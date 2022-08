Deux architectures rivales s’affrontent diplomatiquement et militairement de l’Est à l’Ouest

Le monde de l’après-24 février est vraiment différent. L’inexorable logique géopolitique actuelle veut que l’attention de l’Amérique se tourne ailleurs, et le monde voit des États-Unis plus faibles…et l’alliance Russie-Chine en meilleure position.

Par Alastair Crooke – Le 17 juillet 2022 – Source Al Mayadeen

Personne ne semble savoir exactement pourquoi Biden fait ce voyage au Moyen-Orient. C’est un mystère. Il est certain que ce n’est pas pour recevoir des éloges dans son pays : les linceuls de Jamal Khashoggi et de Shireen Abu Akleh tourbillonnent confusément autour de la délégation américaine, lui donnant le trac. Même dans les journaux américains les plus favorables, Biden est grillé en raison du risque pour la sécurité des journalistes qu’implique toute réconciliation avec MbS.

Biden ne vient pas pour les Palestiniens. Il vient plutôt avec un petit cadeau pour « Israël » , à savoir faire abstraction des Palestiniens, du mieux qu’il pourra. Ce n’est pas non plus pour inaugurer une OTAN arabe (les États du Golfe veulent conserver des liens avec l’Iran). Et ce n’est même pas pour le pétrole : les Émirats arabes unis ne lui donneront même pas un seul baril supplémentaire, et les Saoudiens, peut-être seulement 100 000 ou 150 000 barils supplémentaires par jour (et même cela se fera contre les États de l’OPEP+ qui n’ont pas atteint leur quota d’approvisionnement).

Un neurologue m’a dit un jour que notre cerveau est comme un forêt vierge. Au début, il y a de l’herbe et des fleurs partout sous les arbres. Puis, un cerf se promène et poursuit sa route. Un autre suit, puis un autre, et tous suivent la piste tracée par le premier cerf. La piste devient un chemin très fréquenté. Il en va ainsi de la diplomatie.

Il y a vingt ans, une stratégie de rupture nette a été élaborée ; selon celle-ci, les États-Unis devaient être amis avec les monarques de la région, et les soutenir, contre les États arabes laïques et socialistes, afin de garantir la sécurité d’« Israël » . Et les présidents américains ont tous suivi la même voie à travers la forêt. Rien ne change, on trouve juste un nouveau nom pour une « nouvelle » alliance arabe contre l’Iran.

Et donc Biden se promène dans la forêt. Mais cette fois, il s’agit davantage d’ « occuper l’espace » dans la région : il s’agit de bousculer les monarques pour s’assurer que cet « espace américain » est refusé à la Russie.

Il y a aujourd’hui à Washington cette inquiétude de voir la sphère russe paraître trop séduisante. Et il y a de quoi s’inquiéter (même Josep Borrell l’admet) : l’Occident, lors du sommet des ministres des affaires étrangères du G20 à Bali, n’a absolument pas réussi à forcer les BRICS et les principaux acteurs du Sud à isoler et à sanctionner la Russie au sujet de l’Ukraine. Ils essaient encore : l’Inde et l’Arabie saoudite sont désormais dans leur ligne de mire. Toutefois, le compte rendu chinois du G20 a souligné que Jaishankar avait fait savoir à Wang Yi que « l’Inde continuera à défendre son autonomie stratégique et sa position indépendante dans les affaires internationales » . L’Inde a également déclaré aux États-Unis qu’elle ne participerait à aucun projet visant à plafonner le prix du pétrole russe.

Les Américains font la promotion de leur architecture de sécurité régionale (basée sur la polarisation autour de l’Iran). Mais la Russie a une alternative.

L’architecture OCS-BRICS est différente de celle des Américains. Elle envisage une architecture qui n’est pas dirigée par des puissances extérieures, mais une architecture dont les participants sont propriétaires. La Russie et la Chine insistent sur ce point. Et elle se veut inclusive.

Le monde de l’après-24 février est vraiment différent. La logique géopolitique inexorable aujourd’hui est que l’attention de l’Amérique se tourne ailleurs (vers la Chine). Et le monde voit une Amérique qui s’affaiblit.

Le titre du Harpers de ce mois-ci est étonnant : Harpers déclare ‘C’est fini’ – Le ‘Siècle américain’ est révolu. Qui plus est, il l’écrit, sans le point d’interrogation de rigueur. Il s’est fait remarquer à un kilomètre avant même que Harpers ne sorte ce titre : Comparez les pitreries du G7 à la conduite professionnelle du sommet des BRICS.

Dans ce contexte, chacun évalue le cours de l’histoire. Si l’on veut éviter la guerre, une certaine architecture de sécurité est nécessaire. Et l’initiative russe est séduisante précisément parce qu’elle inclut l’Iran. L’Iran est membre de l’OCS et candidat aux BRICS. L’Arabie saoudite, le Bahreïn et le Qatar sont également candidats à l’OCS, et l’Arabie saoudite a été invitée à rejoindre les BRICS. L’Égypte et la Syrie ont demandé le statut d’observateur auprès de l’OCS et la Turquie est un partenaire de dialogue. Les bases de l’architecture sont donc déjà réunies.

Et si l’on ajoute que l’OCS possède déjà une dimension sécuritaire et une dimension économique puissante dans la Communauté économique eurasienne qui est liée à l’initiative « Nouvelle route de la soie » , l’architecture du Nord devient incontournable.

Cette semaine, l’Iran a annoncé l’achèvement de la première expédition de marchandises au départ de Saint-Pétersbourg via le corridor de transport nord-sud. Elle est passée par le port d’Anzali, sur la mer Caspienne, et par le port iranien de Bandar Abbas jusqu’à Bombay.

Cette nouvelle route, qui devrait être transformée en route à grande vitesse d’ici un an, permet de réduire considérablement les délais et les coûts de transport. L’Inde vient de faire de la roupie une monnaie commerciale, et l’Iran a signé un accord de compensation interbancaire avec la Russie. Nous prédisons que c’est le Golfe qui va pivoter, orienter son commerce vers l’Inde et l’Asie.

Les événements se succèdent avec rapidité. Faut-il alors s’étonner que l’équipe Biden soit de retour pour tenter de consolider les relations ? Mais le bilan de l’équipe Biden dans la région sera-t-il si différent de celui du G20 qui a tant découragé Josep Borrell ?

Alastair Crooke

Traduit par Zineb, relu par Wayan, pour le Saker Francophone