Le Mensonge veut le Mal. Le Mal utilise le Mensonge.

Par Brigitte Bouzonnie.

La Baronne de Rotchschild arborant un ante-Christ à la gloire de Satan, symbole du Mal et du Mensonge…

Alain Benajam : “Dans dix ans il n’y aura plus de mensonge !”(sic) (cf article intitulé : “Le Mal ou le secret, la violence et la mort” du 7 janvier 2011).

Poutine dénonce “l’Empire du mensonge créé par les Etats-Unis” (sic), Yes !

Depuis toujours, je m’intéresse au Mensonge politique, non pas anecdotique, mais systémique.

Tout a commencé avec mon travail sur le chômage et la pauvreté. Mes modestes articles de contre analyse face aux bobards de Pôle emploi/Gouvernement du moment. Un taux de chômage de 23% soit disant remplacé par un soi disant “plein emploi” (sic). La pauvreté de 15 millions de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté occultée au profit d’un chiffre bobard de 9 millions fabriqué par cette machine à mentir, à inventer de toute pièce un social hors sol, qu’est l’INSEE, sous tutelle de Bercy depuis les années quatre-vingt.

Avec les chiffres gravement truqués du sous-emploi et de la misère en France, imposés tant par des gouvernements de droite que de gauche, j’ai pu prendre conscience pour la première fois de l’importance du Mensonge officiel, pilotant, désorientant gravement les consciences dans la société française depuis les années 80. Soit sur plus de quarante ans.

Comme dit très bien le philosophe Alain Badiou : “le capitalisme est une machine à désorienter les consciences”(sic) (cf notre mal vient de plus loin. Penser les tueries du 13 novembre 2015”, édition Fayard, 2016). Rien de plus juste. Ce constat est capital pour comprendre ce qui nous arrive.

Car malheureusement, comme disait Serge Gainsbourg : “la laideur, ça dure. La beauté pas”. De la même façon, le mensonge, ça dure. La Vérité n’apparaissant que par éclipses sur les réseaux sociaux, avec des audiences underground.

S’agissant de la pauvreté de masse de notre pays, le problème dans toute sa gravité n’apparait qu’a travers les déclarations du regretté Julien Lauprêtre, Président du Secours Populaire, dénonçant “un ras de marée de pauvreté recouvrant notre pays”. Après sa mort, personne n’a eu le courage de tenir publiquement le même discours. Le mensonge d’une soi disant prospérité de notre pays règne avec arrogance et de façon totalement mensongère. Pour info, la France est passée du sixième rang mondial au 47ème rang : elle est donc devenue un véritable pays en voie de développement !

En 2017, je fais la découverte de l’article rédigé par Chris Hedges, journaliste de contre analyse, ex-journaliste vedette du New York Times. Il montre que le Mensonge est la pierre angulaire du gouvernement américain. Article collector, que je place très haut dans mon Panthéon personnel, qui fut pour moi une révélation. Les Etats-Unis et ses états satellites comme la France ont un Pouvoir politique (coucou Macron), une Opposition (coucou la France insoumise !), des médias (coucou Le Monde, BFMTV, etc…)…, véhiculant chaque seconde des Volga, des Himalaya de mensonges. Comme aurait dit Brassens : “un faux puits, du fond duquel la Vérité n’avait jamais du remonter” (sic) (Histoire de faussaire).

Résultat : dans cet océan de mensonges, on ne peut pas comprendre à minima, ce qui nous arrive. Le taux de chômage de 23% est remplacé par un soi disant “plein emploi” (sic). La pauvreté de 15 millions de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté est remplacée par un chiffre bobard de 9 millions fabriqué par cette machine à mensonges qu’est l’INSEE. Mais les gens ordinaires ne le savent pas. La victoire de Marioupol par Poutine et l’armée russe est remplacée par une soi disant “victoire de Zelensly à Marioupol”(sic), dixit BFMTV. L’affaiblissement important de Macron suite au second tour des législatives 2022, qui n’arrive pas à constituer une majorité absolue à l’Assemblée Nationale est remplacé par une fausse polémique écran Coquerel/Tissier, amusant la galerie. Occupant à plein temps le fil d’actu de Facebook et de Tweeter. Un exemple entre mille : sur le portail Microsoft Edge, j’avais repéré un article intitulé : “Macron affaibli”(sic), que j’ai voulu relire deux heures après : il avait été supprimé aussi sec.

