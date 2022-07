L’Alliance Atlantique se fissure…euro-dollar ou rouble ?

Transmis par Oeil de Faucon. 25.07.2022.

Très bonne recension de Communia sur sur les contradictions impérialistes actuelles et sur celles internes à l’UE, notamment l’ Italie. Guerre en Ukraine et tendance centrifuge de l’UE… (Voir: RATIONNEMENT DE L’ÉNERGIE DANS L’UE…ils font payés les travailleurs pour leur guerre! – les 7 du quebec ).

Nous sommes intervenu ainsi dans cet article de COMMUNIA : « Nous divergeons d’appréciation à propos de la crise du COVID qui nous semble avoir été un exercice militaire mondial, impliquant des armes bactériologiques létales à grand déploiement (virus et ses variants) et par des antidotes pas tout à fait au point (les milliards de doses de vaccin coûteux et inefficaces ) , non maîtrisées par les apprentis sorciers scientifiques, militaires et gouvernementaux, afin d’entraîner les masses populaires à participer à la Troisième Guerre Impérialiste qui sera véritablement mondiale. Comme tout exercice militaire impliquant des milliards d’individus (civils, fonctionnaires et militaires), de nombreuses variables ne furent pas maîtrisées par les États-majors de guerre et « l’apprentissage » fut laborieux pour les va-t-en guerre. Quoi qu’il en soit, étant donné la nouveauté de l’opération et l’ampleur gigantesque de l’entreprise nous pensons que le Grand capital international aura beaucoup appris de ce colossal exercice militaire pandémique-bactériologique, étalé sur bientôt trois années (le plus grand exercice militaire de tous les temps). La classe prolétarienne internationaliste saura-t-elle en tirer des apprentissages pour sa guerre de classe en cours? Selon nous, la guerre d’Ukraine constitue la réponse du Bloc asiatique à l’attaque « virale-pandémique » du Bloc occidental déclinant…

Pendant que les brigades internationales du capital occidental, s’organisent sous la houlette de Bernard Henri Lévi BHL (agent du Mossad dit-on) pour mettre la pâté à l’affreux Poutine, le camp adverse qui ne se résume pas à Poutine passe lui aussi à l’offensive pendant que le prolétariat reste passif ou bosse dans les usines d’armements (1). Quant au mouvement révolutionnaire il ne se manifeste que par des déclarations de principes sur le net contre la guerre ayant tout simplement oublié que le marxisme est un guide pour l’ action et ne saurait se satisfaire de contemplations. (Ne pas confondre svp le prolétariat et toutes les gauches et les droites réunies. NDÉ).

Il se trouve que les seules forces agissantes viennent pour le moment des courants nationalistes et souverainistes. (Ce qui nous rend perplexe et nous rassure sur l’atavisme du prolétariat réellement révolutionnaire. NDÉ).

En Italie nous avons assisté au retournement du Parlement sur la livraison d’armes à l’Ukraine, les opposants aux envois d’ armes minoritaires au début (2) du conflit sont devenus majoritaires en peu de temps. La Lega, de Matteo Salvini est dorénavant officiellement contre l’ envoi d’armement à Zelinski ; même le Parti Démocrate, pro-Otan a changé de camp. Nous avons même entendu l’homme d’ affaires Carlo de Benedetti ( à l’origine de la création du parti démocrate italien) en appeler à un découplage de l’UE contre l’ axe Washintgton/Londres. Ce dernier pense que la crise alimentaire, va entrainer un afflux de migrants qui viendra se réfugier en Italie depuis l’ Afrique.

De plus, quelques gradés de l’ armée sont montés au front contre la stratégie anglo-américaine, le général Fabio Mini, lui appelle à dissoudre l’ Alliance pour créer une nouvelle structure de sécurité régionale. Par ailleurs, un ancien commandant (le général Marco Bertolini) du quartier général des opérations interarmées, a fortement critiqué le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg qui veut que l’Otan n’accepte pas «l’annexion de la Crimée», Bertolini a affirmé que Stoltenberg ferait mieux de se taire sur des sujets qui dépassent ses compétences. En effet, au regard du droit international, le référendum voulant la séparation de la Crimée de l’ Ukraine , bien qu’en violation de la Constitution ukrainienne ne le rend pas « illégal » .

l’ Express : « Un référendum concernant le statut futur d’un territoire n’est pas, en principe, « illégal » du point de vue du droit international, pas plus qu’une éventuelle déclaration d’indépendance à la suite d’un tel référendum. C’est ce que la Cour internationale de Justice a clairement affirmé en juillet 2010 à propos de la proclamation unilatérale d’indépendance du Kosovo. Le fait que le référendum en Crimée puisse avoir lieu en violation de la Constitution ukrainienne ne le rend pas « illégal » du point de vue du droit international.

