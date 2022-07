La fin dangereuse de l’empire Yankee…marque-t-elle la fin de l’impérialisme?

Par Moon of Alabama (15/7/22)*

Harpers déclare que c’est terminé – le « siècle américain » est révolu.

Le titre du Harpers de ce mois-ci est étonnant.

Déclarer que le siècle américain est terminé, sans point d’interrogation, est encore une hérésie aux yeux du grand public. Bien sûr, l’American Conservative l’a déjà fait il y a des années. Mais Harpers se situe du côté plus libéral des choses et cette opinion y est rarement exprimée.

L’article principal de ce numéro de Harpers, rédigé par un certain Daniel Bessner, est intitulé :

Empire Burlesque

Qu’est-ce qui vient après le siècle américain ?

Pour la première fois depuis l’effondrement de l’Union soviétique, les États-Unis sont confrontés à une nation dont le modèle – un mélange de capitalisme d’État et de discipline du parti communiste – représente un véritable défi pour le capitalisme démocratique libéral, (sic) qui semble de plus en plus incapable de faire face aux nombreuses crises qui l’assaillent. La montée en puissance de la Chine, et les lueurs d’un monde alternatif qui pourrait l’accompagner, montrent clairement que le Siècle américain de Luce vit ses derniers jours. La suite n’est cependant pas évidente. Sommes-nous condamnés à assister au retour de la rivalité entre grandes puissances, dans laquelle les États-Unis et la Chine se disputent l’influence ? Ou le déclin de la puissance américaine donnera-t-il lieu à de nouvelles formes de « collaboration » internationale ?

En ces derniers jours du siècle américain, l’establishment de la politique étrangère de Washington – les groupes de réflexion qui définissent les limites du possible – s’est divisé en deux camps opposés. Les internationalistes libéraux, qui défendent le statu quo, insistent pour que les États-Unis conservent leur position de primauté armée mondiale. Face à eux se dressent les partisans de la modération, qui préconisent une refonte fondamentale de l’approche américaine en matière de politique étrangère, afin d’abandonner le militarisme au profit de formes pacifiques d’engagement international. L’issue de ce débat déterminera si les États-Unis restent engagés dans une politique étrangère atavique inadaptée au XXIe siècle, ou si la nation prendra au sérieux les désastres des dernières décennies, abandonnera l’orgueil démesuré qui a causé tant de souffrances dans le monde, et, enfin, adoptera une grande stratégie de retenue. (sic)

Sur le site Consortium News, Andrew Bacevich fournit un contexte supplémentaire et offre une légère critique de l’essai de Bessner. Il semble largement d’accord avec lui.

Moi ? J’ai toujours été en faveur d’une politique de retenue, non seulement pour les États-Unis, mais pour tous les pays de la planète. Les gens sont trop différents par leurs croyances personnelles, leur histoire, leurs traditions et leur environnement social pour être soumis à une seule forme de gouvernement ou à une seule forme particulière d’organisation économique. Tenter de le faire est, comme l’indique Michael Hudson, ruineux pour ceux qui essaient.

C’est aussi une question de capacité personnelle. Les États-Unis n’ont pas le leadership, et ce depuis un certain temps, pour réussir dans une telle entreprise.

Même les démocrates ont reconnu que leur président actuel n’est pas à la hauteur de la tâche.

Le New York Times écrit que la plupart des démocrates ne veulent pas de Biden en 2024, selon un nouveau sondage. Le Washington Post ajoute que les démocrates sont sceptiques quant à la présence de Biden en 2024. La gauche du parti va-t-elle enfin gagner ? D’autres ont également apporté leur pierre à l’édifice, notamment un chroniqueur du NYT qui déclare carrément : Joe Biden est trop vieux pour être à nouveau président.

Matt Taibbi appelle cela la signalisation politique :

Avec des organes de presse complémentaires comme le Washington Post et The Atlantic (le reflet le plus pur de la pensée de l’establishment qui existe en Amérique), le journal remplit en ce sens la même fonction que les Izvestia en Union soviétique, en nous informant peu, voire pas du tout, sur les événements d’actualité, mais en nous donnant des portraits complets, bien que souvent codés, de la pensée de la classe dirigeante.

La « classe dirigeante » démocrate a déclaré que Biden était désormais un président boiteux et qu’il ferait mieux de signaler qu’il ne se représentera pas avant que les résultats probablement catastrophiques des élections de mi-mandat ne soient connus.

Je suis d’accord avec cette opinion, mais ce n’est pas seulement la fragilité mentale de Biden qui est en cause ici, mais l’incompétence des personnes qui l’entourent et qui définissent essentiellement sa politique. Les Sullivan et les Blinken de ce monde ou ce que Ray McGovern appelle l’élite effacée :

Les questions posées m’ont amené à commenter franchement l’état regrettable d’hommes d’État occidentaux comme le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, et le secrétaire d’État, Antony Blinken. Oui, le même Blinken qui, dans un premier temps, excoriose la Chine et le « défi systémique » qu’elle est censée représenter, et qui, dans un second temps, fait une tentative pathétiquement chimérique pour cajoler son homologue chinois afin qu’il abandonne la position de Pékin aux côtés de la Russie sur l’Ukraine.

La politique anti-chinoise de Blinken n’est, c’est le moins que l’on puisse dire, pas un succès :

Washington a conçu une série de plans pour contrer la Chine, mais peu d’entre eux ont obtenu un soutien ferme dans la région.

