LE MILITARISME ET LES PRÉPARATIFS DE GUERRE TOTALE EN EUROPE

Source: Communia. Traduction et commentaire:

CE N’EST PLUS LA « NOUVELLE ARMÉE » DE 2018…

Il y a cinq ans maintenant, en août 2018, un fantôme hantait les palais gouvernementaux européens : la réintégration du service militaire . La proposition a commencé comme une boutade de campagne par Macron. Mais peu de temps après, Salvini en Italie, May – feu vert de The Economist – en Grande-Bretagne, une bonne partie de la presse en Allemagne et même le roi du Maroc s’en sont emparés.

C’était, ont-ils insisté, « quelque chose de nouveau », obligatoire dès l’âge de 16 ans pour les hommes et les femmes et non axé sur l’entraînement militaire.

Les jeunes seront « mixtes » et placés dans des internats avec d’autres jeunes de classes sociales différentes, ces internats seront répartis sur tout le territoire national et ils seront envoyés en priorité dans des lieux éloignés de leurs régions d’origine, où ils recevront se former aux « valeurs civiques et républicaines » et « contribuer » au travail social. En d’autres termes, il s’agit de créer une expérience interclasse qui favorise l’identification au territoire national et l’association entre l’État et les besoins sociaux.

L’ objectif plus éducatif-patriotique que militaire était un produit du contexte de ce moment à travers l’Europe et le Maghreb.

Les petites bourgeoisies en révolte sont le principal problème de «gouvernance» d’une bourgeoisie qui voit déjà venir une nouvelle récession et craint que le ‎prolétariat‎ des pays centraux n’apparaisse comme un sujet politique. […] C’est pourquoi la bourgeoisie voit maintenant l’urgence de «réformer» et de «rééduquer» la ‎petite bourgeoisie‎, en l’associant au ‎projet national.

Au fil des années, cette « nouvelle armée », le « Service National Universel », ne s’est développée qu’en France. D’après le récit de L’Express :

Pendant quinze jours, les jeunes participent d’abord à un séjour de cohésion , un moment de vie collective hors de leur département d’origine. Ils doivent alors s’engager auprès d’une association, d’une administration ou d’un corps en uniforme, pour une mission d’intérêt général de 84 heures.

Mais en réalité, elle n’a pour l’instant pas dépassé la phase pilote : 2 000 jeunes en 2019 et 15 000 en 2021 ont participé aux « stages de cohésion » durant l’été. Cette année, ils ont l’intention d’atteindre 50 000. Le faible développement n’est pas uniquement dû à la pandémie. Les syndicats d’enseignants du secondaire continuent de s’y opposer… et les militaires traînent où ils peuvent.

Mais Macron n’est pas satisfait. Ce 14 juillet dernier est revenu à la charge. Dans sa présentation des priorités immédiates pour l’armée , la première était la « relance du Service national universel » (SNU). Il souhaite que ce soit obligatoire en 2024 , c’est-à-dire que chaque jeune Français le fasse lorsqu’il aura 16 ans. Et il veut que j’intègre un contenu typique de la « formation de défense » car les généraux demandent à voir une utilité militaire. En fait, ils pensent à autre chose.

… MAIS CELLE DE LA VIE AVEC UN MEILLEUR ÉQUIPEMENT ET UN NUMERUS CLAUSUS VARIABLE

Conscrits pour le service militaire obligatoire en Suède

Pendant au moins deux ans, la plupart des armées d’Europe et d’Asie ont calculé leur propre participation à une « guerre de haute intensité » à un moment donné entre 2027 et 2030. Jusqu’à la guerre en Ukraine, les Européens étaient ceux qui ont permis plus de préparation.

En janvier [2021], l’état-major [français] a discrètement créé dix groupes de travail pour examiner l’état de préparation du pays à une guerre de haute intensité. Les généraux français estiment qu’ils ont une dizaine d’années pour s’adapter. Les groupes couvrent tout, des pénuries de munitions à la résilience de la société, y compris si les citoyens sont « prêts à accepter un niveau de pertes que nous n’avons pas vu depuis la Seconde Guerre mondiale « , explique un participant. . Le spectre de la guerre de haut niveau est déjà tellement omniprésent dans la pensée militaire française que le scénario a son propre acronyme : HEM, ou « hypothèse d’affrontement majeur ». Les armées françaises se préparent à une guerre de haute intensité , La Vanguardia, 30/03/2021

Cela s’est produit un an avant que la guerre en Ukraine n’éclate. Cette année, la France a augmenté son budget militaire de 3 000 millions d’euros pour raccourcir ces délais et préparer au plus vite ses armées à une « guerre de haute intensité » .

