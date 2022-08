LA DÉCROISSANCE EST-ELLE UNE ALTERNATIVE ?

La principale caractéristique du déclin du capitalisme est qu’il met en contradiction de plus en plus violente la croissance du capital et le développement humain. Dans nos articles nous l’avons pointé du doigt dans toutes sortes de domaines, de l’ industrie chimique à la culture , en passant par la médecine et l’ apparition de nouvelles épidémies .

Certains lecteurs, malgré nos critiques de fond de l’environnementalisme et du néo-malthusianisme , ont compris cet argument comme renforçant les arguments de la décroissance . Si la croissance capitaliste est anti-humaine – et elle l’est -, nous devons soutenir la décroissance , nous disent-ils.

QU’EST-CE QUE LA DÉCROISSANCE OU L’ EFFONDREMENT ?

La décroissance ou effondrement est une théorie néo – malthusienne qui soutient que la finitude des ressources naturelles et des matières premières produira à court terme un effondrement productif si brutal qu’il détruira à lui seul l’ordre social existant, en plus de réduire massivement la population humaine. (environ 5/8 selon certains théoriciens du mouvement).

Pendant des années, les décroissants se sont concentrés sur ce qu’on appelle le pic pétrolier : l’épuisement rapide des réserves d’hydrocarbures une fois que la consommation a dépassé le rythme des découvertes de nouveaux gisements. Ils l’ont prédit au moins deux fois au cours des années 2000. Cela n’est jamais venu mais ils n’ont jamais non plus examiné leurs propres analyses et pourquoi ils avaient échoué au moins deux fois plus que la fin du monde pour les Témoins de Jéhovah.

Au contraire, sans renoncer à l’idée d’un pic pétrolier vers lequel ils reviennent à chaque fois que les prix des hydrocarbures augmentent, le discours s’est ensuite diversifié vers toutes sortes de pics de minéraux critiques, de terres rares et de matières premières pour finalement se confondre avec les discours qui prédire l’extinction humaine d’ici 2050 , en essayant d’amener les eaux du changement climatique, qui est réel , au moulin d’un épuisement inexistant des ressources .

QUELLES SONT VOS ERREURS TECHNIQUES?

En premier lieu, la décroissance utilise des confusions techniques et perceptives à la manière des théories du complot. Elles sont mineures dans notre critique, mais il faut d’abord les signaler car elles brouillent tous les arguments.

Qu’une ressource soit finie ne signifie pas qu’elle s’épuisera immédiatement. Ils jouent ici avec la difficulté de l’auditeur à approcher les grandeurs de la production mondiale. Notre cerveau n’a tout simplement pas la capacité d’imaginer des figures de cette échelle, il ne peut comprendre leur signification qu’en les extrayant et en les reliant aux autres. Lorsque nous entendons dire que des millions de barils sont extraits d’un gisement chaque jour et que nous le comparons à notre imagination de ce gisement, nous ressentons inévitablement une angoisse – celle du grand nombre lorsque nous essayons de nous matérialiser dans une image – qui nous fait deviner que il va s’épuiser immédiatement. Ils tiennent pour acquis que les réserves de toute matière première sont des grandeurs physiques stables. Ils ne le sont pas. Tout d’abord, les réserves sont mesurées par leur rentabilité en termes de profit. Lorsque les prix augmentent, le volume des réserves augmente automatiquement car il devient rentable d’extraire ce qui n’était auparavant pas rentable dans les gisements déjà découverts.D’autre part, les nouveaux gisements sont le résultat d’explorations qui se déroulent en fonction de plusieurs facteurs : les investissements des compagnies pétrolières elles-mêmes, leurs calculs antérieurs… et la disponibilité et l’accessibilité des territoires à explorer. Il va sans dire que le jeu impérialiste modifie continuellement cette carte. L’Albanie, par exemple, n’autorisait l’exploration que très récemment et s’avère aujourd’hui être le plus grand gisement d’hydrocarbures d’Europe (encore à exploiter). De plus, ni les informations géologiques initiales des compagnies pétrolières ne sont dans la plupart des cas plus qu’approximatives, ni leurs calculs économiques des demandes et des prix futurs ne sont précisément infaillibles, avec lesquels les investissements nécessaires en exploration n’ont pas toujours été faits pour qu’ils apparaissent. de nouveaux dépôts au rythme souhaité par les entreprises. En d’autres termes, la découverte de nouveaux gisements n’est pas l’équivalent de la production d’un champ lorsque plus de capital y est ajouté sans que le reste des facteurs ne change. Il n’est même pas nécessaire que ce soit une fonction continue. Et bien sûr, la loi des rendements décroissants ne s’applique pas aujourd’hui. Il reste trop de monde géologique à explorer et à apprendre pour tenir quoi que ce soit pour acquis. Lorsqu’ils comparent la production, qu’il s’agisse d’énergie ou d’autres biens dans lesquels des minéraux critiques sont utilisés, avec des alternatives renouvelables et les projettent dans le temps, ils supposent que la production renouvelable restera la même, avec les mêmes objectifs, par les mêmes moyens et avec les mêmes matériaux. Il n’est même pas possible de s’attarder trop longtemps : il n’en a jamais été ainsi sous le capitalisme, c’est la prédiction la plus irréaliste du monde.

