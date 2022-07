POURQUOI LES ENTREPRISES PROPOSENT-ELLES DES PRODUITS ET SERVICES DE PIRE EN PIRE?

GESTION D’ENTREPRISE DEPUIS LA SECONDE MOITIÉ DES ANNÉES 80

De la seconde moitié des années 1980 à la faillite de Lehman Brothers en 2008, le capital fictif a connu une période de véritable effervescence. Les investissements spéculatifs développent systématiquement de meilleurs résultats moyens que les investissements dans la production.

Les entreprises ont répondu en valorisant leurs résultats comme s’il s’agissait de flux financiers – le début de la fameuse financiarisation – et en maximisant les revenus de trésorerie pour les parier immédiatement dans le grand casino spéculatif des bourses, des fonds et des marchés.

Des secteurs industriels entiers tels que les voyagistes ou les grands magasins se transforment radicalement et commencent à vendre en dessous des coûts directs de production afin de maximiser les rentrées de fonds et de récupérer une marge élargie grâce à la spéculation à court terme. La logistique vise le juste à temps pour réduire la taille des entrepôts et maintenir les coûts de stockage au minimum.

C’est l’âge d’or des directeurs financiers. Leur rémunération se multiplie à mesure que leur contribution au compte de résultat devient plus importante. Et leurs compétences et leurs outils sont désormais considérés comme la base d’un nouveau type de management. En fonction de leurs besoins, les « business schools » créeront le nouveau standard idéologique de la bourgeoisie patronale.

Le slogan « maximiser la valeur actionnariale » est devenu le nouveau mantra. Elle passait par la minimisation de tout poste de dépenses assimilable à une sortie financière. L’entreprise idéale n’avait que des fournisseurs, c’est-à-dire des dépenses courantes aux prix du marché, et des entrées finançables , sans engagement de paiement régulier à long terme. Autrement dit, à la limite, l’idéal était de ne pas avoir de salariés ni de dépenses d’entretien du capital fixe.

Si les « travailleurs propres » pouvaient être remplacés par un contrat avec une entreprise extérieure, même si c’était plus cher à court terme, c’était considéré comme plus rentable. Parce que? Parce qu’avec le temps, tous ces sous-traitants seraient en concurrence les uns avec les autres, en maintenant au minimum le montant payé par le capital aux travaux. La valeur à long terme de l’entreprise serait donc plus importante car ses flux financiers sortants seraient toujours au minimum.

Pour cette raison, chaque annonce de licenciement faisait monter la valeur boursière des grandes entreprises.

De plus, une fois que Clinton aurait renforcé les droits de propriété intellectuelle à l’ échelle mondiale , toute la production pourrait être externalisée vers un autre pays où il y aurait des usines suffisamment sophistiquées avec des salaires plus bas. Si ceux-ci augmentaient, le coût du déplacement de la production vers une nouvelle usine dans un autre pays était simplement celui du changement de fournisseur. Rien ne devrait être fermé ou des licenciements payés à qui que ce soit.

PRÉCARITÉ DU TRAVAIL, FRAGILITÉ DES ENTREPRISES

Ce cadre général explique pourquoi la précarité du travail -utile en soi au capital- s’est accompagnée d’un affaiblissement des entreprises qui finira par nuire à des investissements jusque-là considérés comme « la poule aux œufs d’or ».

Jack Welch était la personnalisation de cette fuite vers la catastrophe chez General Electrics, comme López de Arriortúa l’ était chez General Motors. Les deux sociétés avaient été deux des plus grandes entreprises du monde depuis l’après-guerre et il en reste peu aujourd’hui, à l’exception des ruines.

Pourtant, Welch et López de Arriortúa ont été pendant une décennie les « dieux » du capital, les « modèles » de toute la bourgeoisie d’entreprise qui aspirait à créer de la « valeur actionnariale », c’est-à-dire des opportunités spéculatives adossées à une action en constante augmentation.

La « magie Welch » ou « l’effet super-López » n’étaient rien d’autre qu’une combinaison de flux tendus et de sous-traitance industrielle : désormais, les sous-traitants non seulement géraient la main-d’œuvre, mais achetaient également les machines nécessaires pour produire… en payant à l’original société les redevances correspondantes et acceptant des prix unitaires qui ne peuvent être révisés qu’à la baisse. Pour la multinationale, tout était flux financiers positifs. Tout a servi à apporter plus de capitaux aux marchés spéculatifs. Tout a généré une « valeur actionnariale ».

Mais tandis que la valeur boursière des entreprises gigantesques qu’ils dirigeaient augmentait, tout ce qui était socialement utile en elles s’évanouissait : leur capacité productive matérielle était transférée à d’autres entreprises subordonnées, leur potentiel logistique était liquidé et le savoir de leurs ouvriers était gaspillé par le chômage forcé de leurs modèles originaux.

