La famine mondiale menace : Coïncidence ou plan concerté?

Depuis des semaines, les médias et les politiques occidentaux accusent la Russie de provoquer une famine mondiale et d’utiliser la faim comme une arme. La Russie voit elle aussi une crise alimentaire mondiale arriver d’ici la fin de l’année – elle l’attribue toutefois aux prix élevés des céréales et des denrées alimentaires, qui sont désormais inabordables pour les pays les plus pauvres. Jusqu’à l’été 2020, le prix mondial du blé est resté stable à environ 200 dollars la tonne. Aujourd’hui, il s’élève à 450 dollars la tonne. La Russie considère que la raison principale de cette énorme hausse des prix est avant tout les mesures économiques irréfléchies des États-Unis et de l’Union européenne – la promotion de l’énergie verte et le refus de Nord Stream 2, qui ont fait grimper les prix du gaz européen à des niveaux insoupçonnés. La production d’engrais est par conséquent devenue non rentable, ce qui a contraint les usines à cesser leurs activités.source : Kla.TV