Une coalition entre les États-Unis, le Japon, l’Australie et l’Inde, connue sous le nom de Quad, est censée faire preuve de solidarité dans la région Asie-Pacifique, mais l’Inde achète d’énormes quantités de pétrole à la Russie ; un nouveau groupe économique de 14 pays dirigé par les États-Unis, le Cadre économique indo-pacifique, a reçu un accueil tiède de la part de ses membres car il ne propose pas de réductions tarifaires pour les marchandises entrant aux États-Unis ; et un accord prévoyant le partage de technologies entre les États-Unis et la Grande-Bretagne pour aider l’Australie à déployer des sous-marins à propulsion nucléaire reste vague.

Cette « élite » qui a pensé ces politiques est maintenant en train de baby-sitter Biden pour l’empêcher, mais pas eux-mêmes, de faire d’autres « erreurs ».

Dan Cohen @dancohen3000 – 14:57 UTC – 12 juil. 2022

Il y a 2 jours, le NYT rapportait que la Maison Blanche était tellement préoccupée par l’âge de Biden qu’elle avait retardé d’un mois son voyage au Moyen-Orient pour qu’il puisse se reposer. Nous apprenons maintenant que Blinken l’accompagnera. Un autre rappel quotidien que Biden est une figure de proue et que ses conseillers dirigent le spectacle.

Le voyage actuel de Biden et de Blinken au Moyen-Orient risque également de s’ajouter à leur collection d’échecs :

Le président Biden se rend en Israël mercredi pour un voyage de quatre jours au Moyen-Orient afin d’essayer de ralentir le programme nucléaire iranien, d’accélérer l’acheminement du pétrole vers les pompes américaines et de remodeler les relations avec l’Arabie saoudite sans donner l’impression d’embrasser un prince héritier accusé de violations flagrantes des droits de l’homme.

Ces trois efforts sont lourds de dangers politiques pour un président qui connaît bien la région, mais qui revient pour la première fois en six ans avec beaucoup moins de poids qu’il ne le souhaiterait pour façonner les événements.

Il y a un mois, Biden a déclaré qu’il ne rencontrerait pas le prince clown saoudien :

« Je ne vais pas rencontrer MBS. Je vais assister à une réunion internationale, et il en fera partie« , a déclaré M. Biden aux journalistes à la Maison Blanche.

…

Cependant, un communiqué saoudien a annoncé que MBS et Biden : « auront des entretiens officiels qui porteront sur divers domaines de coopération bilatérale et sur les efforts conjoints pour relever les défis régionaux et mondiaux. »

Nous verrons probablement bientôt des photos de Biden et de MBS se serrant la main. Biden a besoin d’une augmentation de la production pétrolière saoudienne et d’une baisse des prix à la pompe pour atténuer les pertes de mi-mandat des démocrates. Il peut difficilement condamner Mohammed Bin Salman pour le meurtre du « journaliste » et lobbyiste du Qatar Jamal Khashoggi tout en ignorant le meurtre israélien de la journaliste américano-palestinienne Shireen Abu Akleh.

Le retour à l’accord nucléaire avec l’Iran a été bâclé par Biden et Blinken lorsqu’ils ont tergiversé pendant des mois après leur investiture avant d’entamer les pourparlers. Ils ont ensuite formulé de nouvelles exigences que l’Iran n’était manifestement pas disposé à satisfaire. Ils se retrouvent maintenant à devoir contredire leurs propres arguments :

Au début du printemps, M. Malley et le secrétaire d’État Antony J. Blinken ont déclaré qu’il ne restait que quelques semaines, peut-être un mois, pour conclure un accord avant que les progrès de l’Iran, et les connaissances acquises au fur et à mesure qu’il installait des centrifugeuses de pointe pour produire de l’uranium en grande quantité, ne rendent l’accord de 2015 obsolète.

Aujourd’hui, quatre mois plus tard, les assistants de M. Biden refusent d’expliquer comment ils ont laissé passer cette échéance – et ils insistent toujours sur le fait que relancer l’accord a plus de valeur que de l’abandonner.

À la suite de diverses crises financières et de dépenses trop élevées, le levier financier des États-Unis a disparu. Comme ils l’ont prouvé au Moyen-Orient, et maintenant en Ukraine, leur armée hyper coûteuse est incapable de gagner des guerres contre des concurrents petits et grands. Le rôle des États-Unis dans les institutions internationales a été diminué par les efforts concurrents de la Chine et de la Russie, comme le programme Belt and Road, la Banque asiatique de développement, le couloir de transit Nord-Sud de la Russie et de l’Iran.

Le titre du Harpers est correct. Le siècle des États-Unis est bel et bien terminé. Comme le conclut l’essai principal du Harpers :

Le siècle américain n’a pas atteint les objectifs nobles que des oligarques comme Henry Luce lui avaient fixés. Mais il a démontré que les tentatives de domination du monde par la force sont vouées à l’échec. La tâche des cent prochaines années consistera à créer non pas un Siècle américain, mais un Siècle mondial, dans lequel la puissance des États-Unis ne sera pas seulement limitée mais réduite, et dans lequel chaque nation se consacrera à la résolution des problèmes qui nous menacent tous. Comme l’affirmait le titre d’un livre à succès de 1946, avant que la guerre froide n’empêche toute tentative de véritable coopération internationale, nous aurons « un monde ou aucun ».

Un seul monde, dans lequel les différents pays s’abstiennent d’une avidité sans bornes et pourvoient au bien commun, est certainement le meilleur choix. (sic)

*Source : Afrique Asie

Version originale : Moon of Alabana