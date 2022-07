RATIONNEMENT DE L’ÉNERGIE DANS L’UE…ils font payés les travailleurs pour leur guerre!

Source Communia. Traduction et commentaires:

URGENCE ÉNERGÉTIQUE : CHANTAGE RUSSE OU FRUIT DE L’ENTHOUSIASME BELLICISTE DE L’UE ?

La pénurie de gaz en provenance de Russie rend le modèle d’accumulation allemand irréalisable et place l’ensemble de l’UE et le monde au bord de la récession . La Commission européenne ne renonce pas pour autant à un « Russie coupable » aux sombres échos des années quarante et au discours du «chantage russe».

La vérité est cependant que la Russie n’a même pas eu à adopter de sanctions contre l’UE ou à trouver des excuses. NordStream 2 n’a jamais été lancé en raison des sanctions allemandes . Les sanctions canadiennes, qui ont empêché le retour d’une turbine de pompage en réparation de l’usine Siemens de ce pays, ont réduit le pompage normal du Nord Stream à 40 % de sa capacité.

Mais le débit s’est encore réduit au cours de cette dernière semaine. Jusqu’à aujourd’hui, le flux de gaz était interrompu selon un programme d’entretien connu et approuvé bien avant la guerre … qui forcera d’autres arrêts dans un futur proche.

Comme la pause a coïncidé avec une canicule et un manque de vent suffisant pour démarrer les éoliennes , le résultat de la semaine a été un avertissement pour l’Allemagne et ses voisins : au lieu d’accumuler des réserves pour l’hiver, depuis lundi dernier, ils ont eu dépenser une partie de ce qu’ils avaient déjà en réserve .

Poutine a clairement expliqué les conditions d’approvisionnement en gaz à Scholz cette semaine : si vous voulez plus de gaz, vous pouvez toujours activer NordStream2… mais vous n’avez pas un temps infini pour vous décider. Si l’Allemagne n’ouvre pas le gazoduc et réserve des volumes, la moitié du gaz encore réservé au gazoduc fermé sera dédiée à la consommation intérieure russe. Dans les mots de Poutine :

Dans ce cas, même si nous lançons demain Nord Stream 2, ce ne sera pas 55 millions de mètres cubes par an, mais exactement la moitié. Et si nous tenons compte du fait qu’il ne reste que le second semestre de cette année, cela signifie un quart.

Autrement dit, le « chantage russe » consiste essentiellement à ne pas vendre ce qu’ils n’achètent pas et à menacer que s’ils n’achètent pas plus de gaz, l’approvisionnement réservé à l’Allemagne sera réduit de moitié dans un proche avenir. Sachant que l’UE est en guerre pour un pays interposé avec la Russie et qu’elle a déjà tellement de paquets de sanctions qu’elle a perdu l’ordre , pas si mal.

Même Poutine lui-même, qui n’est pas exactement étranger au chantage et à la ruse les plus terribles, a été surpris à Téhéran par la façon dont l’UE insiste pour se tirer une balle dans le pied encore et encore :

Gazprom a rempli, remplit et remplira pleinement ses obligations. À moins, bien sûr, que quelqu’un ne le rejette. Ils ferment tout de leurs propres mains et recherchent ensuite les coupables. Ce serait drôle si ce n’était pas si triste.

RATIONNEMENT ÉNERGÉTIQUE ET ÉCONOMIE DE GUERRE

Le gaz est revenu aujourd’hui en Allemagne via le NordStream avec les niveaux du mois dernier (40%)

La coupe du NordStream a servi de répétition générale de l’économie de guerre désastreuse à laquelle l’UE elle-même s’est conduite dans son élan belliciste et a exacerbé ses contradictions internes.

En théorie, les pays de l’UE qui dépendent du gaz russe sont obligés de le partager en cas d’« urgence énergétique ». L’UE a approuvé un « règlement » pour cela, c’est-à-dire une loi d’application immédiate et directe dans chaque pays, qui oblige tous les pays à signer des accords bilatéraux avec leurs voisins pour établir les voies, les horaires et les mœurs. Mais seule l’Allemagne a amorcé des mouvements dans ce sens et a signé des accords bilatéraux à la hâte ces derniers mois.

