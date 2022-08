L’EUROPE – LE GAZ RUSSE – L’INFLATION – LA RÉCESSION – LA GUERRE

OÙ SOMMES-NOUS

Scholz affirme que les coûts des surtaxes sur le gaz seront d’un peu plus de trois cents euros par an et par famille allemande. Elle en a besoin pour payer le sauvetage du principal importateur , mis en faillite par les sanctions imposées à la Russie par son propre gouvernement. Mais la vérité est que si l’on calcule les taxes et que l’on ajoute la hausse prévisible des prix, l’impact total sur la facture dépassera très probablement mille euros par famille .

Et pourtant les grands économistes du grand capital allemand savent peu qu’ils n’ont qu’un seul objectif : économiser le gaz le plus possible pour faire tourner des industries comme la chimie ou la pharmacie, qui souffrent déjà du coup porté aux prix . Ce qui s’en vient se voit déjà dans ses déclarations. Selon les mots de Veronika Grimm, l’une des économistes les plus influentes du pays :

Le gouvernement a tort d’essayer de protéger les citoyens des hausses de prix. (…) Si nous ne répercutons pas les prix sur les consommateurs maintenant, beaucoup pourraient avoir l’illusion qu’ils finiront par s’en sortir gagnants. Tant qu’on peut s’attendre à ce que l’État plafonne les prix, moins sera épargné. Ce n’est pas une vallée comme la crise corona où vous pouvez aider les gens.

Car malgré tout, les comptes ne sortent pas. D’où l’importance que Berlin, qui préparait déjà « l’austérité pour tous » à Bruxelles, a accordé au plan européen de « solidarité » forcée visant à rationner le gaz en fonction des besoins industriels allemands.

The Economist a vu l’UE sur le point d’exploser . Mais la résistance était apparemment peu nombreuse. Le gouvernement hongrois a mis le doigt sur le yaga du gouvernement de coalition à Berlin en suggérant de ne pas fermer les armes nucléaires avant d’exiger du gaz rare des autres. Et le gouvernement espagnol, qui a fait tout un plat de sa résistance au premier moment , passa sans transition à une parade ordonnée par Under der Linden. Cette fois, de longues nuits de négociations et d’échanges stratégiques n’étaient pas nécessaires. Parce que?

Parce que tout est « volontaire ». En réalité, aucun pays n’est obligé de faire quoi que ce soit s’il ne déclare pas une urgence énergétique. C’est comme si dans un naufrage, le seul à être obligé de partager un gilet de sauvetage était celui qui tombait à l’eau sans celui-ci. De plus, même dans ce cas, on ne sait pas comment l’obligation est décidée : le gouvernement polonais a exigé après le sommet que le principe de l’unanimité soit maintenu lors de l’imposition d’un rationnement obligatoire… c’est-à-dire donner la possibilité de bloquer à chaque membre pays. Car pour que ce qui a été signé soit utile à l’Allemagne, tous les pays devraient signer, au moins avec chacun de leurs voisins, des accords bilatéraux de solidarité. Quelque chose comme un gazoduc de contrats d’assistance mutuelle qui finit par obliger les pays les plus éloignés à partager leurs réserves alors que l’industrie du « croissant de lune industriel » européen vide les réserves de gaz les plus proches. Mais ces contrats ne le sont pas . Et peu les attendent.

Cela signifie-t-il que les restrictions et le rationnement ne viendront pas dans les pays les plus éloignés de la Russie ? Pas du tout. Seulement que chaque capitale nationale a gardé ses cartes pour en tirer le maximum face à l’Allemagne quand les choses se compliquent.

VERS UNE RÉCESSION MONDIALE

Variations trimestrielles du PIB aux États-Unis

En France, la presse débat de la manière de répartir l’austérité énergétique , que ce soit par des prix égaux pour tous ou par des prix échelonnés avec moins d’impact sur les bas revenus. Paris acceptés.

En Espagne, Pedro Sánchez est sorti hier pour raconter les préparatifs du futur rationnement comme si c’était quelque chose de merveilleux . Il s’est permis de lancer le leurre ridicule de la fin de l’égalité tout en annonçant qu’en septembre il présenterait à Bruxelles sa énième proposition de réforme du marché de l’électricité .