QUELLES SONT VOS ERREURS CONCEPTUELLES ?

Chongqing, Chine

La principale erreur est idéologique. Ils confondent la croissance du capital avec la croissance de la production. Celui de celui-ci avec celui de la consommation. Et celui de la consommation avec la croissance des besoins humains. Nous sommes dans une carte conceptuelle entièrement malthusienne.

Mais la croissance du PIB n’est rien d’autre que la croissance de la valeur , c’est-à-dire du produit extrait du travail exploité. La croissance du PIB ne mesure pas la croissance de la production totale mais la croissance du capital lui-même, ce qui est autre chose . Et la consommation n’est pas la mesure des besoins humains. Bien qu’il soit la forme sociale sous laquelle le capitalisme permet aux travailleurs de les satisfaire, il ne mesure même pas leur degré de satisfaction à l’égard du système.

Toutes ces confusions conceptuelles en chaîne ne sont pas innocentes. Le collapsisme présente comme alternative à la croissance du capital la décroissance… capitaliste . Ce qui n’est rien d’autre qu’une utopie au pire sens du terme. En fait, sa définition de la décroissance impliquerait la poursuite de l’accumulation mais la destruction des capacités productives qui serviraient de base pour faire d’une société organisée autour de la satisfaction des besoins humains une réalité.

Bien sûr, cette acceptation sans critique des catégories d’accumulation alimente les arguments catastrophiques sur le manque d’ alternatives , confondant les inefficacités sociales, typiques du capitalisme, avec les inefficacités techniques.

QUE SE PASSE-T-IL LORSQUE VOUS PRENEZ L’IDÉOLOGIE CAPITALISTE DE «L’EFFICACITÉ» POUR ACQUISE?

ITER, réacteur expérimental de fusion nucléaire en France

Pour le capital, les seules inefficacités pertinentes, les seules qu’il essaie de surmonter, sont celles qui affectent négativement l’ accumulation . Si une inefficacité augmente les dividendes, loin de les résoudre, elle les aggrave. Et cela est d’autant plus courant et dramatique que le système avance dans son déclin .

Nous l’avons vu en détail dans les usines chimiques, dans l’agriculture, dans la fabrication de copeaux , dans les plastiques , et même dans la répartition territoriale et la concentration urbaine . Et cela atteint toutes les échelles.

Par exemple, et c’est un classique qui revient sans cesse, dans les centrales électriques et les usines chimiques on a tendance à augmenter le volume des réacteurs/chaudières et le diamètre des tubes. C’est le moins cher par unité produite, mais c’est aussi le plus comiquement inefficace en termes de transfert d’énergie et de masse . Les améliorations de l’ingénierie pour permettre une production efficace et des échelles petites mais raisonnables vont de l’avant, personne ne va l’empêcher, mais elles ne sont pas appliquées et ne seront appliquées que dans des cas réduits sous ce modèle industriel d’accumulation et d’échelles gigantesques dicté par le social système.

