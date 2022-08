Samarkand à la croisée des chemins: de Timur à la BRI et à l’OCS…les routes de la soie chinoise

SAMARKAND – La ville ultime de la Route de la Soie, située à un carrefour commercial eurasien inégalé, est l’endroit idéal pour examiner où l’aventure des Nouvelles Routes de la Soie se dirige ensuite. Pour commencer, le prochain sommet des chefs d’État de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) aura lieu à Samarkand à la mi-septembre.

La ville antique a ébloui Alexandre le Grand en 329 av. J.-C. et a rendu la dynastie Tang folle de ses pêches dorées. C’était un centre cosmopolite qui embrassait le culte du feu zoroastrien et flirtait même avec le christianisme nestorien, jusqu’à ce que les conquérants arabes sous la bannière du Prophète arrivent en 712 et changent tout pour toujours.

Dans les 13ième siècle, les Mongols irrupqués sur la scène avec le bang proverbial. Mais ensuite, Timour, le conquérant turco-mongol qui a fondé la dynastie timouride à la fin du 14ème siècle, a commencé à embellir Samarcande en un diamant resplendissant, attirant des artistes de tout son vaste empire – Perse, Syrie, Inde – pour en faire « moins une maison qu’un merveilleux trophée ».

Et pourtant, toujours nomade par excellence, Timur vivait dans des tentes et des jardins chics à la périphérie de son joyau urbain.

La frénésie commerciale de la Route de la Soie s’est estompée dans les 16ième siècle après que les Européens ont finalement « découvert » leur propre route de la soie maritime.

La Russie a conquis Samarcande en 1868. Elle a été, brièvement, la capitale de la République socialiste d’Ouzbékistan avant le transfert à Tachkent puis, jusqu’en 1991, embourbée dans l’invisibilité. Maintenant, la ville est prête à faire revivre son ancienne gloire, en tant que plaque tournante clé du siècle eurasien.

Que ferait Timour de tout cela ?

« Conquérant du Monde »

Timur est né dans un petit village à l’extérieur de Samarkand, dans un clan de Mongols turquisés, seulement un siècle après la mort de Gengis Khan. Frappé par des flèches à l’épaule droite et à la hanche alors qu’il n’avait que 27 ans, il a été giflé avec le surnom persan péjoratif Timur-i-Leme (« Timour le boiteux »), plus tard latinisé en Tamerlan.

Tout comme avec Genghis, vous ne voudriez pas vous battre avec Timur. Il a résolument entrepris de devenir le « Conquérant du monde » et a livré en masse.

Timour a vaincu le sultan ottoman Beyazid à Ankara (ne mentionnez pas cela aux Turcs); détruit la Horde d’Or dans les steppes kazakhes; bombardé les armées chrétiennes à Smyrne (aujourd’hui Izmir) avec des boulets de canon faits de têtes coupées.

À Bagdad en 1401 – ils s’en souviennent encore très bien, comme je l’ai entendu en 2003 – ses soldats ont tué 90 000 habitants et se sont cimenté la tête dans 120 tours ; il régnait sur toutes les routes commerciales de Delhi à Damas ; il évoque la poésie d’Edgar Allan Poe, le drame de Christopher Marlowe, l’opéra de Vivaldi.

L’Occident zombifié, éveillé et collectif se moquerait de Timour comme l’autocrate proverbial, ou un « dictateur » comme Vladimir Poutine. Bêtise. Il a été islamisé et turquisé – mais jamais religieusement fanatique comme les salafistes-djihadistes d’aujourd’hui. Il était analphabète, mais parlait couramment le persan et le turc. Il a toujours montré un énorme respect pour les érudits. C’est un nomade toujours en mouvement qui a supervisé la création de certaines des architectures urbaines les plus éblouissantes de l’histoire du monde.