Notre regretté ami Alain Benajam a rédigé en 2011 un autre article collector, intitulé “Le Mal ou le secret, la violence et la mort”, que je place également très haut dans mon Panthéon personnel. Dans cet article, il montre comment les responsables du camp occidental de 2011 “ont voué leur âme au Mal”(sic) (voir photo de la Baronne de Rothschild postée en haut de l’article).

De la même façon, les élites occidentales ont voué leur âme au mensonge. En effet, le Mal et le Mensonge sont inséparables. On n’imagine pas le Mal en train de dire la Vérité. Il ne peut dire que des mensonges. Mensonge et Mal sont deux frères d’armes siamois, indissociables. Le Mensonge veut le Mal. Le Mal utilise le Mensonge.

Alain Benajam montre très bien comment le mensonge est une idéologie, c’est à dire une construction sociale historiquement et géographiquement indissociables des élites américaines modernes responsables des atrocités commises dans le cadre de la guerre en Libye, Syrie, Irak.

Le Mensonge est un phénomène historiquement et géographiquement daté, apparu aux Etats-Unis et en Europe dans les années 80 avec le libéralisme. Rien d’autre.

Le Mal et le mensonge, son plus fidèle allié sont donc deux espèces de capital social de l’élite occidentale moderne, pour parler comme Pierre Bourdieu. Le mensonge, c’est ce qui scelle le groupe des dominants occidentaux, sauf Donald Trump. C’est leur distinction. Ce qui les unit, d’ailleurs même pas secrètement. Ils ne s’en cachent même pas, tellement ils sont désinhibés, arrogants..

Le mensonge, c’est ce qui unit le Mitterrand d’hier au Macron d’aujourd’hui.

Revenons sur le cas Mitterrand, car c’est lui qui a mis la mode du mensonge au pays, c’est à dire en France.

Avec Mitterrand, la gauche a cessé de défendre les catégories populaires. “Grâce” à Mitterrand, le chômage est passé de 1 million en 1980 à 2 millions en 1988. Et à 2,5 millions en 1995, date de son départ de L’Elysée. Mais le grand mensonge entourant les vrais chiffres du chômage ont fait que le peuple français n’a pas compris à minima qu’il tombait dans la misère de masse, à cause de Mitt/Mitt. Pire encore, 55% des ouvriers ont voté Mitterrand en 1988. Les catégories populaires se sont laissés manipuler par le discours présentant Mitterrand comme un “tonton” inoffensif, le célèbre “tonton laisse pas béton” du traitre renaud.

Mais ce n’est pas tout. Comme analyse excellemment notre camarade marxiste Ermesto Monteagudo : “ la famille Le Pen doit beaucoup à François Mitterrand, ancien pétainiste et cagoulard. Après guerre, il a conservé tous ses liens/réseaux amicaux avec cette extrême droite, ce qui est vérifiable historiquement. L‘ordre fut donné par François Mitterrand d’ouvrir l’accès à Le Pen à la télévision … L’installation en France du libéralisme économique par ce même Mitterrand fit le reste. Mitterrand nous dit que cette manœuvre politicienne devait rendre la droite << inéligible >> . Cet homme était trop intelligent pour croire de telles sornettes … Ce qui était en jeu, c’était la liquidation du P.C.F. La division des travailleurs par le racisme, donc la facilitation du passage de la France, pays turbulent et d’intense lutte de classe au libéralisme …”(sic).

En clair, Mitterrand est le grand menteur, qui a mis à mort socialement le Peuple français par le chômage et la pauvreté de masse. Liquidé le Peuple français conscientisé par la promotion du Front National, dont nous ne nous sommes jamais remis depuis. Macron, qui admire sincèrement Mitt/mitt, fait exactement la même chose. “Grâce” au mensonge qui dure et qui n’est jamais dénoncé, on met le Peuple français à genoux.

