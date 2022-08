La sécheresse n'est pas qu'un phénomène météorologique

En juin, en plein hiver austral, un tiers du territoire argentin souffrait déjà de sécheresse, et près de la moitié, 15 %, souffrait de sécheresse sévère ou extrême . Aux États-Unis, fin juillet, un tiers du territoire continental souffrait d’une sécheresse sévère ou extrême . En Europe, la sonnette d’alarme s’était déjà déclenchée en mai lorsque [3/4 de l’UE sont entrés dans une sécheresse extrême](3/4 du territoire sont entrés dans une sécheresse extrême) tandis que la presse des îles publiait des photos insolites de la campagne anglaise .

En Afrique du Nord, la situation devient accablante. Le Maroc connaît la pire sécheresse de son histoire et l’Algérie, la Tunisie et la Libye ne s’en sortent pas mieux. Le delta du Nil voit la salinité de ses eaux augmenter soudainement de façon inquiétante. Et dans les pays du Golfe et en Irak, la sécheresse extrême a entraîné des tempêtes de sable et des phénomènes météorologiques extrêmes pratiquement sans précédent .

CONSÉQUENCES

Les conséquences sur la population varient selon les pays. Ceux qui ont des capitaux plus faibles sont les perdants. En Somalie, par exemple, la situation est déjà une urgence humanitaire .

En avril, le Maroc a instauré une véritable économie de guerre autour des aliments de base en raison de l’ effet direct sur les besoins les plus élémentaires de la population . En juin, le gouvernement a présenté un plan de construction de 20 usines de dessalement afin de maintenir la production agricole et d’ assurer la survie des exploitations céréalières face à la faim croissante.

Au Chili et en Argentine c’est la production minière , fondamentale pour maintenir les exportations dont vit le capital national et intensive en eau, qui est sollicitée au maximum.

Et même dans les pays où le capital est fortement concentré, l’impact est sérieux. Aux Pays-Bas, le gouvernement a imposé des restrictions à la consommation industrielle et personnelle car les digues ont la priorité sur les autres usages et la sécheresse met leur résistance en échec .

En Espagne, les restrictions de consommation ont déjà commencé et, comme dans tout le bassin méditerranéen, la sécheresse s’ajoute aux conséquences de la guerre pour augmenter considérablement le coût des denrées alimentaires . Mais ce n’est pas seulement le sud de l’Europe qui perd des récoltes . En France , entre 10 et 15 % des récoltes ont déjà été perdues . Et à l’effet sur le système alimentaire, il faut ajouter les incendies, qui ont été prodigués non seulement en Espagne mais aussi en France , en Grèce , en Russie …

Et au-delà de tout cela, l’effet sur le système énergétique. En Norvège, en réduisant la production hydroélectrique, les exportations d’électricité sont remises en cause et avec elles l’approvisionnement de l’Allemagne et de l’Europe centrale , déjà dans une situation critique en raison des pénuries de gaz . Et en Allemagne, la baisse du débit du Rhin rend le transport du carburant plus cher et plus difficile.

QU’EST-CE QUI CAUSE CETTE SÉCHERESSE ?

Il semble que la cause de cette sécheresse, du moins en Amérique, en Afrique et en Europe, serait le phénomène La Niña : un refroidissement anormal des eaux sur la côte pacifique américaine, avec des conséquences climatiques globales. Le problème est La Niña , comme son antithèse, El Niño est cyclique et se répète rarement pendant plusieurs années.

Cependant, c’est la troisième année consécutive que La Niña se produit, ce qui ne s’est produit que trois fois depuis 1950 et qui perturbe les modèles prédictifs des météorologues . Aujourd’hui, il semble que la sécheresse pourrait encore durer jusqu’en 2023 .

La relation avec le changement climatique , comme toujours, est diffuse et globale. Le changement climatique est un cadre qui rend ce type de phénomène plus probable d’année en année, mais il est impossible d’établir une relation causale unique avec une manifestation spécifique car leur relation est statistique, non linéaire et directe. Tout ce que nous pouvons dire, c’est que sans le niveau de dommages climatiques causés par les émissions de gaz à effet de serre, cette sécheresse aurait été moins probable.

CAPITALE ET SÉCHERESSE

Cela ne signifie pas que le capital sera disculpé faute de preuves . S’il est impossible d’établir une relation directe entre les causes du phénomène météorologique, il n’en va pas de même avec la gestion de l’eau.

Si nous regardons l’exploitation minière, la contradiction entre les besoins humains en eau et la logique capitaliste devient évidente de la manière la plus grossière. Qui a la priorité sur l’eau au Chili ? La consommation humaine ou le maintien d’une production minière qui a gaspillé d’énormes quantités d’eau là où elle est naturellement plus rare ? La réponse est évidente .

Dans des pays comme l’Espagne, alors que nous avions déjà connu deux années de déficit pluviométrique, les compagnies d’électricité ont décidé de vider les réservoirs pour augmenter les prix du kilowatt sans autre raison que d’étouffer dans l’œuf les timides tentatives du gouvernement de réduire la pluie bénéfices produits par un système de prix de l’électricité destiné à assurer le capital investi dans les sociétés sanctuaires de la capitale nationale . Grâce à cette barbarie , nous avons atteint juillet avec les réservoirs au plus bas depuis une décennie et terminé le mois avec les premières restrictions sur la consommation intérieure .

Mais à la gestion désastreuse de l’eau par les compagnies d’électricité, il faut ajouter la perte de jusqu’à 20 % de l’eau canalisée par évaporation dans les canaux, les fossés et les conduites à ciel ouvert, ce qui n’est qu’une partie du problème structurel. En France, où l’agriculture représente 48 % de la consommation d’eau courante, force est de constater que tant la sélection des cultures que les systèmes d’irrigation – le goutte à goutte commence seulement à se généraliser – sollicitent inutilement le système d’eau au maximum .

La cause sous-jacente est la place problématique de la production agricole dans le capitalisme et en général la détermination de la production alimentaire et de ses méthodes basées sur la rentabilité du capital qui y est investi.

La sécheresse met en évidence la nécessité de s’orienter vers une production axée sur les besoins humains universels, en donnant la priorité à l’alimentation des populations et à la durabilité des cultures, et en jouant avec la diversité climatique mondiale comme un allié.

LA SÉCHERESSE N’EST PAS QU’UN PROBLÈME CLIMATIQUE

En d’autres termes, le problème n’est pas seulement ce que le capitalisme fait au climat, mais ce que le capitalisme fait au climat guidé par la logique d’ accumulation qui est sa raison d’être.

Et c’est que la sécheresse n’est pas seulement un phénomène météorologique, l’absence de précipitations expose la rareté artificielle créée par un système de plus en plus antagoniste aux besoins humains les plus élémentaires, dont la conception de l’efficacité dans la gestion des ressources se limite à ce qui est utile pour capital de jeu .