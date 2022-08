LA CHUTE DE L’INNOCENCE

C’est le terme employé par nos Amérindiens depuis la débarque quand toutes ces fières Nations se sont faites avoir par les mensonges des Blancs. Ils pensaient qu’il y avait de l’honneur dans la parole de ces Blancs et qu’ils méritaient de la considération, et même de l’estime ?!? Nos Autochtones ont toujours eux une morale et une dignité et des valeurs profondes par rapport à leur société basée sur la loi irréprochable de la Nature. Caucasiens

Et là, ces Européens incultes débarquent, ignorant l’importance d’un environnement sain. Ils insultent les manières naturelles et saines de ces gens qui les accueillent.

Naturellement, l’absolu dédain, et l’ignorance des Blancs, de même considérer les qualités supérieurs et spontanées aux nôtre. Même le Dieu des Blancs voué à une richesse si éloignée d’une vrais morale, comme l’or, etc. Aurait pu alerter nos Autochtones familiarisés à une vie simple et juste, pas du tout habitués à l’hypocrisie, dont le mot n’existait même pas dans leur vocabulaire!

Bien sur, ils se sont fait avoir! C’est facile pour nous, les Blancs, de déguiser la vérité, comme le font très bien nos médias pour nous expliquer, avec des experts bien payés, qu’on ne s’en va pas vers la catastrophe environnementale ?!? Les maîtres de l’illusion, toujours l’illusion, les admirable dessins animés. Les arbres en plastiques !

Il va y avoir une manif à Montréal pour commémorer la Journée de la Terre (Sans Greta ?!?) et vous pouvez être certains que NOS Premières Nations vont y participer avec le même message depuis 500 ans, que…

L’OR NE SE MANGE PAS!

John Mallette

e Poète Prolétaire