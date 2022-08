Manifeste internationaliste contre la guerre et la paix capitaliste en Ukraine…Tridnivalka

https://www.autistici.org/tridnivalka/manifeste-internationaliste-contre-la-guerre-et-la-paix-capitaliste-en-ukraine/

« Leurs guerres ! Nos morts ! » C’est sous cette bannière que des

prolétaires radicaux se démarquèrent des défilés pacifistes organisés

en mars 2004 dans les rues d’Espagne après les attentats massacres

perpétrés à Madrid qui firent plus de 200 morts. C’est cette consigne

défaitiste qu’ils mirent en avant en réponse à l’engagement militaire

de l’Espagne en Irak et à la « guerre contre le terrorisme » imposé

par l’Etat capitaliste mondial et sa succursale espagnole, se faisant

ainsi l’écho des nombreuses manifestations historiques du défaitisme

révolutionnaire qui jalonnent le développement des sociétés de classe

et donc de la lutte de classe, de la guerre de classe.

En tant que prolétaires sociaux-révolutionnaires, communistes,

anarchistes…, nous n’avons absolument aucun intérêt matériel à nous

ranger d’une façon ou d’une autre du côté de l’Etat capitaliste et de

sa démocratie, quel qu’il soit, du côté de nos ennemis de classe, de

nos exploiteurs, de ceux qui, la baïonnette au fusil, nous ont

toujours rendu « plomb, mitraille, prison » lorsque nous luttons et

descendons dans la rue pour revendiquer notre humanité. Et cela,

quelle que soit la nature et l’orientation politique, le régime en

place dans la patrie A ou dans la patrie B qui s’affrontent dans un

conflit inter-étatique pour des intérêts de conquête et de pouvoir qui

sont les leurs. Nous n’exprimerons jamais aucune solidarité avec aucun

de nos exploiteurs !

Leurs intérêts ! Nos morts ! Nous ne prenons position pour aucun des

Etats en conflit, que l’un soit catégorisé selon la morale politique

bourgeoise dominante comme étant « l’agresseur » et l’autre «

l’agressé » ou vice versa. Leurs intérêts respectifs en jeu sont

exclusivement les leurs et en opposition totale à ceux de la classe

exploitée, c’est-à-dire nous autres prolétaires ; c’est pourquoi,

en-dehors et contre tout nationalisme, tout patriotisme, tout

régionalisme, tout localisme, tout particularisme, nous affirmons haut

et fort notre internationalisme !

Le prolétariat, en tant que classe révolutionnaire, n’affiche aucune

neutralité envers aucun de ses exploiteurs qui s’affrontent dans la

redistribution de leurs parts de marché, mais bien du contraire il les

renvoie dos à dos comme étant les deux faces d’une même réalité, le

monde de l’exploitation d’une classe par une autre, et il exprime sa

profonde solidarité avec tous les secteurs de notre classe qui

subissent les assauts démultipliés de l’un ou l’autre de ses ennemis

historiques. Mais qu’on nous comprenne bien, jamais à tout jamais nous

ne dénierons aux prolétaires la nécessité impérieuse de se défendre

contre toute agression, répression, torture, massacre…

Et ici, en l’occurrence, les prolétaires en Ukraine n’ont plus

désormais en face d’eux seulement leur ennemi habituel, quotidien,

c’est-à-dire l’Etat ukrainien « agressé » et ses bourgeois locaux

(appelés « oligarques » pour mieux occulter leur véritable nature de

classe, comme s’ils étaient différents de tous les autres capitalistes

ailleurs dans le monde), ils ne doivent plus subir non seulement les

attaques de leur propre bourgeoisie (avec les baisses de salaire, les

licenciements, l’économie de guerre, la répression des mouvements de

grève qui s’ensuivent), mais depuis le 24 février de cette année, ils

doivent aussi affronter l’offensive militaire de l’Etat « agresseur »