Car le Mensonge, pierre angulaire du système, n’est jamais sanctionné. Un exemple entre mille, venant de l’économiste Frédéric Lordon dans le film Les nouveaux chiens de garde de Serge Halimi. Lordon choisit l’exemple de tous ces économistes libéraux qui n’ont pas vu venir la grave crise des subprimes en 2008. Résultat : moins deux points de PIB en France. 600 000 chômeurs de plus. Economistes libéraux qui ensuite, continuent à trôner avec arrogance dans les médias, comme s’ils ne s’étaient pas trompés. Tandis que personne ne leur dit : “eh mec, rentre à la maison, tu as fait ton temps”. Ce qui est vrai de l’erreur d’anticipation de la grave crise des subprimes, et de ses conséquences sociales désastreuses est vérifié hélas partout. Par exemple, jamais les agents de l’INSEE ne sont condamnés pour avoir raconté qu’on vivait sous un soi disant plein emploi. Au contraire, on leur donne des primes et de l’avancement.

—————

Mais l’Histoire s’accélère. Sans risque de se tromper, on prédit la condamnation historique du Mensonge. La promotion de la Vérité aux plus hautes marches de la Raison retrouvée.

Comme écrivait Alain en 2011 : “dans dix ans, il n’y aura plus de mensonge”(sic).

Comment est-ce possible ?

1°)-Le Mensonge est historiquement condamné :

On ne critique pas le mensonge pour des raisons morales. Je n’ai rien contre l’éthique, bien au contraire. Dans mon for intérieur, j’ai appris et toujours estimé que la Vérité, c’était mieux que le Mensonge. Mais cette lettre politique étant un lieu d’analyse politique pure, je ne ferai publiquement pas de commentaires moraux sur le sujet, que d’aucun qualifierait de ”religieux”, ou de “catéchisme”. Estimant qu’ils n’ont pas leur place sur un blog politique. Avec le succès du libéralisme, la morale est hélas devenue la vingt cinq ème roue du carrosse.

On critique donc le Mensonge pour des raisons pratiques. Les menteurs, qui appartiennent à l‘élite, on les connait bien, sont très contents d’eux même. Ils se croient supérieurs aux classes populaires, qui mentent beaucoup moins. Ils se trompent du tout au tout.

Le menteur ne se rend pas compte combien le mensonge est destructeur. Combien il érode un groupe comme l’acide. Le menteur croit pouvoir mentir, et que ensuite les gens soient contents ; qu’ils lui fassent un grand sourire. Le Mensonge voue ceux qui l’utilisent à sa perte.

Prenons l’exemple d’une famille, où tout le monde ment. Par exemple, le fils dit : “j’ai acheté les billets de train pour les vacances”. Mais comme ce n’est pas vrai, au moment du départ, personne n’a de billet. Cela ne peut que générer disputes et séparation, la mère disant : “moi dans ces conditions, je vais vivre dans mon coin”. Donc, la famille ne peut pas survivre aux mensonges réitérés. C’est la même chose pour une association 1901 par exemple : des mensonges réitérés ne peuvent que mener à mettre la clef sous la porte.

En Politique, c’est pareil. Par exemple, pendant la décadence de l’Empire romain, tout le monde mentait, ce qui a fragilisé d’autant la société romaine. Ensuite, ce furent les célèbres grandes invasions : les uns, les goths, les wisigoths, les normands, Attila, l’herbe qui n’a jamais repoussé sur son passage, comme chacun sait, etc…La vérité est qu’on a exagéré la dangerosité de ces peuples nordiques : pour la bonne raison que l’Empire romain était déjà détruit de l’intérieur par le Mensonge permanent. Donc, il n’a pas été difficile aux conquérants de s’imposer dans une société qui n’avait plus aucune cohésion sociale. Rien de commun à défendre ensemble.

Malheureusement, la France 2022 est gangrénée par le Mensonge. Chacun ment en cadences, dans un véritable concours pour savoir lequel plus menteur. La France ne fait plus société depuis longtemps. Elle ressemble à un immense hall de gare, où chacun est livré à lui-même. La société française est très fragilisée, à cause du mensonge permanent de ses élites. Il n’y a aucun vouloir vivre ensemble. Elle court à sa perte.