Tout le même jour que les données d’inflation espagnole ont atteint leur maximum en 38 ans . Indifférents à une réalité tenace, aucun média gouvernemental ne s’est rendu compte que l’augmentation de la consommation publiée également aujourd’hui était pour le moins trompeuse : le panier de base étant plus cher, nous achetons plus même si nous sommes plus pauvres simplement parce que nous devons dépenser plus pour le le plus basique et ce qui reste du salaire après est de moins en moins. Disons dans leur langage : hausse de l’inflation et gel des salaires, surprise surprise, augmentation de la propension marginale à consommer .

Cela ne semble pas être quelque chose qui devrait être célébré mais … cela a sauvé le PIB des négatifs par les cheveux . Un grand succès, disent-ils. Ce n’est pas ça. Il ne s’agit pas non plus de 0,5 % de croissance trimestrielle en France , bien que le moteur y ait été les exportations. Et ce n’est pas parce qu’en aucun cas ce ne sera durable. Le résultat trimestriel américain est déjà négatif et la nouvelle hausse des taux d’intérêt ne va qu’aggraver la contraction des offres d’investissement et d’emploi.

Il est déjà plus qu’évident que les sanctions n’ont pas seulement déchiré le tissu économique de l’Europe avec la Russie et l’Asie centrale, retournant la Russie sur la Chine et l’Inde , déstabilisant l’Asie et projetant la famine sur la moitié de l’Afrique . Elle a rendu obsolète le modèle d’accumulation allemand et déséquilibre profondément celui des États-Unis et de la Grande-Bretagne.

VOUS NE L’AVEZ PAS VU VENIR ?

Sommet de l’OTAN en 2018

Revenons un instant en 2018. Nous sommes en juillet et un sommet de l’OTAN a lieu. Merkel et Trump sont au sommet de leur carrière politique. Dans l’UE, le Green Deal fixe toujours son cap en fonction des intérêts industriels allemands, avec le gaz comme principale énergie de transition . La Russie termine la construction de NordStream 2… et Trump charge directement l’Allemagne : il exige la participation d’entreprises américaines à l’exploitation du gaz russe et à NordStream 2 lui-même… ou sa fermeture.

Au sein de l’UE, la bataille pour le contrôle du gaz va devenir explosive, faisant exploser l’axe franco-allemand que Macron tentait de relancer quelques mois plus tard.

La France et l’Allemagne sont finalement parvenues à un accord de dernière minute … inaugurant la période de plus grande tension entre Berlin et Paris depuis la naissance de l’UE . La tension et les blocages mutuels qui ont duré jusqu’au Covid les ont forcés à choisir entre satisfaire à nouveau leurs urgences impérialistes et laisser exploser l’UE .

L’ascension de Biden à la présidence américaine a poursuivi et radicalisé la politique européenne de Trump. Dès le début de son mandat, les sanctions contre l’Allemagne comme pression contre NordStream2 et la pression sur la Russie depuis l’Ukraine , menaçant le Kremlin d’ éliminer sa profondeur stratégique, ont été les deux axes d’action clairs pour les Américains.

Oui, le gaz et les conséquences d’une rupture de l’approvisionnement russe de l’Allemagne n’ont jamais cessé d’être présents dans ce jeu pour chacun de ses protagonistes. C’était pour Biden qui avait promis que l’Allemagne ne mettrait pas NordStream 2 en marche… devant un Scholz silencieux . Il en a toujours été ainsi pour la France, qui n’a cessé de rappeler que sous l’ activisme nord-américain se cachait une vieille volonté de contrôle du marché européen de l’énergie, contre laquelle il fallait toujours se méfier.

C’était pour tous les concurrents de l’industrie allemande à l’intérieur et à l’extérieur de l’UE. La Grande-Bretagne et la Hollande par exemple. Et bien sûr c’était à Bruxelles, Varsovie, Budapest et les capitales baltes. Chacun ayant des intérêts et des préoccupations particulières avec l’Allemagne, avec la Russie ou avec les deux, et dans le cas des États-Unis avec une stratégie globale. Ils étaient tous conscients du destin vers lequel ils dirigeaient le monde.