En revanche, l’appel au clairon contre la Russie, a servi à écarter provisoirement les menaces de Bruxelles contre la Pologne : ne pas délivrer les fonds de relance qui lui correspondent.

L’asymétrie entre le traitement de la Pologne et de la Hongrie a clairement montré que la réalité derrière les menaces n’était pas le souci d’un éventuel arbitraire des systèmes constitutionnels polonais et hongrois, comme le justifiait Bruxelles, mais plutôt la nécessité de discipliner l’axe Varsovie-Budapest, qui était de plus en plus rebelle contre l’Allemagne, la France et Bruxelles.

Avec la Pologne multipliant ses dépenses militaires et tout son appareil politique vendant le « rêve » génocidaire de » réduire la Russie à 50 millions d’habitants « , Bruxelles pouvait apparemment se permettre de faire preuve de « générosité », quoique toujours d’avarice , envers Varsovie.

Au lieu de cela, le gouvernement hongrois hésitant face aux sanctions , Bruxelles et Berlin ont vu le moment de montrer une « main lourde » et d’indiquer clairement que l’UE suspendrait les paiements à la Hongrie .

Nouvelle balle dans le pied : n’ayant plus rien à perdre à Bruxelles, hier, dès que le gouvernement Orban a constaté que le gaz qu’il recevait de Russie ne suffisait plus à faire tourner l’industrie et à alimenter la consommation d’électricité, il a déclaré l’urgence énergétique et fermé le transit de gaz vers des pays tiers . La « solidarité énergétique européenne » a explosé.

La présentation de la mesure a été pratiquement simultanée à celle du plan « Économisez du gaz pour un hiver en toute sécurité », par les cadres de la Commission. Une nouvelle tentative d’affronter les contradictions entre les États… augmentant les pouvoirs centralisateurs de Bruxelles et donc les contradictions entre les États et l’UE dans son ensemble.

PREMIÈRE OPPOSITION AU RATIONNEMENT ÉNERGÉTIQUE

L ‘ »idée » présentée hier à Bruxelles n’était rien de plus qu’une économie « volontaire » de 15 % de gaz dans chaque État qui deviendrait obligatoire dans le cas où la Commission déclarerait une « urgence énergétique », c’est-à-dire si l’approvisionnement allemand ou l’approvisionnement de la grande industrie allemande dans les pays de l’Est où elle possède une bonne partie de ses usines, ont été mis en cause.

Le plan a été immédiatement rejeté par l’Espagne malgré le fait que, compte tenu de leur relatif isolement énergétique, résultat de leur faiblesse impérialiste , l’Espagne et le Portugal verraient leur quota d’épargne réduit de 15 à 10 % .

Mais la démarque n’est pas très importante, les comptes n’ont pas l’air très sophistiqués et leurs fondamentaux ne sont pas très bien faits. L’idée de la Commission selon le rapport journalistique est que:

Si l’Espagne fait des économies, Bruxelles estime que le gaz qu’elle cesse de recevoir de l’Algérie en tant que fournisseur peut aller vers un autre État membre ayant des accords avec le pays africain, comme l’Italie. « Avec cette réduction de 15%, nous pourrions passer l’hiver sans trop de problèmes en cas de coupure de gaz russe, si nous avons un hiver avec des températures moyennes », a déclaré Von der Leyen.

Le ministre espagnol ne pouvait évidemment pas être content. Bruxelles, au lieu de profiter de la structure excessive de la regazéification espagnole – génératrice d’activité pour les capitaux espagnols – décide simplement de laisser l’Espagne de côté et de détourner le gaz vers l’Italie. Selon le journal économique officiel « 5 jours » :

Le ministre a souligné le rôle « fondamental » que peut jouer l’Espagne en tant que « porte d’entrée » pour plus de 30% du gaz naturel liquéfié (GNL) vers l’Europe et avec des infrastructures prêtes à soutenir « ses voisins ».

