COMMENT RÉSISTER À L’INFLATION ?

Partout dans le monde, de l’Iran aux États- Unis , l’inflation monte en flèche, ronge le pouvoir d’achat des salaires et aide les bénéfices des entreprises à rebondir à nos dépens. Aucune stratégie de consommation ne peut nous ramener à la situation antérieure, mais nous essayons tous d’atténuer la destruction de nos conditions de vie et de travail. Que font les familles ouvrières pour résister au quotidien ?

1. RETOUR AUX TARIFS RÉGLEMENTÉS D’ÉLECTRICITÉ

En Espagne, la hausse brutale des prix de l’électricité a commencé en mai 2021 . Au fond , l’impact du Pacte Vert a été plus important que ce qu’ils avaient calculé … du moins c’est ce qu’ils ont dit entre promesses de corrections et palliatifs qui n’ont jamais aidé.

Ces dernières années, environ 60 % des familles étaient passées d’un tarif réglementé à une souscription d’électricité basée sur le prix du marché de gros. En principe, un moyen d’économiser. Mais… lorsque les prix ont commencé à monter en flèche, les soi-disant factures du « marché libre » ont fait de même.

Ainsi, des milliers de contrats sont revenus au tarif réglementé, qui continue d’être un monopole entre les mains des distributeurs des cinq grands énergéticiens . Ainsi , pour la première fois, les grandes compagnies d’électricité ont arraché des clients aux distributeurs indépendants. Quelque 200 des 700 enregistrés ont fermé ou cessé leurs activités.

2. RÉDUIRE LES VACANCES ET LES LOISIRS

Camping à Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales françaises)

En France, premier pays à avoir introduit les congés payés, le changement des modes de consommation est le thème de l’été dans la presse. Les journaux parlent de l’ essor du tourisme rural et du camping dans des lieux de plus en plus proches du domicile familial. Les plages méditerranéennes ne sont plus abordables.

En Espagne, 43 % des familles ont modifié leurs projets de vacances pour cette année, mais le plus important est que la façon de sortir et de consommer à la fois dans la ville même et dans la destination de vacances a changé.

Les achats et les sorties au restaurant pendant les vacances sont réduits et, lorsque vous sortez, la commande moyenne est beaucoup plus faible. La réponse des terrasses et restaurants est d’instaurer un système de temps limités à table (15 minutes maximum pour un café) et un double quart de travail pour le déjeuner et le dîner .

3. DES CHANGEMENTS DANS LE PANIER ET DANS L’ASSIETTE… SANS CHANGEMENT DE RÉGIME ALIMENTAIRE

La pastèque, quatrième fruit le plus consommé en Espagne, vaut plus d’un euro le kilo

Il semble que les changements de prix relatifs rendent les aliments transformés plus compétitifs par rapport aux aliments frais. En d’autres termes, les conditions qui ont fait que la nourriture est devenue un problème de santé publique dans des pays comme les États-Unis commencent à exister .

Malgré tout, les premiers signes parlent davantage d’une réduction de la quantité achetée et d’un rééquilibrage stratégique. Par exemple, il semble que les familles aient réduit leur consommation d’huile en général, mais que l’huile d’olive gagne un poids relatif par rapport aux pires graisses .

Les légumes frais, qui ont triplé leur prix même en Navarre , commencent à être remplacés par des légumes surgelés pour tout ce qui n’est pas cru. Et la tomate d’Almería, qui bat des records d’origine , est moins achetée simplement parce que la taille de la portion moyenne dans les ménages est réduite . Et ils augmentent le poulet -qui n’a augmenté « que » entre 16% et 20%-, les pois chiches et les lentilles.

L’été aide : salades de légumes et gaspachos couvrent une bonne partie des menus et la hausse des prix est en partie compensée par les économies d’énergie.

En d’autres termes, il semble que les familles, en particulier les familles ouvrières, résistent ce qu’elles peuvent sans sortir des schémas culturels de la diète méditerranéenne . Mais si l’inflation continue et que les salaires ne suivent pas – le vrai pacte des revenus – cette stratégie défensive cessera également d’être soutenable.

4. MANIFESTATIONS ET GRÈVES

Manifestation à Tirana, en Albanie, contre l’inflation ce week-end

Dans des pays comme le Maroc , l’Albanie ou la Pologne , on manifeste depuis un mois « citoyens » contre la baisse du pouvoir d’achat. En eux, les intérêts de la petite bourgeoisie, qu’ils soient propriétaires de camions ou agriculteurs, tentent d’exploiter les travailleurs. Mais encore et encore, ils se retrouvent dans des aides gouvernementales pour les petites entreprises sans rien pallier, même pour les travailleurs. Cela dans le meilleur des cas. Au pire, en ultra drift, comme aux Pays- Bas .

C’est un terrain stérile : le problème n’est pas le prix du carburant ou d’un intrant particulier, mais la baisse du salaire réel par heure travaillée et donc la hausse du prix par rapport au revenu pour tous les biens de consommation.

C’est pourquoi les grèves des cheminots britanniques , des infirmières zimbabwéennes , des travailleurs iraniens ou des pilotes américains ) ont un sens beaucoup plus général et affectent les travailleurs dans leur ensemble plus que n’importe quelle grande manifestation «citoyenne».

ET LA CHUTE ?

Pour l’instant, la réponse de la plupart des travailleurs est de se priver de la consommation de base et de continuer à travailler sans protester. Jusqu’à la mort dans certains cas. Mais tenir le coup n’aide pas à changer la situation. Pourquoi cela changerait-il si l’inflation était au service de la recapitalisation des entreprises ?

Quand les hypermarchés regardent l’automne avec inquiétude , c’est parce qu’ils se rendent compte que la consommation de base, qu’ils nous vendent, va devenir très difficile au retour de l’été. Il y aura de moins en moins d’options pour « s’adapter ». Et puis, parmi les réactions que nous avons vues, une seule peut être d’une quelconque utilité : se battre .