors du G8 qui s’ est tenue à L’ Aquila (Italie) plusieurs chefs d’État et de gouvernement ou leurs représentants ont clairement remis en cause l’ordre monétaire existant depuis les accords de Bretton Woods, ainsi que la prédominance du dollar dans les échanges mondiaux. Nicolas Sarkozy, a appelé à un débat sur la monnaie de réserve. Le représentant chinois a évoqué, pour sa part, « un régime monétaire international de réserve diversifié et rationnel » sur la base des droits de tirage spéciaux (DTS), le panier de monnaies utilisé par le Fonds monétaire international (FMI).

Le ministre allemand des finances Peer Steinbrück a tenu à prendre ses distances en informant la presse que l’ Allemagne restait farouchement favorable au dollar comme monnaie de réserve.

Selon Peer Steinbrück, « le rôle dominant des marchés financiers anglo-saxons » demeure mais il s’est « relativisé » avec la crise financière. le ministre social-démocrate (SPD) dans l’hebdomadaire Manager magazin, indique que « le dollar va certainement garder son rôle particulier », mais selon lui « dans une proportion moins importante ».

La réponse américaine ne s’est pas fait attendre.

Le président Obama a défendu le dollar : “En ce qui concerne la confiance dans l’économie américaine ou dans le dollar, je ferais remarquer que le dollar est extraordinairement fort en ce moment (sic). Et la raison pour laquelle le dollar est fort en ce moment, c’est parce que les investisseurs considèrent que les États-Unis ont l’économie la plus forte du monde, avec le système politique le plus stable du monde. Je ne crois pas à la nécessité d’une monnaie mondiale.»

Il apparaît donc, que la question du dollar comme monnaie universelle est au centre des contradictions du monde capitaliste, au centre de leurs rivalités. Comme l’ histoire de l’ argent nous l’ enseigne, il arrive toujours un moment ou il faut passer sous les fourches caudines du « paiement comptant », ce moment semble arrivé..

Les sanctions boomerang contre les peuples

Lors du sommet du Davos russe, Poutine a voulu démontrer aux peuples que les sanctions occidentales allaient comme c’est souvent le cas se retourner contre leurs auteurs et particulièrement contre le capital européen.

« J’ai déjà dit que la guerre économique éclair contre la Russie n’avait aucune chance de succès dès le ‘départ. En même temps, l’arme des sanctions est, comme vous le savez, et la pratique de ces dernières années le montre bien, une arme à double tranchant. Elle inflige des dommages comparables, voire plus importants, aux idéologues et aux concepteurs eux-mêmes. »

« les politiciens européens ont déjà porté un coup sérieux à leur économie – ils l’ont fait eux-mêmes, de leurs propres mains. Nous pouvons voir comment les problèmes sociaux et économiques se sont aggravés en Europe et aux États-Unis également, comment le coût des marchandises, de la nourriture, de l’électricité et du carburant pour les voitures augmente, comment la qualité de vie des Européens diminue et comment les entreprises perdent leur compétitivité.

Les experts estiment que les pertes directes, “calculables” de l’UE, venant de la fièvre des sanctions, pourraient à elles seules dépasser 400 milliards de dollars au cours de l’année à venir. C’est le coût des décisions qui sont coupées de la réalité et prises au mépris du bon sens.

Ces coûts sont directement supportés par les citoyens et les entreprises de l’Union européenne. Dans certains pays de la zone euro, l’inflation a déjà dépassé les 20 %. Je parlais de leur inflation, mais les pays de la zone euro ne mènent pas d’opérations militaires spéciales et l’inflation y a augmenté – jusqu’à 20 % pour certains d’entre eux. Les États-Unis connaissent également une inflation insoutenable, la plus élevée depuis 40 ans. »

Une guerre qui va durer

Le va-t’en guerre Emmanuel Macron a appelé les Français à se « préparer » à ce que la guerre dure, prévoyant que « l’été et le début de l’automne » seront «très durs» en raison de la détermination de la Russie à reprendre le Donbass. Dans ce contexte, le budget des armées ne diminuera pas dans les prochaines années, « au contraire ». La France doit absolument réinvestir dans son matériel militaire, continuer d’embaucher dans l’armée et « continuer d’avoir une armée encore plus forte », a-t-il précisé.

Il a assuré que la France était en train de reconstituer son stock pour être à 100% de ses capacités de stockage à l’automne, et que l’État préparait cet été « un plan de sobriété» énergétique. « On va préparer un plan pour se mettre en situation de consommer moins», a déclaré le chef de l’État. «On va essayer de faire attention collectivement le soir aux éclairages qui sont inutiles, on va faire un plan pour les administrations publiques, on va faire un plan de sobriété dans lequel on va demander à tous nos compatriotes de s’engager, et on va faire un plan de sobriété et de délestage – c’est de gaz et d’électricité dont on parle là –, avec nos entreprises», a-t-il précisé.