L’enjeu n’est pas mineur, comme nous le disions en mars :

Historiquement, depuis le premier gouvernement González, il y a une partie de la bourgeoisie espagnole qui s’est fortement engagée dans une alliance forte avec l’Algérie. Son impulsion a fait de l’Espagne le siège d’1/3 des usines de regazéification de l’UE. Sa perspective, de faire du pays la source alternative de gaz russe pour l’industrie européenne, a été à plusieurs reprises frustrée par la France, qui n’était pas près de céder la place à un concurrent par son sol. Résultat : le gaz en Espagne est plus cher car seulement 22% de la capacité de regazéification est utilisée… qu’il faut aussi amortir.

Alors Ribera a promis qu’il allait « défendre la position de l’industrie espagnole » et que « quoi qu’il arrive, les familles espagnoles ne subiront pas de coupures de gaz et d’électricité chez eux », se plaignant que Bruxelles n’avait pas donné pour élaborer ce plan un » canal d’écoute et de participation à tous les États membres ».

Au cas où il y aurait des doutes sur la faiblesse maladive du capital national espagnol face à ses alliés et rivaux européens, le ministre a terminé par une métaphore aussi significative que malheureuse :

Nous ne sommes pas en désaccord avec les objectifs et le rôle du point de vue de la solidarité, mais il ne semble pas correct de se retrouver avec un menu du jour déjà conçu sans se poser nos limites alimentaires.

Et dans un virelangue impérialiste incompréhensible, il avertit que :

La liste des droits sur lesquels nous n’avons pas été consultés finirait par profiter aux pays tiers sans aucun avantage pour les autres pays

L’HIVER ARRIVE

Frans Timmermans, le commissaire du Green Deal, a commencé hier la présentation de «Save gas for a safe winter» par une phrase de Game of Thrones : «Winter is coming». Von der Leyen, pour sa part, a commencé par déclarer que :

Nous devons nous préparer à un éventuel arrêt total du gaz russe. C’est un scénario probable.

Tout le monde n’y croit pas dans les chancelleries européennes. La méfiance est grande et beaucoup comprennent que cela n’a aucun sens de centraliser plus de pouvoirs à Bruxelles face à quelque chose qui n’a pas encore eu lieu.

L’ argument officiel dit que cette « proactivité » est justifiée non seulement par le « chantage russe » mais par la tempête que peut générer la conjonction des pénuries énergétiques, de la récession, de la crise de la dette souveraine et de la crise politique.

À ce jour, pour la Commission, le maillon faible est l’Italie, où Draghi n’a pas réussi à s’assurer un bloc gouvernemental solide et a démissionné ce matin . Bruxelles, l’Allemagne et les pays du Nord craignent que l’Italie, confrontée à une crise simultanée de la dette et de l’approvisionnement énergétique, n’assiste à une nouvelle révolte de la petite bourgeoisie qui soutienne électoralement l’extrême droite « populiste » opposée à l’euro. (Voir: La monnaie russe dans le viseur du capital occidental (rouble contre dollar) – les 7 du quebec).

Une Italie qui menacerait de quitter l’euro ne serait pas aussi gérable (chantage) que la Grèce l’était autrefois et deviendrait un danger existentiel pour l’UE dans son ensemble. Même si le pays ne sortait pas de l’UE, la sortie de l’Italie de l’euro aurait un effet bien plus dévastateur que le Brexit sur l’architecture du pouvoir des grandes capitales nationales européennes.

Dans tous les cas, le scénario sur lequel ils comptent est tout simplement apocalyptique pour les travailleurs de toute l’Europe. Dans l’Est, l’hiver peut être littéralement mortel pour des milliers de travailleurs qui ne pourront pas chauffer leur maison. Dans le Sud, l’inflation continuera de pousser les salaires réels sous les niveaux jamais retrouvés d’il y a 10 ans. Et même dans la capitale nationale la plus forte, l’ Allemagne, le chômage et la pauvreté devraient augmenter de façon spectaculaire .