Et puis est venue la vague de faillites de 2008-2009, et soudain les rois de l’industrie se sont retrouvés nus alors qu’ils tombaient les uns après les autres.

LE CAPITALE NATIONAL SENT LE DANGER

L’espoir qu’« après la crise » il serait possible de revenir au statu quo s’est avéré illusoire. En 2019, alors que les gouvernements européens criaient déjà victoire, la faillite de Thomas Cook , le plus grand voyagiste mondial, a clairement fait comprendre que les « bons moments » n’allaient pas revenir. Et surtout, que les grandes multinationales, principale destination du grand capital appliqué à la production, n’avaient pas la capacité de résister indéfiniment en s’endettant en attendant le retour de la manne.

En fait, les délocalisations jusque-là rentables et la dépendance vis-à-vis des fabricants d’autres pays commençaient déjà à être perçues comme un problème stratégique.

Le Brexit et la montée de Trump aux États-Unis ne peuvent être compris sans deux des conséquences les plus évidentes des années de mondialisation et de la fuite vers la financiarisation du capital national des pays les plus capitalisés : la perspective de perdre le leadership impérialiste au profit de la Chine et la faiblesse des marchés intérieurs qui jusqu’alors assuraient la base nécessaire à l’apparition de nouvelles entreprises à capacité monopolistique mondiale.

La montée des conflits impérialistes , la nouvelle doctrine de sécurité nationale de Trump , la guerre commerciale américano-chinoise qui a suivi et les efforts pour créer des blocs économico-militaires, intensifiés par Biden plus tard, qui ont abouti au déclenchement de la guerre actuelle, ils sont une conséquence directe de ces bonnes années de capital. Et tout cela est associé à un modèle d’entreprise de «maximisation de la valeur actionnariale »… qui est toujours d’actualité.

LA BALLADE DES ENTREPRISES FRAGILES

La question est maintenant que si les entreprises avaient déjà été fragilisées dans les bonnes années de la soi-disant mondialisation , les conséquences de l’éclatement du marché mondial en blocs les rendent encore plus fragiles. Surtout s’ils ne changeaient pas leurs formes de gestion.

Il est évident, par exemple, que le juste à temps est entré en crise dès qu’une nouvelle division internationale du travail a commencé à prendre forme. À ce stade, il est au centre de la crise d’approvisionnement et du chaos logistique mondial. Mais cela ne s’arrête pas là.

Les entreprises de transport elles-mêmes, en théorie à l’abri de l’effondrement du juste à temps , ne sont pas exemptes de la fragilité générale des entreprises à laquelle ont conduit les années d’exubérance des capitaux spéculatifs. Les transports, comme toutes les moyennes et grandes entreprises, ont changé leur mode de gestion pour « se débarrasser de la graisse », comme l’a dit López de Arriortúa.

Cette semaine, dans un magazine spécialisé , le président et chef de la direction d’Union Pacific, Lance Fritz, a avoué :

Nous gérons le réseau avec des ressources équitables. Nous n’avons pas reconnu l’accumulation de risques que nous avions devant nous, le COVID continuant d’affecter la disponibilité de l’équipage, la croissance [du volume] à venir et les événements météorologiques. Lorsque vous partez, vous n’avez tout simplement pas beaucoup d’occasions de récupérer rapidement. Nous avons eu des problèmes et l’arriéré de marchandises [non déplacées] a augmenté, et nous avons dû prendre des mesures assez importantes pour y remédier. [Mais nous ne l’avons pas fait] avant le deuxième quart-temps.

Les employés de l’entreprise lui ont répondu sur Facebook :

Il était une fois trois équipes d’hommes dans le chantier qui n’avaient qu’à travailler 40 heures par semaine contre deux équipes d’hommes dans le chantier qui martelaient le ballast pendant 60 heures par semaine. Les trains routiers allaient et venaient à 12 heures ou plus tôt… maintenant ils ne viennent plus et les employés travaillent 14 heures par jour. Les maîtres de triage ont dirigé le spectacle et ont fait un excellent travail… ces emplois ont été éliminés. La longueur maximale du train était de 7 000 pieds, maintenant sur l’avenue, elle est de 9 000. Ils ne peuvent même pas entrer dans les cours encombrées. Les inspecteurs de voitures inspectaient les voitures, maintenant les équipages doivent le faire. Les serre-freins faisaient autrefois le tour des chantiers pour accélérer le mouvement des marchandises… mais maintenant ils ne sont plus là et les trains sont à l’extérieur des chantiers. Il y avait suffisamment de moteurs pour ne pas avoir à maximiser le tonnage et à les démonter. Il y avait suffisamment de chantiers pour stocker les wagons, mais maintenant, de nombreux chantiers ont été fermés et vendus pour maximiser les revenus. Les conducteurs en formation ont été formés pendant 5 à 6 mois. Maintenant, ils sont formés en deux, mettant tous les employés en danger pour la sécurité… Les employés ont apprécié le travail. Les employés détestent maintenant le travail. Le nombre d’accidents et de blessures a explosé. Les convois s’organisent, ils ne se contentent pas de se regrouper provoquant l’arrêt des trains à chaque terminus engorgé. Les clients étaient heureux. Les seules personnes heureuses en ce moment sont les gars des fonds spéculatifs. La vie ferroviaire craint vraiment!

