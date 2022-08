Tous les secteurs de l’économie américaine sont un monopole ou un oligopole = l’impérialisme

Par Michel Snyder ( Fin du rêve américain ) mer. 6 juil. 2022 |

EFFONDREMENT OCCIDENTAL DES ARCHIVES

Note de l’éditeur : cela est manifestement vrai dans les télécommunications, comme le démontre amplement l’article de jeudi : Russie : 10 $/mois pour le haut débit ultrarapide, en 70 $ US pour des vitesses plus lentes – Enquête auprès de 195 pays . Chez le leader technologique américain et ayant la plus grande économie, l’accès cellulaire et Internet devrait être le moins cher au monde, au lieu de cela, c’est le plus cher, et cela ne fonctionne pas aussi bien. Un autre article paru le même jour aborde le problème sous un angle différent – les conservateurs ont avalé l’accroche, la ligne et le plomb de l’idéologie (((libre-échange))) : l’obsession des conservateurs pour les marchés libres est insensée et pas du tout conservatrice .

Une concurrence dynamique est absolument essentielle pour qu’un système économique capitaliste fonctionne efficacement.

Malheureusement, aux États-Unis, nous assistons aujourd’hui à la mort de la concurrence, industrie après industrie. alors que les plus grandes entreprises engloutissent de plus en plus tous leurs concurrents. (Ce que Lénine constatait déjà en 1917. NDÉ).

John D. Rockefeller a dit un jour que « la concurrence est un péché », et il a été l’un des tout premiers oligopoleurs américains. Selon Google , un oligopole est « un état de concurrence limitée, dans lequel un marché est partagé par un petit nombre de producteurs ou de vendeurs », et c’est une description parfaite de l’état actuel des choses dans de nombreuses grandes industries. Au début de l’Amérique, les entreprises avaient une portée très limitée et, dans la plupart des cas, elles n’étaient censées exister que temporairement. Mais aujourd’hui, les plus grandes entreprises sont devenues si énormes qu’elles dominent littéralement toute notre société, et ce n’est bon pour aucun d’entre nous.

Regardez ce qui se passe dans l’industrie du transport aérien. Quand je grandissais, il y avait littéralement des dizaines de compagnies aériennes , mais maintenant quatre grandes entreprises contrôlent tout et elles font des profits gigantesques …

Les compagnies aériennes américaines étaient célèbres pour deux choses : un service épouvantable et des finances plus mauvaises. Aujourd’hui, les voyageurs doivent encore supporter des frais cachés, des vols en retard, des genoux meurtris, des accessoires cassés et de la nourriture de qualité inférieure. Pourtant, les compagnies aériennes font maintenant de juteux profits. Les compagnies aériennes régulières de passagers ont déclaré un bénéfice net après impôt de 15,5 milliards de dollars en 2017, contre 14 milliards de dollars en 2016.

Ce qui est vrai de l’industrie du transport aérien est de plus en plus vrai de l’économie américaine. Les bénéfices ont augmenté dans la plupart des pays riches au cours des dix dernières années, mais l’augmentation a été la plus importante pour les entreprises américaines. Couplé à une concentration croissante de la propriété, cela signifie que les fruits de la croissance économique sont monopolisés.

Si vous n’aimez pas la façon dont une compagnie aérienne vous traite, dans certains cas, vous pouvez choisir de voler avec quelqu’un d’autre la prochaine fois.

Mais comme le soulignait un récent article de Bloomberg , cela devient de plus en plus difficile à faire…

United, par exemple, domine bon nombre des plus grands aéroports du pays. À Houston, United détient environ 60 % de part de marché, à Newark 51 %, à Washington Dulles 43 %, à San Francisco 38 % et à Chicago 31 %. Cette situation est encore plus biaisée pour les autres compagnies aériennes. Par exemple, Delta détient une part de marché de 80 % à Atlanta. Pour de nombreux itinéraires, vous n’avez tout simplement pas le choix.

Et bien sûr, l’industrie du transport aérien est loin d’être la seule. Secteur après secteur, le pouvoir économique se concentre entre quelques mains.

Pendant un moment, j’aimerais que vous considériez ces chiffres …

Deux sociétés contrôlent 90 % de la bière que boivent les Américains.

Cinq banques contrôlent environ la moitié des actifs bancaires du pays.

De nombreux États ont des marchés de l’assurance maladie où les deux principaux assureurs détiennent une part de marché de 80 à 90%. Par exemple, en Alabama, une entreprise, Blue Cross Blue Shield, a une part de marché de 84 % et à Hawaï, elle a une part de marché de 65 %.

En matière d’accès Internet haute vitesse, presque tous les marchés sont des monopoles locaux ; plus de 75 % des ménages n’ont pas le choix avec un seul fournisseur.

