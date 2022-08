P. A. PAVLOUSKI

Ils ont déménagés

Guantanamo

À Calgary!

Et le Goulag

À Ottawa!

Le Révérend Pavlouski

En a été victime

Ici au Canada!

Cet homme de Dieu,

Et de famille.

Courageux,

Il passe 51 jours

En enfer.

Compliment

Du bon gouvernement

Canadien (Libre et démocratique?).

Il a perdu 40 livres

Et a la santé ruinée,

À cause de la torture

Et d’autres mauvais traitements

Physiques et psychologiques.

Heureusement

Qu’il avait la foi,

La confiance en Dieu!

Privé de tout,

Il gagne la sympathie

Des criminels endurcis.

Il prit avec eux

Et réussit même

À en convertir.

Malgré les conditions

Cruelles, déplorables

Illégales

Et… injustifiées!

Le révérend Pavlovski

Est enfin Délivré

À cause de la pression

Populaire,

Mais il n’est pas… libre!

John Mallette

Le Poète Prolétaire