Un autre ouvrier a ironiquement condamné :

Vous réduisez le personnel de 30 %, les locomotives de 30 % et les wagons de 30 %, puis vous vous demandez pourquoi vous n’avancez pas. C’est totalement déroutant.

.

MAIS COMMENT PENSENT CES GENS ?

Nous avons un autre exemple dans la supposée « crise mondiale des bagages perdus ». A Francfort, le patron de Fraport, la société qui gère l’aéroport, a avoué garder 2 000 valises qu’il ne sait pas à qui livrer . Votre idée pour que cela ne se reproduise plus ? Demander aux voyageurs de ne pas acheter de valises noires et de personnaliser leur apparence pour les rendre plus faciles à trouver dans le bourbier qu’une gestion basée sur le « tout porter correctement » a produit.

C’est loin d’être le seul cas où la réponse de la bourgeoisie patronale à un problème de gestion de la production est à première vue absurde ou contre-productive.

Netflix a perdu au moins un million d’abonnés . La raison, selon les sondages, est que la baisse de qualité de leurs productions et la pression endoctrinante de leurs scénarios dérangent certains clients qui, lorsque leurs salaires réels ont été réduits par l’inflation, ont commencé à se désinscrire.

Selon la pléthore de consultants et de gestionnaires, qu’est-ce qui pourrait réduire la ponction sur les abonnés? Améliorer le contenu? S’adapter aux demandes d’un public majoritairement non américain qui a du mal à réfléchir à la doctrine du wokisme? Des prix plus bas pour ne pas assumer un pourcentage beaucoup plus élevé de ce qui est supportable parmi les dépenses non essentielles de vos clients ?

Non. Première chose : licencier des travailleurs . Faites ensuite payer un supplément à ceux qui partagent la connexion même au sein d’une même maison … en guise de pré-requis pour faire payer plus cher ceux qui prennent la connexion en vacances . Et au lieu de baisser les prix, créez un nouvel abonnement de base dans lequel vous devrez supporter de la publicité et vous pourrez accéder à moins de contenu . Ces gens-là savent vraiment comment faire une offre alléchante à un consommateur insatisfait : plus de contrôle, de nouveaux paiements pour des usages qui étaient gratuits, moins de contenu -quoique tout aussi mauvais- et en plus… des publicités. Infaillible!

EXISTE-T-IL UN CORRECTIF ? LE SYSTÈME PEUT-IL ÊTRE AMÉLIORÉ EN AMÉLIORANT LES ENTREPRISES ?

C’est la même vieille logique, le livre de recettes de toute école de commerce. Premièrement, réduire les travailleurs au minimum et les rendre plus précaires. Ce qui s’accompagne normalement d’une baisse de la qualité des produits et des matières premières utilisées. C’est une façon discrète, mais tout aussi irritante que le reduffing , d’augmenter les prix. Et en même temps, surveillez et chassez les clients pour convertir les basiques gratuits en extras payants, trouvant ainsi de nouvelles choses à monétiser, que ce soit la confidentialité des utilisateurs ou autre chose. Tout vaut. Comme s’il n’y avait pas de lendemain… littéralement.

Ce n’est pas seulement un style de management , il exprime des contradictions fondamentales à la petite échelle de chaque entreprise. Ce sont ces contradictions qui font que les idées de la bourgeoisie patronale et de ses consultants semblent dysfonctionnelles. Mais ils ne le sont pas, ni ne sont-ils le produit d’une maladresse particulière de l’un ou de l’autre.

Ils sont dysfonctionnels pour les fonctions qu’ils prétendent remplir… car c’est la seule façon pour eux d’être fonctionnels pour leur véritable objectif dans le système : obtenir une rentabilité pour le capital qui y est investi. Exemple : Dans le capitalisme d’aujourd’hui, Exxon double ses profits et Repsol les triple non pas parce qu’ils ont trouvé une solution à la pénurie, mais justement parce qu’ils font des profits extraordinaires grâce à elle .

En réalité, ce n’est pas qu’une mauvaise gestion d’entreprise détériore un système améliorable, c’est que le système façonne l’image des entreprises. C’est pourquoi celles-ci sont de plus en plus contradictoires avec la satisfaction des besoins humains auxquels leurs produits doivent servir.

.