Mais une guerre de « haute intensité » signifie une mobilisation forcée et massive. Quelque chose qui peut facilement être chaotique et contre-productif si une partie importante de la population n’a pas été préalablement formée à l’utilisation des armes et au comportement tactique. C’est dans ce cadre que le service militaire de toute une vie prend un nouveau sens pour l’État. (Voir: La gestion sanitaire de la pandémie et la crise ukrainienne: répétition générale des préparatifs de Guerre Totale! – les 7 du quebec.)

En Allemagne , un mois avant que Macron n’ordonne la résurrection du SNU, le président avait prôné un retour au service militaire obligatoire à vie, démantelé par Merkel en 2011. Il n’était pas le seul. La Lettonie a commencé à l’organiser peu après le déclenchement de la guerre en Ukraine. La Lituanie suit leurs traces. Et les Pays-Bas , qui ne peuvent couvrir un quart des places faute de personnel bénévole, l’ont en phase d’étude .

La plupart des pays qui l’étudient « sérieusement » ont les yeux rivés sur le modèle de la Norvège et de la Suède . Là, tous les jeunes d’âge militaire et sans conditions physiques sont appelés à une série d’ épreuves compétitives . Cependant, seul un certain nombre d’entre eux sont enrôlés comme soldats , ce qui se situe jusqu’à présent autour de 15% et cela dépend des « besoins de défense anticipés ».

Les gouvernements apprécient le modèle car il réduit les coûts par rapport à la milice universelle classique et les militaires car la partie « éducative » est soumise à leurs véritables objectifs de déploiement, permettant aussi une certaine flexibilité pour augmenter rapidement les dotations.

C’est pourquoi il était important qu’en mars le Premier ministre suédois s’adresse aux jeunes pour leur dire qu’« ils doivent être préparés au service militaire ». Les « besoins » ne peuvent plus être satisfaits, semble-t-il, avec seulement 15% des jeunes sur cinq.

LA PREMIÈRE GÉNÉRATION EUROPÉENNE DU 21ÈME SIÈCLE À « FAIRE LA GUERRE »

Deux conscrits ukrainiens âgés respectivement de 19 et 18 ans, mobilisés en zone de combat

En 2019, le chef d’état-major français s’est présenté à huis clos devant le Parlement . Il a composé un cadre très clair pour l’accélération de la dimension armée des conflits impérialistes.

L‘ordre mondial, tel que nous l’envisageons dans notre vision stratégique, va se réorganiser autour du Pacifique dans une confrontation majeure. Cela devrait nous amener, nous Européens – et les Français devraient jouer un rôle important dans cette réflexion – à repenser notre position. Nous ne pouvons pas abandonner le camp occidental (…) la solidarité avec les États-Unis est extrêmement importante. Cependant, nous ne pouvons pas, par exemple, laisser les Chinois s’allier aux Russes sans réagir, ce qui arrivera demain lorsqu’ils affronteront de plus en plus les Américains. L’évolution actuelle ne cesse de s’accélérer, mais elle reflète une tendance de fond dont on sait qu’elle est à l’œuvre depuis de nombreuses années.

Dans ce cadre, comme il l’avait prévenu quelques semaines auparavant, une guerre de haute intensité « devenait une option très probable ». Et dans un tel scénario, « la question de la masse » des moyens matériels et humains à incorporer dans l’abattage devient cruciale.

A cette époque, le général a suggéré aux parlementaires que cela pourrait être réalisé en mutualisant les forces armées des différents pays de l’UE, le projet « d’armée européenne » promu par Macron. Cependant, les chiffres n’ont pas fonctionné pour ces raisons, l’armée discutait déjà ouvertement de la possibilité de réintroduire la conscription obligatoire.

