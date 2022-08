Faut-il avoir peur du plastique ? vidéos

Le plastique ne doit pas faire peur (vidéo)

Désormais le plastique est totalement recyclable

Enregistré sur France 3 Auvergne le 29 septembre 2021

Une enzyme qui bouffe le plastique ! (vidéo 2’51) :

Pollution – 11 mars 2016 – Du plastique au menu d’une bactérie

Usure intégrée – obsolescence programmée – Sac biodégradable – Prêt à jeter (vidéo Arte 1h15)

Cette ampoule, brillant depuis 109 ans,

alors que les ampoules qui ont existé ensuite

furent volontairement limitées à

seulement 1000 heures,

dénonce depuis cette époque

ce qui n’avait pas encore été inventé :

L’USURE INTÉGRÉE.

Il est rentable pour le capitalisme de nous vendre des marchandises qui s’usent vite. Car on est ainsi obligés d’en racheter plus souvent. le gaspillage est l’un des moteurs essentiels de la croissance. L’existence-même de l’usure intégrée, comme on disait après mai 68, ou « obsolescence programmée », comme il semblerait qu’on dise aujourd’hui, est rédhibitoire contre le capitalisme et l’exploitation de l’homme par l’homme en général.

Sacs en plastic : Quant aux trop fameux sacs en plastic biodégradables, ce ne sont rien d’autre que des sacs à usure intégrée, ou à « obsolescence programmée », comme vous voudrez ; et il est tout à fait scandaleux, et totalement contradictoire, que les prétendus « écolos » en fassent la promotion !

Les microplastiques sont-ils dangereux pour la santé ? PDF

JAMA, 17 août 2022 : Les microplastiques se trouvent à l’extérieur dans la nature et à l’intérieur du corps, mais les preuves des risques pour la santé ne sont pas concluantes.

JAMA = Journal of the American Medical Association.

Wikipédia : Le Journal of the American Medical Association ou JAMA est une revue médicale internationale à comité de lecture publiée hebdomadairement en ligne et en version papier par l’Association médicale américaine. Date De Fondation : 14 juillet 1883

