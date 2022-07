L’avocat Todd Callender – associé à la direction d’un groupe d’assurance, dénonce la surmortalité des personnes «vaccinées» contre COVID

.

C’est la seconde fois que nous rapportons les propos d’un assureur sur les taux de morbi-mortalité liés aux injections contre Covid. En Janvier 2022, les propos de Scott Davison, PDG d’une compagnie d’assurance américaine basée à Indianapolis depuis 1877 et employant 2400 personnes, faisait savoir qu’il y avait une augmentation des décès de 40% au troisième trimestre 2021 et qu’elle touchait la population active des 18-64 ans, c’est-à-dire dans la période où les injections Covid ont été imposées aux populations de moins de 65 ans. Les analyses de la compagnie montraient qu’il ne s’agissait pas d’une hausse liée au Covid mais bien aux injections.

Cette déclaration n’a pas été relayée par les principaux médias qui ont simplement ignoré l’information.

Tod Callender, est l’un des directeurs de Cotswold Group, un groupe d’assureurs ayant des bureaux dans les Caraïbes car l’activité de ce groupe était originellement agréée dans les îles vierges britanniques (la défiscalisation pourrait également expliquer une telle géolocalisation). Le secteur d’activité de Cotswold est principalement tourné vers la gestion des risques et la vente de produits d’assurance englobant la prévoyance, le risque invalidité, l’immunothérapie, la couverture médicale, l’assurance vie incluant l’assurance décès. Chaque assureur est agréé par le groupe et fait l’objet à minima d’un audit annuel.

Todd Callender prévoit une surmortalité excédentaire de 5000% liée aux injections contre Covid

Todd Callender – connu également pour la création d’un site intitulé vaxxchoice – s’est exprimé dans une vidéo que l’on peut consulter sur Rumble. Il explique que depuis la vaccination de masse, « la surmortalité aurait augmenté de 84 % et les maladies de 1 100 %. Rien qu’en 2022, a-t-il dit, son entreprise s’attend à une augmentation de 5 000 % des décès (excédentaires)… ». Par décès excédentaires, il faut comprendre le nombre de décès supplémentaires attendus dans une mauvaise année, ces calculs sont réalisés sur des moyennes des années passées à court, moyen et long terme. Sauf événement exceptionnel (guerre, épidémie, catastrophe naturelle de très grande ampleur…), les prévisions sont très fiables.

Etrangement, ces chiffres sont très proches de ceux qui sont dénoncés par 3 médecins lieutenant colonels de l’armée américaine (augmentation de 1135% de la morbidité) et grossièrement démentis par le département américain de la Défense (DoD) dont le secrétaire d’Etat affirmait qu’il n’y avait pas d’erreurs sur les données de 2021 mais sur celles des 5 années précédentes (2015-2020). Moyenne des 5 années à laquelle était comparée l’augmentation visible des décès après la « vaccination » des militaires.

L’avocat estime qu’aux Etats Unis, 25 millions de personnes ayant reçu les injections pourraient décéder d’ici la fin 2022, auquel il faut ajouter les 2,95 millions de décès qui correspondent aux décès « normalement attendus » (statistiquement parlant et non liés aux injections contre Covid). Il faut rester prudent avec les projections et s’en tenir aux informations disponibles et vérifiables.

Todd Callender confirme que le sida serait transmis par les injections Covid

Les propos de Callender sur la responsabilité des injections Covid ayant déclenché des syndromes d’immunodificience acquise (SIDA) sont rapportés ci-dessous :

“Il se trouve que je travaille dans le domaine de la morbidité”, a expliqué Callender lors de l’appel (téléphonique, cf. vidéo rumble). « Je ne pense pas que ce soit par hasard, soit dit en passant, que Moderna vient de recevoir l’homologation de son vaccin contre le VIH avec autorisation d’utilisation d’urgence. Alors, ils ont transmis le sida à tout le monde, et voici votre salut, un autre vaccin ». Cette information sur le vaccin a ARNm de Moderna est tout à fait exacte et laisse sans voix alors que les effets indésirables des injections Covid ne cessent d’être constatées. Si Callender n’est pas médecin, il a toutefois accès aux dossiers des défunts et connait la cause du décès notifiée par un médecin.

Nous avions également rapporté la détérioration du système immunitaire des personnes injectées, les données britanniques permettaient même d’observer ce phénomène qui s’aggravait avec le nombre de doses reçues.

Le dossier intitulé « les effets post vaccinaux peuvent-ils être pires que le Covid ? » mettent particulièrement en avant les risques sanitaires liés à la « vaccination » contre Covid sur des bases scientifiques.

La vaccination anti-Covid peut-elle être excluante du bénéfice d’un contrat d’assurance vie ?

Callender évoque un autre sujet qui concerne les assurances et plus précisément une affaire judiciaire en France concernant le décès d’une personne fortunée après l’injection Covid. La prime d’assurance décès n’aurait pas été versée aux bénéficiaires ; le tribunal ayant jugé que le défunt aurait pris un risque en acceptant un traitement expérimental. Cet acte l’aurait associé à une prise de risque l’excluant des garanties selon l’auteur de la vidéo. L’identité du défunt et le jugement n’ayant pas été identifiés, cette information n’a pas été vérifiée et incite à la prudence.