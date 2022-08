Palestine – Rassemblement jeudi 11 août 2022 à Paris

http://mai68.org/spip2/spip.php?article12345

CAPJPO-EuroPalestine 8 août 2022

nous nous rassemblerons jeudi 11 août à la Fontaine des Innocents (angle rue Lescot et rue Berger) à partir de 17 H 30.

Nous vous remercions pour votre présence et pour la diffusion de cette information importante.

Il n’est pas question en effet de cesser la mobilisation contre l’existence du Ghetto de Gaza, contre la colonisation et contre tous les assassinats de Palestiniens.

Le refus de prendre des sanctions contre les criminels de guerre israéliens, alors que cela a pris quelques minutes à nos dirigeants, quand la Russie a bombardé l’Ukraine, est inacceptable.

Le cessez le feu annoncé n’empêchera par l’Etat colonial de poursuivre ses crimes dans toute la Palestine occupée, de tuer, de blesser et d’emprisonner hommes, femmes et enfants. Et il ne pourra effacer les 49 morts et les centaines de blessés, dont un tiers d’enfants, victimes du terrorisme israélien.

Alors même si Israël profite des vacances d’août pour commettre ses massacres, nous devons être le plus nombreux possibles pour réagir et manifester notre soutien au peuple Palestinien !

A jeudi à la Fontaine des Innocents à Paris !

________________________________

Sur le chemin de la libération…

Assawra 8 août 2022

Ala’ Abdullah Qaddoum, 5 ans de Gaza City« Aube naissante » aura duré trois jours, du vendredi 05 au dimanche 07 août 2022. Ce fut, comme l’ont qualifié les stratèges israéliens une « opération préventive » contre une éventuelle attaque du Jihad Islamique. Les Etats-Unis et dans leur sillon l’ensemble des puissances alliées dont la France, ont soutenu l’initiative israélienne. L’argument était simple : « Israël a le droit de se défendre ». Ainsi, les droits nationaux et légitimes du Peuple Palestinien ont été balayé d’un revers de main. Toute résistance à l’occupation israélienne étant considérée comme « terroriste ». Voici donc la liste nominative des « terroristes » tombés durant ces trois jours et que notre récit à nous retiendra comme autant d’étendards sur le chemin de la libération. Gloire à nos martyrs.

Roland RICHA

Lundi, 08 août 2022

1- Imad Abd al-Rahim Shallah, 50 ans Gaza.

2- Youssef Salman Qaddoum 24 ans Gaza.

3- Taysir Mahmoud Al-Jabari, 50 ans Gaza City.

4- Salama Muharib Abed 41 ans Gaza.

5- Ala’ Abdullah Qaddoum, 5 ans Gaza City.

6- Donyana Adnan Attia Al-Amour 22 ans Gaza.

7- Mohamed Ahmed Abdel-Fattah Al-Madhoun, 26 ans Tours Al-Nada.

8- Fadl Mustafa Zorob 30 ans Khan Younès.

9- Muhammad Hassan Al-Bayouk, 35 ans, Khan Younis.

10- Ahmad Mazen Azzam, 25 ans Bande de Gaza.

11- Tamim Ghassan Abdullah Hijazi, 23 ans Al-Zana.

12- Oussama Abdul Rahman Al-Suri, 27 ans, Bani Suhaila.

13- Hassan Mohamed Mansour, 26 ans, Jabalia.

14- Naama Muhammad Abu Qaida 62 ans Jabalia.

15- Noureddine Ali Al-Zubaidi 19 ans Jabalia

16- Hazem Muhammad Salem 12 ans Jabalia.

17- Ahmad Muhammad Al-Nayrab 13 ans Jabalia.

18- Moamen Muhammad Al-Nairab 4 ans Jabalia.

19 – Khalil Iyad Abu Hamadeh, 19 ans, Jabalia.

20- Ahmed Walid Al-Fram, 18 ans Jabalia.

21- Misbah al-Khatib 50 ans Jabalia.

22- Muhammad Muhammad Ibrahim Zaqout 19 ans Jabalia.

23- Ziad Ahmed Al Mudallal, 36 ans Rafah.

24- Muhammad Iyad Hassouna, 14 ans Rafah.

25- Ismail Abdel Hamid Mohamed Salameh, 30 ans Rafah.

26- Hana Ismail Ali Salameh, 51 ans, Rafah.

27- Rafat Saleh Ibrahim Al-Zamili, 45 ans, Rafah.

28- Khaled Saïd Mansour 47 ans Rafah.

29- Alaa Saleh Al-Tahrawi, 30 ans, Rafah.

30- Ahmad Muhammad Afana, 31 ans, Jabalia.

31- Dia Zuhair Al-Borai, 30 ans Jabalia.

32- Jamil Ehab Najm 15 ans Jabalia.

33- Jamil Najm Najm 6 ans Jabalia.

34- Nazmi Fayez Abu Karsh 16 ans Jabalia.

35- Hamed Haider Najm 17 ans Jabalia.

36-Mohamed Salah Negm 17 ans Jabalia.

37- Muhammad Yasser Nimr Al-Nabahin 13 ans Al-Bureij.

38- Ahmed Yasser Nimr Al Nabahin 9 ans Al-Bureij.

39- Dalia Yasser Nimr Al Nabaheen 13 ans Al Bureij.

40 – Yasser Nimr Mahmoud Al Nabahin 45 ans Al-Bureij.

41 – Khaled Ayman Yassin, 27 ans Al Zaytoun.

42- Shady Emad Nimr Kahil, 27 ans Al Zaytoun.

43- Abd al-Rahman Jum’ah al-Silk 19 ans al-Shuja’iyya.