Et l’Allemagne le premier. En avril 2018, Merkel a averti les parlementaires de la CDU que l’Europe s’approchait rapidement d’une nouvelle guerre de 30 ans, soulignant le danger d’être exclue de l’histoire européenne pendant un siècle. « Les prochaines années montreront si nous avons appris de l’histoire », a-t-il déclaré pour clore son discours. Deux mois plus tard, après le clash avec Trump au sommet du G7, il déclarait :

L’ordre mondial s’est effondré, soit l’Allemagne dirige effectivement l’Europe, soit elle tombera.

Ni la France ni l’Allemagne n’attendaient un soulagement de la présidence Biden , mais les contradictions de leurs intérêts les ont empêchées de s’unir et de prendre à temps le commandement des impérialismes européens. Moins d’un mois après avoir prêté serment, Biden appuyait sur l’accélérateur militariste contre la Russie pour s’affirmer contre les deux.

Quatre mois plus tard, la tournée européenne de Biden a clairement fait comprendre que le gaz russe restait au centre de ses objectifs et que la résistance franco-allemande à une rupture brutale avec la Chine et la Russie n’allait conduire qu’à une radicalisation de sa stratégie avec à chaque fois moins de considérations envers les « partenaires européens ». En août, le départ de Kaboul l’a rendu évident .

Bref : tout le monde l’a vu venir. Les États-Unis ont exercé de plus en plus de pression, passant du chantage économique trumpiste à la pression militaire et à la radicalisation guerrière bidéniste. Et la France et l’Allemagne se sont révélées incapables d’articuler leurs intérêts impérialistes pour arrêter la voiture qui avançait pour les submerger depuis Washington. Ils ont été incapables d’aller au-delà de la contrainte, à un coût économique croissant, des États membres de l’UE autour de Bruxelles en augmentant, avec une centralisation timide, les contradictions de leur propre zone d’influence impérialiste directe.

C’est pourquoi sa réponse aux pressions américaines face à une crise ukrainienne auparavant alimentée par Washington s’est organisée autour de sanctions. C’était le moyen de suivre les États-Unis pour éviter une perte complète de l’apparence d’un leadership intra-européen et en même temps éviter d’affronter directement la Russie. Mais en risquant les seuls mécanismes de blocage qu’ils avaient pu construire dans l’UE, les mutualisations, désormais sous forme de sanctions et de guerre économique, semblaient catastrophiques.

L’UE a finalement approuvé le train de sanctions qui menaçait d’être « dévastateur ». Ce n’est pas tellement. Les puissances européennes ont découvert que la maîtrise des mécanismes financiers et l’accès aux marchés ne suffisent plus à gouverner le continent. La classe dirigeante russe aujourd’hui, soutenue par la Chine, n’est pas aussi dépendante de l’UE que la Grèce l’était en 2015. UE : Des sanctions « entre amis » au militarisme pur et dur , 25/02/2022

Ainsi, après avoir vérifié leur faible impact à Moscou, non seulement ils ne se sont pas arrêtés à évaluer les coûts auto-infligés des sanctions, mais ils ont célébré le « succès » de les avoir unanimement convenus et redoublés – ils sont déjà dans leur septième -, en les complétant de plus en plus par une aide militaire directe.

Afin de maintenir une position minimale face aux États-Unis sans affronter directement la stratégie américaine, ils sont passés de se tirer une balle dans le pied à sept et sont entrés dans une spirale militariste inféodée à Washington après avoir été incapables de se coordonner pour affirmer une alternative impérialiste commune qui maintiendrait aux États-Unis à une distance minimale .

Ce n’était pas une spirale inconsciente. La propaganda machacona sobre «el chantaje ruso» y la histeria de las consignas de Bruselas -como el inolvidable «Rusia es culpable» de Von der Leyen , con sus ecos históricos inevitables – demostraba que sabían muy bien hacia dónde estaban yendo y qué podían esperar que se passera-t-il.

