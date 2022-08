L’assassinat du terroriste al-Zawahiri (Al-Qaïda) par l’État terroriste Américain

Non au terrorisme religieux ! Non au terrorisme d’État! Le renversement du système capitaliste garantira la paix mondiale

Par Radical de gauche d’Afghanistan (LRA) Le 4 août 2022- Afghanistan

Le président des États-Unis d’Amérique, Joe Biden, a annoncé que le 31 juillet 2022, par une frappe aérienne, Ayman al-Zawahiri, le chef du réseau terroriste Al-Qaïda, avait été tué à Kaboul, et avec cet exploit (sic), il a parlé de la paix et de « l’administration de la justice » (sic). Le gouvernement américain, qui est lui-même le producteur et le soutien du terrorisme dans le monde, ne pourra jamais être le héros de la lutte contre le terrorisme.

Hillary Clinton, l’ancienne secrétaire d’État américaine, n’a-t-elle pas admis que «La faction que nous combattons aujourd’hui, nous l’avons financé il y a vingt ans»? John Bolton, ancien conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, n’a-t-il pas admis avoir organisé des coups d’État dans divers pays, y compris en Amérique latine ?

N’avons-nous pas assisté à la guerre, aux effusions de sang et aux opérations terroristes des États-Unis et de leurs alliés en Irak, en Libye, en Syrie et en Afghanistan il y a quelques années à peine? Les États-Unis n’ont-ils pas créé l’intégrisme islamique et les partis moudjahidines pendant l’occupation de l’Afghanistan par les Soviétiques, puis n’ont-ils pas créé les talibans? ISIS n’est-il pas la nouvelle version d’Al-Qaïda produite par les États-Unis? N’y a-t-il pas eu plus de 20 groupes terroristes islamiques créés en Afghanistan pendant l’occupation de l’Afghanistan par les États-Unis? Alors, les États-Unis qui parlent de «justice rendue» et de lutte contre le terrorisme, n’est-ce pas ridicule et démagogique ?

La vérité est qu’à l’occasion du premier anniversaire de l’arrivée au pouvoir des talibans et de la honteuse défaite des États-Unis en Afghanistan, ainsi que de la crise économique et de l’inflation sans précédent aux États-Unis, la baisse de popularité de Joe Biden; le gouvernement américain et le Parti démocrate ont lancé le scénario de tuer le chef d‘Al-Qaïda afin de détourner l’attention du peuple américain.

Le peuple afghan n’oubliera jamais et ne pardonnera jamais comment les États-Unis ont cédé le pouvoir au groupe le plus brutal, anti-femmes et anti-science appelé les talibans lors d’un accord en février 2020 à Doha, et les ont laisser dominer le sort de 40 millions de personnes, dont 20 millions de femmes afghanes. Le peuple afghan n’oubliera jamais comment les avions américains ont largué des dizaines de jeunes qui voulaient échapper à l’enfer créé par l’Amérique en Afghanistan. Aujourd’hui, la situation désastreuse en Afghanistan et la privation d’éducation, de travail et la torture des femmes par les talibans est le résultat de la politique intéressée de l’Amérique et de ses principaux alliés comme l’Angleterre, la France et l’Allemagne.

Le capitalisme est prêt à commettre n’importe quel type de crime et à violer toutes les valeurs humaines et morales pour le profit et l’impérialisme américain pour maintenir son hégémonie sur le monde. Ils utilisent la religion, en particulier l’islam, comme un outil pour attaquer leurs ennemis stratégiques. Parfois, ils créent des forces islamiques radicales et en font des héros. Parfois, des forces islamiques radicales «héroïques» arrivent à leur date d’expiration et qu’un certain groupe ne peut plus atteindre les objectifs fixés par l’Amérique, ils les considèrent comme des terroristes et les éliminent…pour en promouvoir un autre.