Tous les soirs à 21 heures, devant l’éclairage psychédélique enveloppant le trésor architectural du Registan (« lieu sablonneux »), à l’origine un bazar dans un carrefour commercial, au milieu des conversations floues d’innombrables familles de Samarcande, les mots de Timur résonnent encore : « Que celui qui doute de notre pouvoir regarde nos bâtiments. »

Timur mourut en 1405 à Otrar – aujourd’hui dans le sud du Kazakhstan – alors qu’il planifiait la Mère de toutes les campagnes : l’invasion de la Chine Ming. C’est l’un des plus grands « et si » de l’histoire. Timour aurait-il pu islamiser la Chine confucianiste ? Aurait-il laissé sa marque tout comme les Mongols qui sont encore très présents dans l’inconscient collectif russe ?

Toutes ces questions tourbillonnent dans notre esprit lorsque nous sommes face à face avec la tombe de Timur – une magnifique dalle de jade noir dans le Gur-i-Mir, en fait un sanctuaire très modeste, entouré de son conseiller spirituel Mir Sayid Barakah et de membres de sa famille tels que son petit-fils, l’astronome ulug Beg.

De Timour à Poutine et Xi

Xi Jinping et Vladimir Poutine ne sont pas du matériel De Timur, bien sûr, encore moins l’actuel président ouzbek Shavkat Mirzoyoyev.

Ce qui est frappant maintenant, comme je l’ai vu sur le terrain dans la ville animée de Tachkent, puis sur la route de Samarcande, c’est comment Mirzoyoyev profite habilement de la Russie et de la Chine via sa politique multi-vecteurs pour configurer l’Ouzbékistan comme une puissance d’Asie centrale – et eurasienne – d’ici les années 2030.

Le gouvernement investit massivement dans un énorme centre de civilisation islamique à Tachkent, à proximité de l’emblématique place Khast-Imam, qui abrite le très influent Institut islamique al-Bukhari, et construit également un tout nouveau complexe commercial à la périphérie de Samarkand pour le sommet de l’OCS.

Les Américains ont investi dans un centre d’affaires à Tachkent avec un tout nouveau Hilton lisse attaché; à seulement un pâté de maisons, les Chinois construisent leur propre version. Les Chinois seront également impliqués dans la construction d’un corridor de transport essentiel de la Nouvelle Route de la Soie: le chemin de fer Pakafuz Pakistan-Afghanistan-Ouzbékistan de 5 milliards de dollars, également connu sous le nom de chemin de fer transafghan.

L’Ouzbékistan n’a pas adhéré à l’idée – du moins pas encore – de l’Union économique eurasienne (UEE), qui appelle à la libre circulation des biens, des personnes, des capitaux et des services. Le pays privilégie sa propre autonomie. La Russie accepte cela parce que les relations bilatérales avec Tachkent restent fortes, et il n’y a aucun moyen que cette dernière se rapproche de l’OTAN.

Donc, du point de vue de Moscou, devenir plus confortable avec l’Ouzbékistan Karimov post-islam reste un must, tout en le contraignant à rejoindre les institutions d’intégration eurasiennes. Cela viendra peut-être avec le temps; il n’y a pas de précipitation. La Russie jouit d’énormes taux d’approbation en Ouzbékistan – même si ce n’est pas aussi élevé qu’au Tadjikistan et au Kirghizistan.

Jusqu’à 5 millions de migrants d’Asie centrale travaillent en Russie – principalement des Ouzbeks et des Tadjiks, alors même qu’ils cherchent maintenant aussi du travail dans le golfe Persique, en Turquie et en Corée du Sud.

Comme l’une de ses principales sphères d’influence « sécurisées », Moscou considère les États d’Asie centrale comme des partenaires critiques, faisant partie d’une vision eurasienne consolidée qui contraste totalement avec les frontières occidentales et la désintégration rapide de l’Ukraine.

Tous les chemins mènent à la BRI

L’angle chinois, défini par son ambitieuse initiative « la Ceinture et la Route » (BRI), est beaucoup plus nuancé. Pour toute l’Asie centrale, la BRI équivaut au développement des infrastructures et à l’intégration dans les chaînes d’approvisionnement du commerce mondial.

L’Ouzbékistan, comme ses voisins, a lié sa stratégie de développement national à la BRI sous le président Mirziyoyev: c’est intégré dans la « Stratégie d’actions dans cinq directions prioritaires du développement ». L’Ouzbékistan est également membre officiel de la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures (BAII).

