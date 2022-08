La seconde venue du Heartland – terrain de confrontation entre les alliances impérialistes

Par Pepe Escobar, posté avec la permission de l’auteur et largement recoupé

Il est tentant de visualiser la débâcle collective écrasante de l’Occident comme une fusée, plus rapide que la chute libre, plongeant dans le vide noir du maelström de l’effondrement socio-politique complet.

La fin de (leur) histoire s’avère être un processus historique rapide aux ramifications stupéfiantes : bien plus profond que de simples « élites » autoproclamées – via leurs garçons/filles messagers – dictant une dystopie conçue par l’austérité et la financiarisation : ce qu’ils ont choisi de qualifier de Grande Réinitialisation et ensuite, échec majeur intervenant, Le Grand Récit.

La financiarisation de tout signifie la marchandisation totale de la vie elle-même. Dans son dernier livre, No-Cosas: Quiebras del Mundo de Hoy (en espagnol, pas encore de traduction anglaise), le plus grand philosophe contemporain allemand (Byung-Chul Han, qui se trouve être coréen), analyse comment le capitalisme de l’information, contrairement au capitalisme industriel, convertit aussi l’immatériel en marchandise: « La vie elle-même acquiert la forme de la marchandise (…) la différence entre culture et commerce disparaît. Les institutions culturelles sont présentées comme des marques rentables. »

La conséquence la plus toxique est que « la commercialisation totale et la mercantilisation de la culture ont eu pour effet de détruire la communauté (…) La communauté en tant que marchandise est la fin de la communauté. »

La politique étrangère de la Chine sous Xi Jinping propose l’idée d’une communauté de destin pour l’humanité, essentiellement un projet géopolitique et géoéconomique. Pourtant, la Chine n’a toujours pas amassé assez de soft power pour traduire cela culturellement, et séduire de vastes pans du monde en elle: cela concerne particulièrement l’Occident, pour lequel la culture, l’histoire et les philosophies chinoises sont pratiquement incompréhensibles.

En Asie intérieure, où je suis maintenant, un passé glorieux ravivé peut offrir d’autres exemples de « communauté partagée ». Un exemple étincelant est la nécropole de Shaki Zinda à Samarkand.

Afrasiab – l’ancienne colonie, avant Samarcande – avait été détruite par les hordes de Gengis Khan en 1221. Le seul bâtiment qui a été conservé était le sanctuaire principal de la ville: Shaki Zinda.

Beaucoup plus tard, au milieu des années 15ième siècle, l’astronome étoile Ulugh Beg, lui-même petit-fils du turco-mongol « Conquérant du monde » Timur, a déclenché rien de moins qu’une Renaissance culturelle: il a convoqué des architectes et des artisans de tous les coins de l’empire timouride et du monde islamique pour travailler dans ce qui est devenu un laboratoire artistique créatif de facto.

L’avenue des 44 tombes de Shaki Zinda représente les maîtres de différentes écoles créant harmonieusement une synthèse unique des styles de l’architecture islamique.

Le décor le plus remarquable de Shaki Zinda sont les stalactites, suspendues en grappes dans les parties supérieures des niches du portail. Un début de 18 ansième Le voyageur du siècle les a décrits comme « de magnifiques stalactites, suspendues comme des étoiles au-dessus du mausolée, qui le rendent clair sur l’éternité du ciel et notre fragilité ». Stalactites dans les 15ième siècle ont été appelés « muqarnas »: cela signifie, au sens figuré, « ciel étoilé ».

Le ciel d’abri (communauté)

Le complexe Shaki Zinda est maintenant au centre d’une poussée délibérée du gouvernement ouzbek pour restaurer Samarkand à son ancienne gloire. La pièce maîtresse, les concepts transhistoriques sont « l’harmonie » et la « communauté » – et cela va bien au-delà de l’islam.

En contraste frappant, l’inestimable Alastair Crooke a illustré la mort de l’eurocentrisme en faisant allusion à Lewis Carroll et Yeats: ce n’est qu’à travers le miroir que nous pouvons voir les contours complets du spectacle fauve de l’obsession narcissique de soi et de l’autojustification offerte par « le pire », toujours aussi « plein d’intensité passionnée », tel que dépeint par Yeats.