La signification de l’ inflation a deux chiffres

Dés lors, que les États Unis allaient reprendre la démentielle création monétaire qu’ils avaient fustigé en adoptant le monétarisme pour conjurer la crise. Les mêmes causes se devaient de produire les mêmes effets dans un contexte aggravé par le manque intrinsèque de création de vraie valeur. Il s’ agit de la plus value extraite du travail humain toujours plus concurrencé par la «machinerie». Il semblerait qu’ actuellement la baisse tendancielle du taux de profit n’ est plus compensée par la masse de profit, la «machinerie» a définitivement pris les commandes de la planète sans frontières sous la forme de la «machine à gouverner».

La création monétaire abyssale des États-Unis n’ a pas échappé à Poutine :

« J’ai déjà mentionné le chiffre : au cours des deux dernières années, la masse monétaire aux États-Unis a augmenté de plus de 38 %. Auparavant, il y avait eu une telle augmentation sur des décennies, mais là, 38 % en deux ans, c’est 5,9 billions de dollars. En comparaison, seuls quelques pays dans le monde ont un produit intérieur brut plus important.

La masse monétaire de l’Union européenne, pour sa part, a également fortement augmenté au cours de cette période. Son volume a augmenté d’environ 20%, soit 2,5 billions d’euros.»(Le Forum Économique International de Saint-Pétersbourg (SPIEF) (Voir: Le Forum de St Pétersbourg. Une cartographie du siècle eurasiatique – les 7 du quebec)

« Dans la tempête inflationniste, de nombreux pays en développement se posent une question raisonnable : pourquoi échanger des produits de base contre des dollars et des euros, qui perdent leur valeur sous leurs yeux ? La conclusion est qu’une économie constituée d’entités imaginaires est inévitablement remplacée par une économie de valeurs et d’actifs réels. »

Selon le FMI, les réserves de change mondiales s’élèvent actuellement à 7 100 billions de dollars et 2 500 billions d’euros, et cet argent se déprécie à un rythme d’environ 8 % par an. Mais ils peuvent être confisqués et volés à tout moment, si les États-Unis n’apprécient pas la politique de l’un ou l’autre pays. C’est devenu très réaliste pour de nombreux pays qui conservent leurs réserves en devises dans ces monnaies. » (Le Forum Économique International de Saint-Pétersbourg (SPIEF).

Ce que confirme le directeur d’une banque suisse :

« Les experts estiment que dans les prochaines années, c’est une analyse objective, il y aura un processus de conversion des réserves mondiales – il n’y a tout simplement nulle part où les placer face à de telles pénuries – de monnaies qui perdent leur valeur en ressources réelles – d’autres pays le feront, bien sûr, comme la nourriture, l’énergie, d’autres matières Une autre mesure forte est passée relativement inaperçue dans les médias occidentaux: la Banque de Russie a repris ses achats d’or et ce à un prix fixe de 5000 roubles pour 1 gramme entre le 28 mars et le 30 juin. Cette opération permet à la Banque centrale non seulement de lier le rouble à l’or mais aussi de fixer un prix plancher pour le rouble en termes de dollar (puisque l’or se négocie en dollars américains). Le prix plancher est estimé à environ 80 roubles pour un dollar (5000 roubles divisé par 62 dollars par gramme d’or). Cette opération laisse entrevoir la possibilité d’un retour à l’étalon-or et ce pour la première fois depuis plus d’un siècle. De plus, avec le nouveau lien entre l’or et le rouble, une poursuite de la hausse du rouble pourrait se traduire par une hausse du prix de l’or. Rappelons que depuis l’annexion de la Crimée en 2014, la Russie, via sa Banque centrale, a été le pays qui a le plus acheté d’or. Elle possède aujourd’hui le cinquième stock le plus important au monde. Il est évident que ce processus alimentera davantage l’inflation mondiale du dollar. » (Pourquoi le rouble résiste, par Charles-Henry Monchau le 3 mai 2022, )

Ce qui explique en partie l’ embargo de l’ UE sur les exportations d’or de Russie

L’Union européenne a approuvé mercredi 20 juillet 2022 un embargo sur les exportations d’or de Russie et une série de mesures pour compléter les six trains de sanctions adoptés depuis le début de la guerre menée par la Russie en Ukraine.

G.Bad juillet 2022