Les relations de la Chine avec l’Asie centrale s’inspirent bien sûr de l’ère soviétique, mais prennent également soigneusement en compte les divisions territoriales et les questions frontalières ahurissantes.

L’effondrement de l’URSS a vu, par exemple, une rivière, un fossé d’irrigation, un tas d’arbres ou même un monument brutaliste au bord de la route soudainement convertis en frontières extérieures de nouvelles nations souveraines – avec des résultats imprévisibles.

À l’époque de l’ancienne Route de la Soie, cela n’avait aucun sens. Timur a tout conquis, du nord de l’Inde à la mer Noire. Maintenant, il est difficile de trouver quelqu’un à Tachkent pour vous emmener de l’autre côté de la frontière au Turkestan via Shymkent – tous deux maintenant dans le sud du Kazakhstan – et retour, avec un minimum de tracas frontaliers. Le sultan Erdogan veut renforcer la réputation du Turkestan en le nommant la capitale de tous les peuples turcs (c’est extrêmement discutable, mais une autre longue histoire).

Et nous ne parlons même pas du foyer de la vallée de Ferghana, encore sujet à l’influence djihadiste fanatique des tenues du genre Mouvement islamique d’Ouzbékistan (IMU).

Tout cela s’est répandu pendant trois décennies alors que chacune de ces nouvelles nations d’Asie centrale devait articuler une idéologie nationale distincte associée à une vision d’un avenir progressiste et laïque. Sous Karimov, l’Ouzbékistan a rapidement récupéré Timour en tant que héros national définitif et s’est fortement investi dans la renaissance de toute la gloire du passé timouride. Dans le processus, Karimov ne pouvait pas manquer l’occasion de se styliser habilement comme le Timur moderne dans un costume d’affaires.

Retour sous les feux de la rampe géoéconomique

L’OCS montre comment l’approche de la Chine vis-à-vis de l’Asie centrale est définie par deux vecteurs centraux : la sécurité et le développement du Xinjiang. Des États régionaux plus forts tels que le Kazakhstan et l’Ouzbékistan traitent avec Pékin, comme avec Moscou, via leur politique étrangère multi-vecteurs soigneusement calibrée.

Le mérite de Beijing a été de se positionner de manière experte en tant que fournisseur de biens publics, l’OCS fonctionnant comme un laboratoire de premier plan en termes de coopération multilatérale. Cela sera encore renforcé lors du sommet de Samarkand le mois prochain.

Le destin de ce qui est en fait l’Eurasie intérieure – le cœur du Heartland – est inévitable d’une compétition subtile, très complexe et à plusieurs niveaux entre la Russie et la Chine.

Il est crucial de se rappeler que dans son discours historique de 2013 à Nur-Sultan, alors Astana, lorsque les Nouvelles Routes de la Soie ont été officiellement lancées, Xi Jinping a souligné que la Chine était « prête à renforcer la communication et la coordination avec la Russie et tous les pays d’Asie centrale pour s’efforcer de construire une région d’harmonie ».

Ce n’étaient pas des mots oisifs. Le processus implique une conjonction de la BRI et de l’OCS – qui a progressivement évolué pour devenir un mécanisme de coopération économique autant que de sécurité.

Lors du sommet de l’OCS de 2012, le vice-ministre chinois des Affaires étrangères de l’époque, Cheng Gouping, avait déjà été catégorique : la Chine ne permettrait absolument pas que les troubles qui se sont produits en Asie occidentale et en Afrique du Nord se produisent en Asie centrale.

Moscou aurait pu dire exactement la même chose. Le récent coup d’État (manqué) au Kazakhstan a été rapidement traité par l’Organisation du Traité de sécurité collective (OTSC), dirigée par la Russie, composée de six membres.

La Chine investit de plus en plus dans l’utilisation de l’OCS pour dynamiser une surenchère géoéconomique – même si certaines de ses propositions, telles que la création d’une zone de libre-échange et d’un fonds commun de l’OCS et d’une banque de développement, ne se sont toujours pas concrétisées. Cela pourrait éventuellement se produire, car à la suite de l’hystérie des sanctions russophobes occidentales, l’OCS – et la BRI – convergent progressivement avec l’UEE.