Et pourtant, contrairement à Yeats, les meilleurs maintenant ne « manquent pas de toute conviction ». Ils sont peut-être peu nombreux, ostracisés par la cancel culture, mais ils voient la « bête rugueuse, son heure sort enfin, affalée vers … » Bruxelles (pas Jérusalem) » naître ».

Ce bâillon non élu de médiocrités insupportables – de von der Leyden et Borrell à ce morceau de bois norvégien Stoltenberg – peut rêver qu’ils vivent à l’époque d’avant 1914, lorsque l’Europe était au centre politique. Pourtant, maintenant, non seulement « le centre ne peut pas tenir » (Yeats), mais l’Europe infestée d’eurocrates a été définitivement engloutie par le maelström, un arrière-pays politique non pertinent flirtant sérieusement avec le retour à 12ième statut de siècle.

Les aspects physiques de la Chute – austérité, inflation, pas de douches chaudes, gel à mort pour soutenir les néo-nazis à Kiev – ont été précédés, et aucune imagerie christianisée n’a besoin de s’appliquer, par les feux de soufre et de soufre d’une chute spirituelle. Les maîtres transatlantiques de ces perroquets se faisant passer pour des « élites » n’ont jamais pu trouver l’idée de vendre aux pays du Sud centrés sur l’harmonie et encore moins sur la « communauté ».

Ce qu’ils vendent, via leur récit unanime, en fait leur point de vue sur « We Are the World », ce sont des variations de « vous ne posséderez rien et serez heureux ». Pire : vous devrez payer pour cela – cher. Et vous n’avez pas le droit de rêver d’une quelconque transcendance – que vous soyez un adepte de Rumi, du Tao, du chamanisme ou du prophète Mahomet.

Les troupes de choc les plus visibles de ce néo-nihilisme occidental réductionniste – obscurcies par le brouillard de « l’égalité », des « droits de l’homme » et de la « démocratie » – sont les voyous qui sont rapidement dénazifiés en Ukraine, arborant leurs tatouages et leurs pentagrammes.

L’aube d’une nouvelle Illumination

Le Collective West Self-Justification Show mis en scène pour effacer son suicide ritualisé n’offre aucune allusion au sacrifice transcendant impliqué dans un seppuku cérémoniel. Tout ce qu’ils font, c’est se vautrer dans le refus catégorique d’admettre qu’ils pourraient se tromper gravement.

Comment pourrait-on oser tourner en dérision l’ensemble des « valeurs » dérivées des Lumières ? Si vous ne vous prosternez pas devant cet autel culturel scintillant, vous n’êtes qu’un barbare prêt à être calomnié, condamné par la loi, annulé, persécuté, sanctionné et – HIMARS à la rescousse – bombardé.

Nous n’avons toujours pas de Tintoret tok post-Tik pour dépeindre le multi-vagabondage collectif de l’Occident dans les chambres dantesques de l’enfer pop. Ce que nous avons, et devons endurer, jour après jour, c’est la bataille cinétique entre leur « Grand Récit », ou récits, et la réalité pure et simple. Leur obsession pour la nécessité pour la réalité virtuelle de toujours « gagner » est pathologique : après tout, la seule activité dans laquelle ils excellent est la fabrication de fausse réalité. Dommage que Baudrillard et Umberto Eco ne soient plus parmi nous pour démasquer leurs manigances tapageuses.

Cela fait-il une différence dans de vastes étendues de l’Eurasie ? Bien sûr que non. Nous avons juste besoin de suivre la succession vertigineuse de réunions bilatérales, d’accords et d’interactions progressives de la BRI, de l’OCS, de l’UEEA, des BRICS+ et d’autres organisations multilatérales pour avoir un aperçu de la façon dont le nouveau système mondial est configuré.

À Samarkand, entouré d’exemples fascinants de l’art timouride couplés à un boom du développement qui rappelle le miracle de l’Asie de l’Est du début des années 1990, il est clair que le cœur du Heartland est de retour avec une vengeance – et est voué à envoyer l’Occident affligé par la pléonexie dans le marais de l’insignifiance.

Je vous laisse avec un coucher de soleil psychédélique face au Registan, au bord du rasoir d’une nouvelle sorte d’Illumination qui conduit le Heartland vers une version basée sur la réalité de Shangri-La, privilégiant l’harmonie, la tolérance et surtout, le sens de la communauté.