Le problème était que les lois de la guerre industrielle imitaient celles de la production capitaliste. De la même manière que l’incorporation de nouveaux ouvriers dans une usine contribue peu à la production si le nombre de machines n’est pas augmenté, la guerre moderne s’organise autour de l’équivalent armé du capital fixe : les armes lourdes.

« A quoi bon 800 000 jeunes dans une tranche d’âge quand on n’a que 200 chars Leclerc à construire ? s’exclamait le général Bouquin, ancien chef de la légion, en 2020 dans un rapport du principal groupe de réflexion militaire français sur la guerre de haute intensité à venir. Mais c’est ce qui a changé avec le déclenchement de la guerre d’Ukraine à travers l’UE.

Des 100 milliards supplémentaires dans les budgets de défense allemands à la soif soudaine de sous-marins en Roumanie , le militarisme est, aujourd’hui, la principale tendance commune à toutes les capitales nationales européennes . Les industries militaires démarrent à plein régime de l’Espagne à la Bulgarie. Les généraux ne manqueront pas de leur version particulière du « capital fixe ». (Voir: Résultats de recherche pour « guerre totale » – les 7 du quebec).

La dimension de l’effort est immense tant pour l’ensemble que pour chaque État et capitale nationale impliqués individuellement. Un saut d’échelle par rapport aux dernières décennies qui favorise la socialisation du militarisme . (Voir: Résultats de recherche pour « militarisme » – les 7 du quebec).

Le militarisme signifie l’instrumentalisation et la subordination de l’organisation de la production et des destinations de l’accumulation aux besoins matériels du conflit impérialiste armé. Dans ses premiers pas, la rentabilité du secteur de l’armement est assurée et des centaines de milliards d’euros de ressources de toutes sortes y sont enfouies. La socialisation est une conséquence immédiate. Les autoroutes, les voies ferrées et même les cultures ont été modifiées en fonction des besoins militaires, transformant rapidement les bases matérielles de la vie sociale. L’idéologie militariste officielle est tordue et les moyens sont appliqués en profondeur pour faire des « besoins de défense » une « priorité ressentie par la population ». Et enfin, la population elle-même, et surtout les travailleurs doivent être encadrés dans l’effort de guerre à des degrés divers, de l’expansion de la base humaine de l’armée à la militarisation des travailleurs que nous voyons en Ukraine .

C’est dans ce cadre général de développement, déjà en cours, que le retour du service militaire sous une forme ou une autre est prévisible.

Au fur et à mesure que le militarisme se développera, la pression en faveur de sa socialisation augmentera inévitablement : le service militaire obligatoire reviendra dans certains pays et dans toutes les politiques d’approvisionnement et de production – à commencer par l’agriculture, l’alimentation et les transports – ils seront soumis à la perspective de la guerre. La nouvelle carte impérialiste de l’Europe est plus contradictoire que jamais , 4/4/2022

Nous n’avons pas eu à attendre longtemps pour voir cette tendance se mettre en place. L’UE accélère sa réforme du système de transport – en particulier les trains et les autoroutes – pour l’ adapter aux besoins d’une éventuelle guerre avec la Russie . Parallèlement, la nouvelle présidence tchèque s’est fixé comme objectif principal de repenser la politique agricole dans une perspective stratégique de « sécurité alimentaire » . Et les systèmes de recrutement se développent déjà.

En Pologne, par exemple, le budget militaire a soudainement augmenté pour atteindre 5 % du PIB . Les généraux polonais ont déjà plus de chars que les forces françaises du Bouquin désemparé . Ils ont donc rapidement réformé le système de recrutement volontaire pour doubler leurs effectifs humains .

Así, paso a paso, pero rápidamente, se están construyendo todas las condiciones materiales necesarias de esa guerra para la que se preparan los militares europeos en la perspectiva de 2030. La guerra en la que esperan «un nivel de bajas que nunca hemos visto desde la seconde Guerre mondiale ».

C’est-à-dire que selon les « scénarios stratégiques » que gèrent aujourd’hui les États européens, les garçons des deux sexes nés vers 2012 , ceux qui ont aujourd’hui 10 ans, sont les plus susceptibles d’être la première génération européenne à se battre dans une guerre de masses. depuis la seconde guerre mondiale .