des capitalistes russes avec leur armée, leurs bombardements, leurs

missiles, leurs massacres quotidiens…

Leurs Nations ! Nos morts ! Et à tous les bellicistes de gauche et

d’extrême gauche du Capital qui accuseront une fois encore les

révolutionnaires d’être « neutres » et de ne pas « prendre parti »,

nous leur répondons que c’est tout le contraire que nous proposons

dans ce manifeste et dans notre activité militante en général : nous

prenons indéfectiblement position pour le parti du prolétariat et la

défense de ses intérêts historiques et immédiats, nous prenons parti

pour son action de subversion de ce monde de guerre et de misère, nous

prenons parti pour le développement, la généralisation, la

coordination et la centralisation des actes déjà existants de

fraternisation, de désertion, de mutinerie des deux côtés du front,

contre les deux belligérants, contre les deux Etats, contre les deux

nations, contre les deux fractions locales de la bourgeoisie mondiale…

Nous prenons parti pour l’extension de ces luttes et leur liaison

organique comme moments d’une totalité avec toutes les luttes en cours

depuis plusieurs mois, partout sous le soleil noir de la dictature

sociale du Capital, que ce soit au Sri Lanka, au Pérou, en Iran, en

Equateur ou en Lybie…

Nous prenons parti pour le développement du troisième camp, le seul

camp qui défende les intérêts globaux du prolétariat dans sa lutte

immédiate et historique contre l’exploitation, le travail salarié, la

misère et la guerre. Ce troisième camp, c’est celui du prolétariat

révolutionnaire internationaliste qui s’oppose à tous les camps

bourgeois bellicistes en présence, c’est le camp de nos frères et

sœurs de classe qui luttent pour leurs propres intérêts, qui sont

antagoniques aux intérêts de tous ceux qui défendent la propriété

privée, l’argent et l’ordre social qui va avec…

Leur paix ! Notre exploitation ! Si nous rejetons catégoriquement

toutes les guerres bourgeoises, où le prolétariat ne sert que de chair

à canon, quel que soit le camp dans lequel il est incorporé, nous

rejetons tout autant et avec la même force « la paix » qui n’est

jamais que le moment inversé mais complémentaire de « la guerre ». La

paix n’est qu’un moment de reconstruction entre deux guerres, car la

guerre est nécessaire au Capital pour résoudre provisoirement les

crises inhérentes à son mode de production. Mais la guerre est aussi

le moment suprême de la paix sociale, et cette dernière n’est jamais

que la matérialisation de la guerre permanente menée contre notre

classe à travers l’exploitation de notre force de travail, la

marchandisation de nos vies et l’aliénation de nos existences.

Pour en revenir à l’Ukraine, nous tenons à souligner ici que si nous

nous opposons fermement au soutien d’un camp quelconque dans la guerre

qui sévit actuellement, qui n’est jamais qu’une guerre inter-étatique,

si nous refusons de prendre parti pour l’un ou l’autre des

belligérants bourgeois, tant « l’agressé » ukrainien « occupé » que «

l’agresseur » russe « occupant », notre jugement est différent et même

antagonique lorsqu’on analyse les événements qui sont survenus juste

quelques semaines avant le début de la guerre en Ukraine. Nous voulons

parler ici de la répression militaire déclenchée au Kazakhstan et de «

l’occupation » de ce pays par des troupes d’élite de l’armée russe :

une « occupation » n’est pas forcément égale à une autre !

Nos révoltes ! Nos morts ! Manifestement, personne n’a été choqué, ou

très peu l’ont été, par la répression envers le soulèvement ouvrier au

Kazakhstan de janvier dernier, et pour cause. Pas même en occident, où

finalement les capitalistes ont très vite compris que la bourgeoisie

russe, en « envahissant » le Kazakhstan devenu socialement hors

contrôle, en écrasant le prolétariat en révolte, en rétablissant par

la terreur l’ordre des bonnes affaires, l’ordre du business

international, travaillait en fait objectivement pour les intérêts de

tous les capitalistes, et donc aussi des multinationales qui ont leurs

quartiers généraux en occident. Ici se situe toute la différence de

nature entre d’un côté « l’occupation » du Kazakhstan pour réprimer un

mouvement social qui mettait partiellement en danger l’ordre des

choses présent, l’ordre capitaliste, et de l’autre côté « l’occupation

» d’une partie de l’Ukraine dans un conflit qui répond à des intérêts

géostratégiques entre différentes fractions du même Capital mondial.