Comme écrit Alexandre Douguine : “L’Occident est devenu la chose la plus dégoutante du monde. Ce n’est plus la culture gréco-romaine. Ni le Moyen Âge chrétien. Ni le XXe siècle violent et contradictoire. C’est un cimetière des déchets toxiques de la civilisation. C’est l’anti-civilisation” (sic).

Pas la peine de s’appeler Madame Soleil pour savoir que tout cela va très mal se finir pour elle.

1°)- Ou bien, on crève tous la bouche ouverte.

2°)-Ou bien, on descend dans la rue, imposer le pouvoir à la base, qui à terme, dirigera seul le pays.

Mais heureusement, tout n’est pas perdu. Notre nécessaire combat pour la Vérité et pour l’émancipation populaire se fait dans un cadre international nouveau. Véritable fenêtre de tir.

Le Mensonge va disparaitre. En effet, désormais Poutine dénonce le mensonge des occidentaux : “Où sont la Justice et la Vérité ? Ce ne sont que des mensonges et de l’hypocrisie. Par ailleurs, des hommes politiques, des politologues et des journalistes américains (Chris Hedges) eux même parlent du fait qu’un véritable empire du mensonge a été créé aux Etats-Unis ces dernières années. Difficile de ne pas être d’accord avec ça. C’est ainsi…”(sic). (Voir: Discours de Poutine aux invités de la 10ème conférence de Moscou sur la sécurité internationale – les 7 du quebec ).

L’intervention de Poutine est très importante. Le mensonge n’est plus perçu comme quelque chose “d’a-historique”, qui traverserait depuis toujours l’Humanité de l’Antiquité à nos jours. “Ayant toujours existé”. “Allant de soi”. “Normal”. Mais pour ce qu’il est : une simple construction humaine historiquement datée, au service d’un petit groupe social de l’humanité : le capitalisme mondialisé occidental.

Le mensonge va disparaitre, parce que le groupe social qui l’a mis au pouvoir, les élites du capitalisme mondialisé occidental sont en train de se casser la figure en Ukraine. Après les victoires russes de Marioupol, Severodonetz et Lyssantchank marquant un tournant de la guerre, les Etats-Unis (Biden) se sont pris une taule. Au point que l’Occident ne veut plus envoyer d’armes à l’Ukraine, voyant que cela ne freine aucunement l’avance russe.

Poutine a raison de dire qu’un monde multipolaire va émerger en lieu et place de la seule hégémonie américaine.

La Russie, la Chine, l’Inde, le Brésil, les BRICS n’ont aucun intérêt personnel à reconduire le Mensonge, arme de leurs ennemis. Inversement comme le montre la dialectique de l’Histoire, et un dialecticien marxiste comme Alain Badiou, après une période de dictature, vient une Révolution. Après le joug du tsar en Russie est venue la Révolution russe de 1917. Après le gouvernement autoritaire de De Gaulle est venu Mai 68. Après une société dominée par le mensonge viendra une société dominée par la vérité.

Le règne du Mensonge adossé au capitalisme mondialisé se termine. L’idéologie du mensonge apparue dans les années 80 avec le libéralisme agonise : bien sûr, si nous nous battons de toutes nos forces pour qu’il en soit ainsi. Dès à présent, et plus ça ira : plus ce sera « payant » de dire la Vérité, comme on essaie modestement de le faire sur cette « lettre politique indépendante ».

Demain, les jeunes, rien que pour faire carrière, devront dire la Vérité. Leurs professeurs dans les grandes écoles, style HEC, Sciences Po, leur apprendront la Vérité. Ils leur diront que le Mensonge c’est terminé. Up to date. Comme toutes les modes, la mode du mensonge sera périmée.

Comme toute idéologie historiquement et géographiquement datée, le mensonge apparu aux Etats-Unis et en Europe dans les années 80 avec le libéralisme va bientôt mourir. Bon débarras !

Poutine a raison de dire que l’avenir des pays occidentaux va être très triste, sauf à bifurquer du mensonge dans laquelle nous vivons aujourd’hui. Prendre clairement le chemin de la Vérité préconisé par les philosophes des Lumière, notamment Jean-Jacques Rousseau, dont la devise était : consacrer sa vie à la vérité.