La tension est quotidienne, notamment dans le domaine énergétique. Les projets de développement des énergies alternatives sont subordonnés à la génération d’applications rentables pour de larges masses de capitaux. Ce qui signifie généralement une escalade des inefficacités de production.

Par exemple, et c’est un classique qui revient sans cesse, dans les centrales électriques et les usines chimiques on a tendance à augmenter le volume des réacteurs/chaudières et le diamètre des tubes. C’est le moins cher par unité produite, mais c’est aussi le plus comiquement inefficace en termes de transfert d’énergie et de masse .

La tension est quotidienne, notamment dans le domaine énergétique. Les projets de développement des énergies alternatives sont subordonnés à la génération d’applications rentables pour de larges masses de capitaux. Ce qui signifie généralement une escalade des inefficacités de production. Par exemple, la course à la fusion nucléaire consiste à créer des températures 10 fois plus élevées que le cœur du soleil. Et cela pour un réacteur toroïdal qui fusionne des isotopes d’hydrogène. Les nouveaux modèles non toroïdaux à la mode avec des atomes plus lourds ont besoin de 100 fois plus gros que ceux du Soleil. Pour fusionner des atomes entre eux, il faut rapprocher les noyaux contre la répulsion électromagnétique, au soleil cela se fait par la gravité et la température du noyau (avec beaucoup d’aide quantique).

Lorsque vous n’avez pas de puits gravitationnel d’étoile, vous devez surmonter la barrière énergétique en élevant la température d’un ou plusieurs ordres de grandeur. De 15 000 000 degrés à 1 000 000 000 degrés dans les nouveaux réacteurs. Et là, on ne parle que de la température du plasma, qui doit être chauffé avec d’énormes sources de micro-ondes ou d’ondes radio. Pour le maintenir confiné (le plasma est un fluide de noyaux et d’électrons dissociés qui répond aux champs électromagnétiques), vous devez faire fonctionner d’énormes électroaimants qui nécessitent une surfusion. Et tout cela sans mentionner qu’il s’agit en fait d’une centrale thermique, avec l’inefficacité de toute machine thermique qui implique de rejeter la moitié de la chaleur générée. En d’autres termes, pour démarrer l’usine, il faudrait la consommation d’énergie d’un pays de taille moyenne.

Tout cela pour imiter, avec de grandes inefficacités, une source d’énergie disponible qui ne s’épuisera pas dans des milliards d’années. Mais le soleil n’est pas si facilement monopolisé, pas même la fabrication de panneaux, ni n’absorbe des volumes de capitaux investis aussi énormes qu’un projet de fusion nucléaire d’où peuvent également sortir des quantités de propriété intellectuelle très rentables.

Mais si l’obsession de la fusion montre de façon grotesque les tendances du capital, les nouvelles petites usines à fission ne valent pas mieux. Comme le précise le PDG de Rolls Royce, ce qui est important, c’est sa capacité à absorber les investissements, même s’ils sont plus inefficaces qu’une grande partie des énergies renouvelables .

Mais il ne s’agit pas seulement de gaspillage et d’inefficacités « passives » dues à la paresse ou aux priorités. Par exemple, dans sa course à l’augmentation de la capacité à placer des capitaux dans des branches relativement peu rentables, le degré d’industrialisation a augmenté dans des secteurs comme l’agriculture et l’alimentation. Ceci, combiné à l’atomisation sociale croissante des travailleurs et à la fin des coutumes communautaires dans de nombreux endroits, a conduit à un boom des aliments transformés, précuits et sur mesure.

Le gaspillage alimentaire est colossal, avec jusqu’à 30% du total jeté en Chine selon des études , et la production de récipients et d’ustensiles pour ce qui est effectivement un usage unique -qu’ils soient en plastique ou en papier- un gaspillage brutal ressource avec une pollution supplémentaire. Le succès international de formats tels que le mukbang, qui servait à l’origine à donner une « compagnie » simulée à des millions de personnes qui se sentent horriblement seules en mangeant dans l’isolement, indique clairement au cas où il y aurait le moindre doute que cette tendance à la dissolution ne répond à aucun besoin humain. , mais uniquement au besoin d’accumulation de capital.