Mais c’est le jeu impérialiste : pour Berlin et Paris, il s’agissait de garder à tout prix la poule aux œufs d’or du marché européen sans se séparer ouvertement des États-Unis. Pour la Russie, aplanir les contradictions entre les deux principales puissances européennes et la stratégie de Washington. Pour Biden et son équipe, déchirer définitivement le tissu des dépendances eurasiennes et remettre l’Europe dans la dépendance .

QU’ATTENDEZ-VOUS DANS L’IMMÉDIAT ?

L’achat de viande et autres consommations de base va être de moins en moins accessible pour les retraités

La fracture du marché mondial qui s’opère et la nouvelle division internationale du travail qui en résultera imposeront d’elles-mêmes une dynamique convergente avec les intérêts américains. Ce n’est pas une question d’années, mais de mois.

Cette semaine, Renault a annoncé qu’il amorçait son départ de Chine . Et les familles qui possédaient Volkswagen enlevaient Herbert Diess . Diess représentait la principale voix en faveur du maintien des investissements allemands en Chine au sein du capital allemand . Mais la grande industrie automobile allemande commence à se rendre compte que soit l’UE met des barrières et protège son « marché naturel », soit le marché de la voiture électrique peut être repris d’emblée par des entreprises chinoises sur tout le continent.

Cette reconversion de l’Europe en une grande île à l’extrême est de l’archipel américain, une fois son intégration avec la Russie et la Chine rompue, accélérera la stratégie d’absorption des Balkans occidentaux dans l’UE , ce qui ravivera très probablement des poches d’ impérialisme tension avec la Russie dans des régions comme la Bosnie et vieilles batailles pour le pouvoir entre la classe dirigeante de Serbie ou de Bulgarie.

Mais le plus important de la nouvelle « expansion balkanique » n’est pas seulement son intégration dans une nouvelle carte des conflits dans laquelle l’ Afrique et certaines enclaves d’Amérique du Sud comme les Malvinas, qui sont revenues sur la ligne de front mondiale en même temps que Biden que l’Ukraine , s’ajouteront à la liste des nouveaux points chauds potentiels en Asie et en Océanie.

L’expansion balkanique renforcera et homogénéisera encore plus vers le bas une nouvelle situation pour les travailleurs du continent. De toute évidence, l’ érosion des conditions vitales minimales causée par l’inflation et l’extension des contrats « zéro heure » ​​dans lesquels la personne embauchée ne travaille pas nécessairement ni n’est payée, comme les nouveaux contrats « fixes discontinus » en Espagne , ne va pas être s’est inversé, mais s’est propagé et s’est aggravé. Le résultat prévisible est le même que celui produit par l’original britannique : une augmentation soutenue de la pauvreté au travail .

Surtout à l’Est et en Allemagne, où l’ incapacité des revenus de nombreux ouvriers et retraités à payer le chauffage cet hiver va marquer un nouvel élan à la précarité générale des conditions de vie et de travail.

Pour cette raison, il sera de plus en plus courant pour les retraités partout en Europe, comme c’est déjà le cas en Grande-Bretagne , de devoir chercher des emplois plus ou moins au noir, plus ou moins à temps partiel pour compléter un revenu dont ils ne pourront même plus être en dernier recours familial… et peut-être même ne pas manger de viande une ou deux fois par semaine compte tenu de l’ évolution des prix , qui ne fera qu’empirer avec les nouvelles mesures du Green Deal .

Au tournant du mois d’août, l’Europe entrera pleinement dans une nouvelle ère en conséquence directe du développement mondial de la guerre dans le cadre du jeu de plus en plus direct entre les premiers sabreurs impérialistes et de la rupture à coups de hache du tissu des dépendances et des échanges commerciaux. entre l’UE d’un côté et la Russie et la Chine de l’autre.

Ce ne sera pas facile pour les travailleurs. Surtout s’ils ne sont pas capables de se défendre collectivement au niveau et de la manière que la situation historique exige . C’est pourquoi nous devons nous organiser. Et cela devient de plus en plus urgent.