Le rationnement du gaz désormais, tel que proposé par Bruxelles, peut être une solution pour certaines industries et un point d’appui de dernier recours pour la petite bourgeoisie industrielle et de services, mais il sera dévastateur pour les travailleurs. Tel qu’il a été vu dès le premier moment de la guerre : Au cours du massacre à main armée et dans le calcul de l’impact des sanctions, la vie des exploités n’est que de simples instruments de chaque classe dirigeante pour obtenir de meilleures conditions « stratégiques » dans les guerres futures, les marchés, les infrastructures, les matières premières et, dans des comptes , rentabilité. Les « sacrifices » que toutes les classes dirigeantes annoncent maintenant avec des excuses diverses ne sont rien d’autre que des sacrifices pour la rentabilité de leurs investissements actuels et pour les attentes futures de chaque capital national. Soyons clairs : les soldats russes vont au front pour mourir et tuer leurs pairs afin que le gigantesque domaine de leurs exploiteurs soit mieux « positionné » dans les conflits futurs. Les soldats ukrainiens pour que le domaine de leurs exploiteurs ne soit pas pillé et partagé par des rivaux voisins. Les travailleurs du reste de l’Europe et de l’Amérique sont appelés à avaler des sacrifices dans leurs conditions de vie les plus élémentaires (se chauffer, cuisiner, éclairer leurs maisons) en « solidarité avec l’Ukraine ». Mais le mot Ukraine, dans ce contexte, ne désigne pas la grande masse des habitants de son territoire, mais les affaires de ses propriétaires et alliés. Cette guerre, comme toutes les autres, exprime que «faire avancer l’entreprise», objectif principal des «propriétaires de tout cela», est de plus en plus incompatible avec le besoin humain le plus fondamental et le plus universel : maintenir et reproduire la vie de l’espèce. Nous avons déjà fait une percée avec les « politiques pandémiques« : pratiquement aucun État n’a hésité à ouvrir le robinet des infections et des décès humains lorsque la viabilité de l’entreprise était remise en question.

(Nous divergeons d’appréciation à propos de la crise du COVID qui nous semble avoir été un exercice militaire mondial, impliquant des armes bactériologiques létales à grande échelle (virus et ses variants) et des antidotes pas tout à fait au point (les milliards de doses de vaccin) , non maîtrisées par les apprentis sorciers scientifiques, militaires et gouvernementaux, afin d’entraîner les masses populaires à participer à la Troisième Guerre Impérialiste qui sera véritablement mondiale. Comme tout exercice militaire impliquant des milliards d’individus (civils, fonctionnaires et militaires), de nombreuses variables ne furent pas maîtrisées par les États-majors de guerre et « l’apprentissage » fut laborieux. Quoi qu’il en soit, étant donné la nouveauté de l’opération et l’ampleur gigantesque de l’entreprise nous pensons que le Grand capital international aura beaucoup appris de ce colossal exercice militaire étalé sur plus de deux années. La classe prolétarienne internationaliste saura-t-elle en tirer des apprentissages pour sa guerre de classe en cours? Selon nous, la guerre d’Ukraine constitue la réponse du Bloc asiatique à l’attaque « virale-pandémique » du Bloc occidental)

Nous voyons maintenant la version armée de la même logique : la perte de vies de soldats et de civils, russes ou ukrainiens, ne va pas ébranler le pouls de Poutine ou de ses rivaux, même s’ils l’utilisent de manière rhétorique. Pour cette raison, chaque jour qui passe sans que les travailleurs ne soient confrontés à la guerre impérialiste et à ses conséquences, la vie humaine en général est dévalorisée pour revaloriser un capital mourant.

Timmersmans a raison, l’hiver arrive. Vous devez être proactif. Et leur tenir tête. À lui, à ses plans de rationnement et à toute la barbarie destructrice de la guerre sans fin que chacun des États des deux côtés de la ligne de front essaie de soutenir et d’étendre.