Les autres alternatives qui fleurissent et deviennent à la mode à l’ombre du Green Deal ne sont pas différentes dans leurs exigences et leurs budgets. Mais cela ne signifie pas qu’il n’y a pas d’alternative que l’effondrement rende invisible en raison de son acceptation des catégories capitalistes.

QU’EST-CE QUE LA DÉCROISSANCE NE VEUT PAS VOIR ?

Planification des réseaux HVDC en Asie

La contradiction entre le type d’efficacités que le capitalisme valorise – fondées sur la création de profits, c’est-à-dire sur l’optimisation de l’exploitation du travail compte tenu d’un certain rapport de forces – et celles qu’une société organise autour de la satisfaction des besoins humains est évident.

Cela ne veut pas dire que les technologies ne sont pas apparues sous le capitalisme qui permettent ou nous rapprochent du type de production efficace dont nous avons besoin. Cette semaine, nous avons vu comment l’agriculture de précision pouvait réduire les intrants agricoles jusqu’à 70 % .

Et il existe depuis longtemps des technologies de réseaux électriques HVDC qui permettraient immédiatement une production 100% renouvelable … si elle était organisée à l’échelle internationale au moins à l’échelle continentale. Mais, comme on pouvait s’y attendre, le déploiement des super-réseaux se heurte à son instrumentation impérialiste .

Et ces problèmes ne touchent pas seulement d’hypothétiques réseaux très haute tension, en effet il est déjà incroyablement difficile de coordonner des réseaux conventionnels au sein d’un même pays comme l’Australie, où des conflits entre investisseurs de différentes régions empêchent d’unifier le réseau et d’utiliser la production solaire de la côte ouest pour compenser les pics de consommation sur la côte est , qui multiplient les inefficacités.

Et le problème n’est pas la technologie ni même les matières premières. Le problème est le capitalisme lui-même et la façon dont il organise la production.

La technologie ne sauvera pas le monde car ce sont les relations sociales qui définissent le système, et non les technologies ou les matières premières qu’il utilise, qui produisent la guerre, l’appauvrissement et la destruction de l’environnement qui mettent l’Humanité dans les cordes. Qu’est-il arrivé à la 5G ? , 13/08/2022

Ce n’est pas que le capitalisme n’a pas de technologies ou la possibilité de développer des technologies qui surmontent les formes de rareté qui obsèdent les effondrements, c’est que sa logique ne peut pas les instrumentaliser pour l’accumulation.

Mais si nous nous libérons de l’aveuglement qui s’effondre sur la nécessité et la possibilité d’abolir et de dépasser les rapports sociaux capitalistes, tout devient immédiatement abordable, de l’ aménagement de l’espace, du logement et du territoire à la production chimique, en passant par la production agricole .

Donc la vraie question est… d’où vient cet aveuglement volontaire ?

QUEL EST LE PROBLÈME MORAL DU COLLAPSISME ?

Écovillage d’Aardehuizen aux Pays-Bas

Il y a un élément dans la rhétorique décroissante qui est particulièrement frappant. L’exigence de solutions rapides et instantanées, immédiatement applicables au sein de l’ordre existant sans modifier d’un iota le régime de la propriété et encore moins l’institution centrale du système : le travail salarié. La seule alternative, disent-ils, est la décroissance.

L’urgence peut paraître surprenante après tant d’années à attendre en vain les pics catastrophiques successifs annoncés. C’est, évidemment, une manière rhétorique de masquer tout ce qu’on ne veut pas remettre en cause, de faire passer pour naturel ce qui est en réalité spécifiquement capitaliste. Mais il y a autre chose.

Sous les hypothèses d’ effondrement , la passivité va de soi. Rien ne devrait être fait pour que le capitalisme tombe . D’autant plus pour se préparer au grand moment d’effondrement systémique pour nous retrouver vivant dans un écovillage , une version résidentielle avec piscine d’un règlement survivaliste. Aujourd’hui, une autre option de consommation. Car les écovillages ne sont que des urbanisations qui ne se différencient des autres que par leurs options technologiques.

