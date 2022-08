SOMMES-NOUS PLUS PROCHES D’UNE GUERRE À TAIWAN ?

POURQUOI LE CENTRE DU CONFLIT IMPÉRIALISTE SE DÉPLACE-T-IL À TAIWAN ?

Moins de six mois avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, tout semblait indiquer que les États-Unis se préparaient à concentrer toute leur capacité de pression contre la Chine autour de Taïwan.

D’une part, Taïwan est à la pointe de l’industrie des puces et des semi-conducteurs et les États-Unis se sont ouvertement engagés à couper les chaînes d’approvisionnement chinoises afin de freiner son développement technologique et commercial. De plus, les risques croissants pour toute industrie basée à Taïwan rendent plus viable la tentative de déplacer des capitaux taïwanais, coréens et japonais et des entreprises spécialisées vers le sol américain. Quelque chose que la bourgeoisie taiwanaise n’aime pas plus que les Chinois du continent.

En revanche, sur tout autre lieu où se concentrent les tensions entre les deux puissances, Taïwan dispose d’un avantage tactique très important : compte tenu de l’enjeu, les États-Unis pensaient pouvoir graduer presque unilatéralement le degré de conflit. L’éventail des possibilités allait de la gradation des visites officielles d’officiels américains à la promotion d’une éventuelle déclaration d’indépendance de l’île à laquelle Pékin avait promis de répondre avec toutes ses capacités militaires .

Autrement dit, à un moment donné, les États-Unis ont été capables de pousser le gouvernement Xi à donner son feu vert à une tentative d’invasion ou du moins à un blocus de l’île par l’APL chinoise… à contre-courant. Une stratégie situationnelle similaire à celle suivie contre la Russie en Ukraine. À une différence près : forcer Pékin à faire un mauvais pas à Taïwan qui le conduirait à stagner dans une guerre qui à son tour conduirait au « retour » du secteur technologique aux États-Unis, avait une date d’expiration en 2025.

La Chine aura la capacité de fermer le détroit de Taïwan en 2025 selon le ministre taïwanais de la Défense . En d’autres termes, 2025 marquerait un tournant dans les capacités militaires chinoises qui rendrait possible le blocus économique de l’île sans qu’il soit nécessaire d’entrer en guerre. La stratégie américaine de presser sans entrer dans l’affrontement direct aurait, dans ce cas, une date d’expiration. Les États-Unis sont-ils prêts à déclencher une guerre à propos de Taiwan ?

L’ambiance est devenue encore plus gênante car sur la colline du Capitole, le fantasme sinistre d’une série de « guerres d’endiguement » avec la Chine comme moyen d' »encercler » Pékin dans sa zone continentale asiatique et de réduire son influence régionale. En fait, la proximité de la date augmentait plus que proportionnellement le risque lorsque la guerre commençait à être envisagée, ou du moins une escalade sans fin claire, dans le cadre de l’agenda politico-électoral interne.

Lorsque le voyage de Pelosi a été annoncé pour la première fois en avril et défini comme une « ligne rouge » par la Chine , le Département d’État a vu une victoire. Après tout, il est assez téméraire de lancer une épreuve contre une puissance rivale qui ne subira pas de grandes conséquences quoi qu’il arrive. Une nième vague du Covid lui a donné l’occasion d’organiser à partir de la stratégie étrangère américaine ce qui était en principe une tentative de Pelosi de renforcer le seul lien commun qui existe aujourd’hui entre démocrates et républicains dans la chambre : l’obsession de couper les jambes du Développement impérialiste chinois.

Les États-Unis ont rouvert le jeu en juillet avec des déploiements navals dans le détroit de Taïwan et des exercices en mer de Chine méridionale , obtenant le reflet automatique des contre-manœuvres chinoises . Dans un appel personnel, Biden a assuré à Xi qu’il maintiendrait la politique de non-reconnaissance de Taïwan et lui a fait comprendre qu’il était opposé à la visite de Pelosi… qui s’est finalement déployée sans confirmation préalable comme une véritable opération de provocation et de propagande .

Le voyage, cependant, ne semble pas avoir été particulièrement pertinent en tant qu’épisode de la « bataille idéologique » entre Washington et ses rivaux. Entre autres parce qu’il n’était pas exempt du sens historique habituel des campagnes de l’ère Biden. Écouter Pelosi vanter « le modèle de société libre » créé par le régime du Kuomintan sous un portrait de Sun Yat Sen, n’est pas passé inaperçu en Asie et encore moins sur l’île elle-même, qui lèche encore les cicatrices de décennies de dictature à parti unique. .à Taipei.