En Afghanistan, les partis fondamentalistes islamiques et les moudjahidines ont été utilisés dans la guerre contre l’Union soviétique et le gouvernement de Najibullah (1979-1992), puis les moudjahidines ont été évincés du pouvoir par les talibans en 1996. En 2001, les États-Unis ont attaqué l’Afghanistan et renversé le gouvernement taliban sous le prétexte du soutien des talibans à Al-Qaïda et à Oussama ben Laden. L’Amérique profite à la fois de la création et du soutien des forces terroristes, et lorsqu’elles les détruisent, elle se présente comme anti-terroriste.

Lorsque la guerre en Afghanistan, contrairement à ses prévisions, s’est avérée longue et coûteuse pour les États-Unis, ils sont devenus dégoûtés par leur gouvernement corrompu et fantoche à Kaboul, ont tenté de conclure un accord avec les talibans et le réseau Haqqani afin d’atteindre leurs objectifs.

Objectifs et agenda contre la Russie, l’Asie centrale, la Chine et l’Iran par les talibans au lieu du gouvernement d’Ashraf Ghani.

C’est à cause de ces manigances que les États-Unis ont ignoré les pensées et les actions des talibans terroristes en tant que groupe religieux extrémiste, terroriste, anti-science et misogyne et leur ont délégué le pouvoir. C’est sur la base de ces propensions que les États-Unis ont accordé à la plupart des dirigeants talibans, mis sur liste noire par les Nations unies et les États-Unis, des facilités pour voyager à l’étranger et une légitimité politique. Sirajuddin Haqqani, en tant que chef du réseau Haqqani et responsable de l’organisation de 1100 attentats-suicides en Afghanistan, pour lequel les États-Unis ont fixé une récompense de 10 millions de dollars pour son identification, son arrestation ou son assassinat, alors que l’énergumène agit facilement comme le ministre de l’intérieur des talibans devant le yeux des États-Unis (!?…)

Mais al-Zawahiri, 71 ans, qui n’a pas eu d’activités anti-américaines sérieuses ces vingt dernières années, est considéré comme le plus dangereux et a été éliminé par des opérations spéciales !

Cette opération terroriste américaine à Kaboul a prouvé que les forces de renseignement et militaires américaines sont toujours présentes à Kaboul et défendent les intérêts américains à moindre coût.

Contrairement à leur revendication d’indépendance, les talibans n’ont pas de souveraineté sur la terre ou l’espace de l’Afghanistan. « Selon une recherche menée par Airwars, au cours des 20 dernières années et après plus de 91 000 frappes aériennes dans sept zones de guerre, au moins 22 679 et potentiellement jusqu’à 48308 civils ont été tués par les frappes terroristes américaines« .

Pour le peuple afghan, peu importe que le meurtre d’al-Zawahiri ait eu lieu à la suite d’un accord entre la CIA et l’ISI du Pakistan ou entre le réseau Haqqani et une autre partie des talibans afin que le Pakistan puisse obtenir d’énormes prêts du FMI et des États-Unis et ainsi épargner temporairement la crise économique aiguë et les soulèvements populaires. Les talibans prendront l’argent gelé de l’Afghanistan aux États-Unis et ouvriront la voie à la reconnaissance de leur gouvernement totalitaire, mais l’important est que toute cette clameur pour tuer une personne du réseau terroriste mondialisé ne profitera pas aux États-Unis et au peuple afghan et ne sera en aucun cas considéré comme une «éradication du terrorisme» et une «justice rendue». Ces actions de type James Bond peuvent être appréciées par les larbins politiques pour les applaudir, mais elles ne peuvent jamais tromper le peuple épris de paix, anti-guerre et anticapitaliste des États-Unis et le peuple souffrant d’Afghanistan.

Les peuples d’Afghanistan et des États-Unis savent très bien que la paix et la justice ne sont possibles qu’avec l’unité et la solidarité entre les travailleuses et les travailleurs du monde et leur lutte commune contre le système capitaliste. Ce n’est qu’en abolissant la propriété privée et en communautarisant les moyens de production et d’échanges que la justice et l’égalité peuvent être assurées et qu’un monde exempt de guerre et de la menace du terrorisme religieux et d’État peut être apporté à l’humanité.