La combinaison de la passivité et de la substitution des luttes collectives aux modes de vie n’est pas non plus innocente. Elle reflète le principal défaut moral de toute cette construction néo-malthusienne : la lâcheté de se demander quel sujet collectif peut imposer les besoins humains universels comme critère d’organisation sociale.

Cependant, c’est toujours la question fondamentale. Le problème est que lorsqu’on les approche, les catégories citoyennes de la décroissance s’effondrent.

La Citoyenneté , l’ Humanité ou la population sont divisées par le système en classes sociales aux intérêts opposés. Seulement dans l’un d’entre eux, la classe ouvrière, les intérêts de classe se confondent avec les besoins humains universels . C’est pourquoi seule cette classe, qui est aussi une classe globale, ayant les mêmes intérêts dans toutes les parties du monde, luttant par ses propres moyens et s’affirmant politiquement, peut amener la société entière à s’organiser autour de la satisfaction directe des besoins. humain universel.

En fait, c’est la ligne de fond de tout débat sur la décroissance. Ils ne peuvent imaginer la chute du capitalisme que comme un effondrement parce qu’ils refusent d’imaginer la classe ouvrière s’affirmer politiquement et, ce faisant, ils refusent d’accepter l’existence d’un antagoniste collectif au système.

Forcément, son discours ne peut que déboucher sur la culpabilité de l’Humanité et sa responsabilité collective pour crimes contre la Nature et les ressources . Ils rendent invisible que tous ces crimes ont été commis auparavant et nécessairement par la société contre elle-même, par la classe exploiteuse contre les exploités.

ET DONC?

Mini-réacteur imprimé pour la production chimique distribuée

Le problème auquel l’humanité est confrontée n’est pas technologique. C’est la manière dont la production sociale est organisée qui, après une période historique où elle a développé de manière accélérée des capacités productives et des connaissances, est devenue un frein à ces mêmes capacités et un fardeau pour notre espèce .

C’est pourquoi toutes les peurs et les urgences des décroissants disparaissent dès que l’on considère ce qui se passerait si la lutte des classes et la constitution de la classe ouvrière comme sujet politique se développaient jusqu’à démarchandiser la société par les racines, à commencer par la travail, sans renoncer aux connaissances et aux capacités productives dont nous disposons aujourd’hui.

C’est le monde que nous avons exploré en nous demandant à quoi ressemblera la société que le mouvement de classe des travailleurs dessine dans sa nature propre et revendique à travers le monde : s’il y aura de grandes usines chimiques et de gigantesques industries lourdes ; qui fera les travaux que personne ne veut faire , s’il y aura des restaurants ou à quoi ressembleront la ville et le logement . Dans ce blog, nous ne nous sommes même pas demandé si la division sexuelle du travail allait disparaître , si la famille et la parentalité telles que nous les connaissons existeraient ou si, contrairement au fantasme de la décroissance, nous aurons des ananas, des oranges ou du café et siL’art, l’artisanat et les productions traditionnelles pourront s’épanouir dans une telle société.

Il est impossible de poser honnêtement toutes ces questions et de répondre qu’une société communiste s’effondrera à cause de la surexploitation des ressources naturelles. Il y a plus qu’assez de ressources et d’énergies renouvelables pour établir une société abondante et consciemment autorégulée dans son métabolisme commun avec la Nature .

Et il ne vient à l’esprit de personne qu’une société humaine consciente qui n’est pas fracturée par des intérêts de classe jette des pierres sur son propre environnement naturel. En fait, l’expérience historique nous dit le contraire, lorsque le prolétariat s’est affirmé en tant que classe, la défense de l’environnement naturel a fait beaucoup avancer l’imagination des défenseurs de l’environnement .

Mais pour voir la lumière au bout du tunnel, il faut abandonner la passivité et vaincre la foi irrationnelle dans l’ effondrement rédempteur . La conscience de la situation historique consiste à reconnaître le maximum de possibilités ouvertes à l’Humanité et cela signifie les rejoindre, rejoindre le mouvement de classe, au lieu de le nier.