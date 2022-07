Un directeur de CNN a été filmé en caméra cachée en train d’admettre que la chaîne a décidé que le « changement climatique » serait la prochaine «hystérie pandémique» parce que, selon lui, «la peur fait vendre».

Selon Charlie Chester, directeur technique de CNN, le public n’a plus peur du Covid-19 et les élites ne peuvent plus l’utiliser pour contrôler les masses. Selon le directeur, les médias ont besoin d’une « histoire » avec « longévité ».

Project Veritas a publié une série en trois parties exposant Charlie Chester admettant que CNN «inventait des histoires» pour destituer Trump.

Selon Project Veritas, ces enregistrements secrets ont été réalisés alors que Chester avait des rendez-vous sur Tinder avec un journaliste infiltré de Veritas.

Dans la vidéo, on peut entendre Chester dire que «l’histoire de Covid-19» touche à sa fin et que CNN est prête à commencer à vendre l’histoire du «changement climatique» et à instiller la «peur».

CLIQUEZ POUR VISIONNER:

Lorsque le journaliste sous couverture a demandé à Chester de définir la propagande, il a répondu : « Par exemple, vous pouvez façonner la perception d’un peuple entier sur n’importe quoi, selon la façon dont vous le faites. Il suffit de forcer une histoire pour aider votre plateforme, vous savez ?»

«Une histoire de type pandémie que nous allons battre à mort, mais qui a une longévité, vous voyez ce que je veux dire ? Comme si c’était la fin définitive de la pandémie. Elle va se réduire à un point où elle ne sera plus un problème. Le changement climatique prendra des années, donc [CNN] pourra en faire une bonne promotion.»