Quatre acteurs contrôlent l’ensemble du marché américain du bœuf et ont découpé le pays.

Après deux fusions cette année, trois sociétés contrôleront 70 % du marché mondial des pesticides et 80 % du marché américain des semences de maïs.

Je savais que les choses allaient mal, mais je ne savais pas qu’elles allaient si mal.

Le capitalisme fonctionne mieux lorsque la concurrence est maximisée (C’est vrai ce qui n’empêche pas le capitalisme de tendre inexorablement vers la monopolisation destructrice. NDÉ). Dans les systèmes socialistes, le gouvernement (l‘ÉTAT) lui-même devient un acteur majeur du jeu, et ce n’est jamais un résultat souhaitable. (Il en est de même sous le capitalisme libéral. Les deux formes du capitalisme = socialiste et libéral = se complètent. NDÉ). Au lieu de cela, ce que nous voulons, c’est que le gouvernement serve d’« arbitre » qui applique des règles qui encouragent une concurrence libre et équitable. (Illusion d’intellectuel bourgeois. NDÉ). Jonathan Tepper, l’auteur de « Le mythe du capitalisme : les monopoles et la mort de la concurrence » , a très bien fait valoir ce point dans un extrait de son nouveau livre …

Le capitalisme est un jeu où les concurrents jouent selon des règles sur lesquelles tout le monde est d’accord. Le gouvernement est l’arbitre, et tout comme vous avez besoin d’un arbitre et d’un ensemble de règles convenues pour un bon match de basket, vous avez besoin de règles pour promouvoir la concurrence dans l’économie. (L’unique problème tient au fait que la tendance naturelle su système le porte à consolider les gagnants au détriment des perdants ce qu’on appel la tendance à l’accumulation et à la concentration du capital en réaction à la baisse tendancielle du taux moyen de profit. NDÉ).

Livrées à elles-mêmes, les entreprises utiliseront tous les moyens disponibles pour écraser leurs rivaux (Exactement. NDÉ). Aujourd’hui, l’État, en tant qu’arbitre, n’a pas appliqué de règles qui augmenteraient la concurrence et, par le biais de la capture réglementaire, a créé des règles qui limitent la concurrence. (Voilà un rôle mythique d’arbitre que l’État bourgeois au service du capital ne peut jouer inféodé qu’il est à la main directrice-invisible du grand capital dominant. Le chien gouvernemental ne peut mordre la main de son maître ploutocrate. NDÉ).

Nos fondateurs étaient très méfiants à l’égard des grandes concentrations de pouvoir. C’est pourquoi ils voulaient un gouvernement fédéral très limité, et c’est aussi pourquoi ils ont imposé des restrictions substantielles aux personnes morales… qui n’ont pas tenues plus d’un siècle…NDÉ.

Lorsque le pouvoir est fortement concentré, la plupart des récompenses ont tendance à affluer tout en haut de la pyramide, et c’est précisément ce dont nous avons été témoins. Ce qui suit provient du New York Times …

Même lorsque la croissance économique a été décente, comme c’est le cas aujourd’hui, la majeure partie de la prime est allée au sommet. Les revenus hebdomadaires médians ont augmenté de 0,1 % par an depuis 1979. La famille américaine typique a aujourd’hui une valeur nette inférieure à celle d’il y a 20 ans. L’espérance de vie, de façon choquante, a chuté au cours de cette décennie.

Alors, quelle est la solution?

Eh bien, l’une des grandes choses que nous devons faire est d’arrêter d’écraser les petites entreprises.

En Amérique aujourd’hui, le taux de création de petites entreprises a été proche des plus bas historiques et le pourcentage d’Américains qui travaillent pour eux-mêmes a été proche des plus bas historiques.

Pour qu’il y ait plus de concurrence, nous avons besoin de plus de concurrents pour entrer sur le marché, mais au lieu de cela, nous avons écrasé « le petit gars » avec des montagnes de réglementations et des taxes profondément oppressives.

Et tu sais quoi? Beaucoup de grandes entreprises aiment en fait toute la bureaucratie parce qu’elles savent qu’elles peuvent la gérer beaucoup plus facilement que leurs concurrents beaucoup plus petits. Cela leur donne un avantage concurrentiel et crée une barrière à l’entrée difficile à surmonter.

Quand j’étais à l’école, on m’a appris que l’une des raisons pour lesquelles le système américain était tellement meilleur que les systèmes communistes était que nous avions tellement plus de choix.

Mais aujourd’hui, nos choix sont très limités, industrie après industrie, et les gigantesques entités corporatives qui dominent tout ne se soucient pas vraiment de savoir si cela nous plaît ou non.

Nous pouvons faire tellement mieux que cela, mais pour ce faire, nous devons revenir aux valeurs et aux principes sur lesquels cette nation a été fondée à l’origine. (sic)