L’alliance financière sino-russe-BRICS bouleverse le monde capitaliste

À la mi-juin, lors de l’une des dernières réunions des BRICS (Brésil, Russie, Chine, Inde et Afrique du Sud), le président russe Poutine a annoncé que la Russie, la Chine et les autres pays de la communauté avaient l’intention d’introduire une nouvelle monnaie de réserve mondiale qui devrait fonctionner sur le principe d’un panier de monnaies des pays mentionnés. Or, tous ces pays sont des producteurs d’or… Elle devrait également être un concurrent direct du dollar américain. Depuis 2014, la Russie et la Chine s’attachent à réduire la part du dollar dans leurs réserves monétaires et le remplacent par des lingots d’or.

Cette politique monétaire est donc dirigée contre le dollar américain, dont la domination dans l’économie mondiale a sans cesse diminué sur les vingt dernières années, face à l’euro, au yuan ou au rouble. La Russie et la Chine, alliés politiques, énergétiques et économiques, veulent en effet s’affranchir des Etats-Unis sur la scène internationale.

La création d’une nouvelle monnaie de réserve permettra aux BRICS de créer leur propre sphère d’influence et leur propre unité monétaire dans ce domaine et les sanctions imposées par l’Union Européenne suite à la guerre en Ukraine, n’a fait que renforcer le président russe dans sa détermination à changer l’échiquier des devises en matière de transactions internationales et commerce des matières premières. Il souhaite donc faire de cette nouvelle monnaie un concurrent du dollar américain.

Du côté des Etats-Unis, on constate que la dette américaine est abyssale, que le cours du dollar est récemment tombé sous la barre de 1€, que la croissance atteindrait à 2,3% (en deçà des prévisions du FMI d’avril 2022) et que les marchés financiers américains craignent une récession. S’ajoutent à cela les tensions autour de Taïwan qui laissent présager que la confrontation sino-américaine sur cette question risque de se durcir au fil des semaines.