Tout le monde comprendra aisément que l’approche prolétarienne à ces

deux types d’occupation, et comment prendre parti, sera totalement

différente. Dans le cas, comme en Ukraine, où se sont deux acteurs

bourgeois qui s’affrontent, prendre position et s’engager contre l’un,

contre « l’agresseur » (ici en l’occurrence, l’Etat russe), mais pas

contre l’autre, « l’agressé » (l’Etat ukrainien), revient

objectivement, et surtout de manière éminemment pratique qu’on le

veuille ou non, en dépit de sa propre volonté, en dépit de ce que l’on

affirme, à s’engager avec et à soutenir ce dernier, et cela d’autant

plus en l’absence de toute véritable dynamique d’autonomisation

vis-à-vis des structures militaires, des structures

d’approvisionnement, qui encadrent cet engagement. Car ne nous

leurrons pas, il n’y avait pas avant le déclenchement de la guerre, et

il n’y a pas pour le moment, un quelconque mouvement révolutionnaire

fort en Ukraine, suffisamment antagonique pour qu’il puisse affirmer

la puissance sociale de notre classe et défendre ses intérêts tant

immédiats qu’historiques.

Par contre, dans le cas d’un soulèvement prolétarien dans une région

donnée que la bourgeoisie est obligée de réprimer par l’apport d’une

force d’intervention « externe » (à cause du défaitisme qui mine les

forces de répression locales), « l’occupation » qui en résulte prend

un tout autre caractère. Notre ennemi, c’est notre propre bourgeoisie,

certes, mais c’est avant tout la bourgeoisie que l’on a directement en

face de soi, celle qui nous réprime, celle qui nous bombarde, celle

qui nous massacre, c’est celle qui prend la place de la fraction

bourgeoise qui nous exploitait initialement, c’est celle qui se

substitue à elle. Certes, nous comprenons que face à une « agression

», face à une « occupation », face à des massacres et à la répression,

les prolétaires veuillent résister, prendre les armes, se défendre…

Mais autant au Kazakhstan cette résistance armée aurait pour but de

défendre le soulèvement social, de défendre un embryon de dynamique

révolutionnaire, autant en Ukraine la résistance des prolétaires,

encore une fois si celle-ci ne vise qu’un des protagonistes de

l’affrontement guerrier, risque très rapidement de s’anéantir dans les

bras de l’Etat ukrainien, de ses alliés et de leurs intérêts

bourgeois. C’est du moins ce que l’histoire des luttes de notre classe

nous a toujours démontré, jusqu’à preuve du contraire… et l’exemple

historique de l’Espagne 1936-37 est révélateur à ce sujet puisque la

révolution y fut sacrifiée au nom d’un « moindre mal » à défendre, la

république bourgeoise, le front populaire antifasciste, face à ce qui

était représenté comme « le mal absolu », le fascisme.

En Espagne hier comme au Rojava et en Ukraine aujourd’hui, « le peuple

en armes », ce n’est pas, loin s’en faut, le prolétariat armé ; armé

des armes de la critique qui permettent de développer la réelle

critique par les armes…

Nous ne pouvons dès lors que saluer les prolétaires qui refusent de se

situer dans l’un ou l’autre des camps bourgeois en présence et qui du

contraire affirment leur internationalisme et s’organisent pour

s’opposer aux deux frères ennemis. Comme dans les années 80 du siècle

dernier lorsque des soldats déserteurs « irakiens » se sont organisés

avec des soldats déserteurs « iraniens », durant la terrible boucherie

qui dura huit longues années, et lorsqu’ils ont uni leurs forces pour

combattre ensemble les deux armées bourgeoises.

Salut donc aux femmes prolétaires en Ukraine, tant dans la région

occidentale de Transcarpathie (donc sous administration militaire

ukrainienne) que dans le Donbass, dans les « provinces orientales »

(donc sous administration militaire russe), qui sont descendues dans

les rues pour exprimer leur mépris envers « la défense de la patrie »

et réclamer le retour de leurs fils, de leurs frères, de leurs proches

envoyés sur l’un quelconque des fronts pour défendre des intérêts qui

ne sont pas les leurs.

Salut aux prolétaires en Ukraine qui hébergent clandestinement des

soldats russes déserteurs, à leurs risques et périls car lorsqu’ils

sont arrêtés, soit par les autorités militaires russes, soit par les

ukrainiennes, on leur fait bien comprendre où se trouve la force

légale dans ce monde immonde, quel camp et quelle patrie ils se

doivent de défendre et qu’aucune fraternisation ne sera tolérée.

Salut aux prolétaires en Ukraine, qui malgré la conscription

obligatoire, fuient leur incorporation dans des unités militaires par

tous les moyens à leur disposition, légaux ou non, et refusent donc de

se sacrifier et de servir sous les plis du torchon national ukrainien.

