Le milliardaire Elon Must (Tesla automobile) se propose de plumer la populace désemparée

Comme nous l’indiquions dans une récente publication : La pandémie crée un milliardaire toutes les 30 heures et un million de pauvres toutes les 48 heures– les 7 du quebec. Vous devez comprendre, chers lecteurs, que le vase communiquant « milliardaires » et le vase communiquant « pauvre de plus en plus pauvre » sont interreliés et l’urne de l’un se remplit à condition que l’urne de l’autre se déverse dans la première…bref, chaque année… pandémie ou pas… il y a plus de milliardaires parce qu’il y a plus de pauvres, ainsi va le système capitaliste et il ne peut en être autrement.

Le ploutocrate milliardaire Elon Must prétend s’émouvoir de la pauvreté galopante qui s’abat sur la populace désemparée – paupérisée – prolétarisée – et ce riche brigand propose aux petites gens de risquer leurs maigres économies – ce qui reste à la petite bourgeoisie tétanisée une fois l’hyper-inflation gavée – dans une Pyramide de Ponzi – une arnaque de monnaies Bitcoins fumeuse et sulfureuse. Les médias bourgeois – complices (voir ci-dessous) – font la promotion de cette malversation que nous dénonçons sans rémission. Bien sûr, les premiers « investisseurs », montrés en exemple, feront quelque profit, mais la masse des péquenots qui suivra sera flouer par ce bandit de grand chemin… au bout du chemin. Honte aux médias mainstream!

Notre conseil est simple…en ces temps d’instabilité et de chaos économique mondialisé planquer vos maigres avoir dans l’OR métal.

Pour votre information voici le fumiste Elon Musk.

En raison de la crise financière mondiale, Tesla a lancé un nouveau projet promettant d’aider les familles à gagner de l’argent. (sic)…

Tout le monde sait que les familles du monde entier souffrent de la crise financière, que des entreprises ferment et que des personnes perdent leur emploi en raison de la récente pandémie mondiale.

La multinationale « Tesla » a décidé d’aider les personnes dans le besoin et a commencé à mettre en place son projet BitcoinPrime en investissant 1,5 milliard de dollars dans Bitcoin.

Le PDG d’Tesla, Elon Musk, a demandé à garder le projet secret tant qu’il n’était pas lancé.

Aujourd’hui, Tesla a enfin révélé son nouveau projet, BitcoinPrime . Ils ont annoncé que les citoyens canadien seront parmi les premiers à tester cette nouvelle plateforme avec les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie.

L’idée était simple: donner à la personne moyenne la possibilité de profiter du boom de la monnaie numérique. Même s’ils n’ont absolument aucune expérience en matière d’investissement ou de technologie.

Les gens du monde entier ont été surpris par l’annonce de cette nouvelle plateforme qui promet d’aider les gens à s’enrichir rapidement.

BitcoinPrime est une nouvelle plateforme de trading de cryptomonnaies, qui selon Tesla, peut transformer n’importe qui en millionnaire en 3 à 4 mois!

Tesla qualifie ce projet de « plus grande opportunité de se constituer une petite fortune rapidement » et invite les gens à essayer leur nouvelle plateforme avant que les banques ne tentent de la fermer.

Avec BitcoinPrime , un utilisateur effectue simplement un dépôt initial sur la plateforme, généralement de $320, et l’algorithme de trading automatisé se met en marche.

« Tesla a toujours essayé de rendre les gens heureux dans le monde entier, maintenant nous visons à aider les gens plutôt qu’à les rendre simplement heureux, nous voulons que chacun puisse réaliser ses rêves et obtenir ce qu’il désire. «

Musk continue:

« Notre toute nouvelle plateforme, BitcoinPrime , aidera les gens à s’enrichir plus RAPIDEMENT, au lieu de travailler pour une bouchée de pain, nous faisons travailler l’argent POUR VOUS! »

Musk promet que tant que BitcoinPrime restera en service, les personnes qui l’utiliseront s’enrichiront, mais les banques du monde entier ne sont pas satisfaites de cette nouvelle plateforme et essaient de la faire fermer, c’est pourquoi Musk exhorte tout le monde à en profiter avant qu’elle ne soit bannie.

Vous serez peut-être surpris d’apprendre que seuls deux tiers de la fortune de 182.9 milliards de dollars de Musk proviennent de son travail.

L’idée de BitcoinPrime est simple: permettre à une personne moyenne de tirer profit du boom de la crypto-monnaie, qui reste l’investissement le plus lucratif du XXIe siècle, en dépit de ce que la plupart des gens pensent. (Mensonge éhonté. NDÉ).

Bien que le prix du bitcoin soit tombé de son plus haut record de $60,000 par bitcoin, les commerçants continuent de résister. Pourquoi? Parce qu’il y a des milliers d’autres crypto-monnaies en plus de Bitcoin qui sont échangées quotidiennement contre d’énormes profits…(Avant la grande dépression. NDÉ)

Certaines de ces crypto-monnaies comprennent Ripple, Ethereum, Monero, Zcash et rendent plus de 10,000% et plus pour les citoyens ordinaires en Suisse.

BitcoinPrime vous permet de tirer profit de toutes ces crypto-monnaies, même dans un marché baissier. Il utilise l’intelligence artificielle (IA) pour gérer automatiquement les ventes à court et à long terme, ce qui vous permet de gagner de l’argent 24 heures sur 24, même pendant votre sommeil.

BitcoinPrime est soutenu par certains des esprits les plus intelligents dans la technologie à avoir jamais existé. Richard Branson, Jeff Bezos et Bill Gates pour n’en nommer que quelques-uns.

Bill Gates et Richard Branson discutent de BitcoinPrime au CES 2021.

Ces génies de la technologie ont créé des entreprises de plusieurs milliards de dollars pour résoudre des problèmes complexes tels que les paiements en ligne, l’informatique et les transports. Aujourd’hui, ils s’attaquent au problème mondial de l’inégalité de la richesse en permettant à quiconque – qu’il soit riche ou pauvre – de gagner suffisamment d’argent pour vivre une vie heureuse et épanouissante.

Nous avons pensé que la meilleure façon de répondre à cette question était de tester par nous-mêmes les affirmations de Elon Musk à propos de BitcoinPrime . Nous avons ouvert un compte et investi la somme initiale de $320.

Ensuite, il nous a suffi de cliquer sur le bouton « Démarrer ». Le logiciel a alors fait tout le reste pour nous.

Avant même que nous ayons eu la chance de répondre aux questions que tout le monde se pose, Musk nous a interrompus en nous disant avec un large sourire sur son visage: « Je suis passée à $389,42 après seulement 8 minutes ».

Source La Presse: SPEZIAL FEATURE: Tesla startet seine brandneue <productname>BitcoinPrime</productname> (belownews.com)

FADAISES ET FOURBERIES