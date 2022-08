Inde-Russie-Iran: les nouvelles voies de transport de l’Eurasie

Par Matthew Ehret*

(29 juillet 2022) Le «Corridor international de transport nord-sud» (INSTC) n’est plus seulement une «route alternative» tracée sur une planche à dessin, mais présente de nombreux avantages en temps de crise mondiale. Moscou, Téhéran et New Delhi sont désormais les acteurs principaux de la compétition eurasienne pour les voies de transport.

Les mouvements tectoniques du système mondial se poursuivent et les Etats-nations se rendent rapidement compte que le «grand jeu» tel qu’il était pratiqué depuis l’introduction du système monétaire de Bretton Woods après la Seconde Guerre mondiale est terminé.

Cependant, les empires ne disparaissent jamais sans résistance, et l’empire anglo-américain ne fait pas exception: il exagère, menace et bluffe jusqu’à la fin.

La fin d’un ordre

Peu importe le nombre de sanctions imposées par l’Occident à la Russie, les victimes sont avant tout des civils occidentaux. La gravité de cette erreur politique est en effet tel que les pays transatlantiques se dirigent vers la plus grande crise alimentaire et énergétique auto-infligée de l’histoire.

Alors que les représentants de l’«Ordre international libéral basé sur des règles»1 poursuivent leur course à l’anéantissement de toutes les nations qui refusent de jouer selon ces règles, un paradigme bien plus raisonnable a émergé ces derniers mois, qui promet de changer complètement l’ordre mondial.

La solution multipolaire

Nous voyons ici l’ordre alternatif en matière de sécurité et de finance qui a pris la forme du Grand Partenariat Eurasien.2 Pas plus tard que le 30 juin dernier, le président russe Vladimir Poutine a décrit ce nouvel ordre multipolaire, lors du 10e Forum juridique international à Saint-Pétersbourg, comme suit:3

«Un système multipolaire de relations internationales est en train de se mettre en place. Il s’agit d’un processus irréversible qui se déroule sous nos yeux et qui est de nature objective. La position de la Russie et de nombreux autres pays est que cet ordre mondial démocratique et plus juste devrait être construit sur la base du respect et de la confiance mutuels et, bien sûr, sur les principes universellement reconnus du droit international et de la Charte des Nations Unies.»

Depuis la rupture inévitable du commerce occidental avec la Russie après l’éclatement du conflit ukrainien en février, Poutine a été de plus en plus clair sur le fait que la réorientation stratégique des relations économiques de Moscou d’est en ouest doit mettre un accent dramatiquement nouveau sur les relations nord-sud et nord-est, non seulement pour la survie de la Russie, mais aussi pour la survie de toute l’Eurasie.

L’un des principaux axes stratégiques de cette réorientation est le Corridor international de transport nord-sud (INSTC),4 qui aurait dû être mis en place depuis longtemps.

A propos de ce mégaprojet révolutionnaire, Poutine a déclaré5 le mois dernier lors de la séance plénière du 25e Forum économique international de Saint-Pétersbourg:

«Afin d’aider les entreprises d’autres pays à développer des relations logistiques et de coopération, nous travaillons à l’amélioration des corridors de transport, à l’augmentation des capacités ferroviaires, des capacités de transbordement dans les ports de l’Arctique et dans l’est, le sud et d’autres parties du pays, y compris le bassin de la mer Noire d’Azov et le bassin de la mer Caspienne – ils deviendront la section la plus importante du corridor nord-sud, offrant une connexion stable avec le Moyen-Orient et l’Asie du Sud. Nous nous attendons à ce que le trafic de marchandises sur cette route augmente régulièrement dans un avenir proche.»