Salut aux soldats russes qui depuis le début des « opérations

spéciales » en Ukraine fuient la guerre et ses massacres, abandonnant

tanks et véhicules blindés en état de fonctionner, et cherchant leur

salut dans la fuite, via des réseaux de solidarité envers les

déserteurs des deux armées.

Salut aussi (bien que les informations à ce sujet soient moins sûres,

guerre des communiqués et propagande militaire oblige !) aux 600

soldats du corps des Marines russes qui auraient refusé au tout début

du conflit de débarquer, faisant ainsi capoter une opération amphibie

dans la région d’Odessa.

Salut aussi (avec les mêmes réserves) aux soldats russes qui se

seraient mutinés et auraient refusé de monter à l’assaut de Kharkov,

également au tout début du conflit.

Salut aux soldats de l’armée de la « République Populaire de Donetsk

», incorporés de force et envoyés sur le front de Marioupol, et qui

ont refusé de continuer à combattre, de servir de « chair à canon »

(selon leur propre expression !), alors qu’ils étaient cette fois

envoyés défendre la « République Populaire » voisine de Lougansk.

Salut aux rebelles et aux saboteurs qui en Fédération de Russie ont

déjà incendié plusieurs dizaines de bureaux de recrutement militaire

et autres officines de porcs à travers tout le pays.

Salut aux cheminots en Biélorussie qui ont, à de nombreuses reprises,

saboté des voies de chemin de fer indispensables pour maintenir les

lignes d’approvisionnement de l’armée russe déployée en Ukraine.

Salut aux prolétaires en Ukraine qui dès les premiers bombardements

ont commencé à organiser des pillages collectifs de magasins

abandonnés par leurs propriétaires, de supermarchés et de centres

commerciaux comme on en a signalé à Melitopol, Marioupol, Kherson et

jusqu’à Kharkov, mettant ainsi en avant la satisfaction de leurs

besoins élémentaires de survie envers et contre toute loi et morale

qui protègent la propriété privée.

Salut à tous les prolétaires, à l’arrière du front, qui organisent des

grèves et refusent d’offrir ainsi leur travail et leur sueur à

l’économie de guerre, à l’économie de la paix sociale, et donc à

l’économie tout court, qu’ils en soient conscients ou non.

Salut enfin aux prolétaires, cheminots, dockers… en Europe, en Grèce,

en Angleterre… qui refusent de transporter du matériel militaire pour

l’OTAN en direction de l’Ukraine.

Salut donc à vous tous et toutes qui refusez de vous sacrifier sur

l’autel de la guerre, de la misère et de la patrie !!!

Et le jour, que nous espérons très proche, où les prolétaires

descendront dans les rues de Moscou et de Kiev, et de toutes les

grandes agglomérations urbaines de Russie et d’Ukraine, en scandant

d’une seule voix « Poutine et Zelenski, dégagez ! », alors nous

répondrons à notre tour, en nous référant aux camarades qui

brandissaient dans les rues d’Argentine il y a une vingtaine d’années

la consigne « _¡Que se vayan todos!_ », qu’ils s’en aillent tous, qu’ils

dégagent absolument tous, les Biden, les Johnson, les Macron, les

Scholz, les Sanchez, les von der Leyen, les Michel, les Stoltenberg…

tous ces fauteurs de guerre et de misère… et tous ceux, absolument

tous ceux, qui se présentent au portillon de l’alternance politique !

Mais soyons clairs : ils ne sont que des entremetteurs dans ce système

de prostitution généralisée qu’est le travail salarié, la vente

obligatoire de notre force de travail. Au-delà de toutes les personnes

qui incarnent la dictature sociale du Capital, celui-ci est avant tout

un rapport social impersonnel qui peut être, qui est et qui a été,

reproduit par tout élément, bourgeois ou prolétaire, coopté pour ce

faire. Alors, même si nous partageons pleinement la joie des

prolétaires au Sri Lanka qui, après avoir chassé le président en

exercice il y a quelques jours, ont envahi son palais présidentiel et

plongé dans la piscine de luxe de ce dernier, la question que nous

devons nous poser est la suivante : comment pousser la dynamique

révolutionnaire à ses ultimes conséquences, comment exproprier la

classe possédante et nous réapproprier nos moyens d’existence… et

surtout comment ne pas retourner en arrière !? C’est là que commence

la véritable aventure humaine…

« Guerre de Classe – 31 juillet 2022 «tridnivalka@autistici.org