QUE SIGNIFIE LA RÉPONSE CHINOISE ?

Zones de déploiement de l’APL chinoise pendant les exercices en cours

La principale réponse chinoise, en fait une simulation de mobilisation générale , vise à envoyer un message profond. L’APL a fait tout son possible pour montrer que nous n’avons pas à attendre jusqu’en 2025, car aujourd’hui, la Chine peut effectivement bloquer non seulement le détroit de Taiwan, mais toute l’île .

L’objectif principal a donc été de perturber la chaîne d’approvisionnement internationale et de démontrer à Washington que les coûts d’une guerre « localisée » sont plus élevés qu’il ne semble l’évaluer. En fait, lorsque les États-Unis ont encouragé Taïwan à contourner les ports chinois sur ses routes d’exportation, il est devenu clair qu’il suffirait que Pékin n’autorise pas les navires taïwanais à faire escale dans ses ports pour mettre la capitale de l’île dans une situation plus difficile.

L’enchère politique, interrompant la coopération militaire et le Green Deal , ne fait qu’amplifier le message adressé au marché des capitaux et multiplier les risques d’« affrontements armés accidentels ».

La réponse de la Maison Blanche a battu des records de cynisme mais, dans le langage diplomatique perverti, elle n’en reste pas moins révélatrice : condamnant les « provocations » chinoises et présentant la réaction du rival comme le prélude à une invasion chinoise de Taïwan qui aurait lieu dans cette décennie.

LA PERSPECTIVE D’UNE GUERRE SE RENFORCE-T-ELLE OU S’AFFAIBLIT-ELLE ?

Après cet exercice général d’avant-guerre, le principal changement qui nous laisse dans le scénario du conflit impérialiste entre les États-Unis et la Chine est la perspective d’une escalade encore plus rapide que prévu en cas d’ouverture des hostilités.

Les métaphores ukrainiennes sont moins pertinentes que jamais. Pas seulement parce que les armées en lice ont une dimension numérique et technologique bien supérieure à celles qui s’affrontent aujourd’hui aux confins du Donbás. D’autant que les régions directement concernées ont un degré de capitalisation et un poids sur le marché industriel mondial incomparable à celui des régions en bataille en Ukraine.

Suite à ces manœuvres chinoises, l’idée américaine selon laquelle une série de « guerres d’endiguement » contre la Chine pourrait avoir lieu dans des théâtres pacifiques géographiquement et temporellement limités s’avère moins viable que jamais. Qu’il s’agisse de Taïwan ou du plus petit des États micronésiens , la possibilité d’une escalade est presque suicidaire.

Ainsi, les perspectives de rechercher et de détruire la Chine dans d’anciens théâtres d’affrontements impérialistes comme le Moyen-Orient … ou l’Europe reviennent. Et c’est sûrement le dérivé le plus dérangeant aujourd’hui.

Avec le modèle allemand d’accumulation en crise existentielle et une coalition gouvernementale dans laquelle les Verts – le parti le plus militariste et pro-américain de la scène européenne – ont de plus en plus de poids , les États-Unis font pression ouvertement sur Berlin pour accélérer sa rupture industrielle avec la Chine. La bourgeoisie allemande semble décidée à avancer légionnairement dans cette direction … quitte à réduire drastiquement le poids global et les capacités concurrentielles de son industrie automobile .

Mais une telle faillite, qui serait inévitablement liée à l’ éviction des grands capitaux et entreprises chinois d’Europe, changerait complètement la relation de Pékin avec l’Occident impérialiste. L’Europe redeviendrait alors le principal champ de bataille entre les blocs. Et l’Ukraine deviendrait la représentation d’un avenir de plus en plus possible. (Un peu comme la Guerre d’Espagne préfigura la Seconde Guerre Mondiale. Cependant les conditions d’existence de l’immense prolétariat européen moderne et très développé, sont très différent aujourd’hui en comparaison des années trente. Voilà une variable fondamentale qui pourrait bien entraîné l’effondrement du grand capital occidental agressif et désespéré face à la crise économique mondiale imminente. ).