« Nous devons comprendre que la Crimée est une ressource indispensable pour Poutine, parce qu’elle est principalement habitée par des Russes, et surtout parce qu’elle garantit l’accès à la mer Noire, a-t-il expliqué dans une interview avec Il Fatto Quotidiano. La déclaration de Stoltenberg démontre que la Crimée est le point le plus sensible de la question. Le problème est que Stoltenberg ne peut pas parler au nom de Zelensky. Il est le secrétaire général de l’Otan, qui est une organisation supranationale et, pour commencer, il ne peut même pas parler au nom d’un seul pays, d’autant plus que l’Ukraine ne fait pas partie de l’Alliance » Bertolini

En France, nous avons eu la surprise de voir une video de Luc Ferry, qui a rappelé le non respect des accords de Minsk, dénoncé comme l’avait fait Asselineau dans une vidéo Zelinski comme repris de justice dans une Ukraine rongée par la corruption et qu’il faut laisser à la porte de l’ UE. Hubert Védrine lui aussi a fait une longue intervention

A ce tableau il faut ajouter la décision de ENI de payer le gaz en roubles

En réponse au gel de quelque 300 milliards de dollars de réserves en devises dont la Russie disposait à l’étranger, le Kremlin a promulgué un décret introduisant à partir d’avril une nouvelle procédure de paiement du gaz en deux phases, avec d’abord un versement sur un compte de Gazprombank en euros ou dollars, puis la conversion en roubles sur un second compte ouvert auprès du même établissement.

Si le gaz naturel représentait 25,2% de la consommation énergétique primaire de l’Europe en 2020 le degrés de dépendance de certains pays est bien au delà. C’ est en particulier le cas de l’Italie ou sa dépendance est de 48,2%, le pays a consommé 67,7 milliars de m3 de gaz qui représentent 51,6% de sa consommation en énergie primaire en 2021 ( Source des chiffres bruts: BP, Statistical review of World Energy,2021). Nous voyons toute l’importance que représente le gaz russe pour l’industrie et les ménages italiens et qui explique comme le titrait un journal pourquoi l’Italie .cède à Moscou. Mais pire encore, la commission européenne a jugé à plusieurs reprises qu’un tel mécanisme de conversion en roubles représentait un contournement des sanctions de l’UE. Le géant énergétique italien Eni, contrôlé à 30,3% par l’État, a annoncé son intention d’ouvrir un compte en euros et un autre en roubles auprès de Gazprombank afin d’honorer ses paiements de fourniture de gaz russe dus « dans les prochains jours ». Selon une information russe d’ autres vont suivre.

Sur la cinquantaine d’entreprises étrangères ayant un contrat de fourniture de gaz avec le géant russe Gazprom, environ la moitié s’est dotée d’un compte en roubles. La Russie impose en effet le paiement de ses exportations de gaz dans sa monnaie. Les pays qui s’y opposent risquent la coupure, comme la Pologne et la Finlande l’ont vécu fin avril. Si la Finlande a elle aussi manifesté son refus, l’Italie a indiqué s’y plier et l’Allemagne entretient le flou.

C’est une information qui a sûrement vocation à jeter de l’huile sur le feu. Environ la moitié des entreprises étrangères qui ont conclu un contrat de fourniture de gaz avec Gazprom ont ouvert un compte en roubles auprès de Gazprombank pour honorer leurs paiements, a indiqué ce jeudi 19 mai le vice-Premier ministre russe Alexandre Novak, cité par Ria Novosti.

« Selon mes chiffres, environ la moitié ont déjà ouvert dans notre banque des comptes spéciaux – en devises et en roubles – pour permettre le virement en devises, leur conversion en roubles et le paiement du gaz fourni en roubles », a-t-il précisé, indiquant que «54 entreprises» sont liées par un contrat avec Gazprom Export. Et d’ajouter : « Dans les prochains jours, nous aurons la liste définitive de ceux qui ont payé en roubles et ceux qui ont refusé de payer ».