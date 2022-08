Quand un nouvel axe de puissances impériales fait soudainement irruption sur la scène économique – sociologique – puis politique – mondiale il doit se couvrir d’un manteau idéologique de vertu, d’impartialité, de justice et d’équité pour faire croire que lui ou elle – la nouvelle alliance « multipolaire » (sic) – est différente de la précédente, l’alliance « unipolaire » (sic)… La masse des péquenots est prise à témoins des nobles intentions de l’axe du Bien qui affronte l’axe du Mal et vice versa. axe politique : Recherche (bing.com) Le webmagazine Moon of Alabama présente ci-dessous une page de propagande en faveur de l’axe Multipolaire hégémonique contre l’axe Unipolaire hégémonique.

Par Moon of Alabama – Le 16 août 2022

Actuellement se déroule la 10e conférence de Moscou pour la sécurité internationale. Le président russe, Vladimir Poutine, y a prononcé un discours au cours duquel il a dressé un grand tableau du dynamisme international à l'origine de la guerre en Ukraine et ailleurs :

La situation dans le monde évolue de manière dynamique et les contours d’un ordre mondial multipolaire se dessinent. Un nombre croissant de pays et de peuples choisissent la voie d’un développement libre et souverain fondé sur leur identité, leurs traditions et leurs valeurs propres.

Les élites occidentales globalistes s’opposent à ces processus objectifs, provoquant le chaos, attisant les conflits, anciens et nouveaux, et poursuivant une politique dite d’endiguement, qui revient en fait à subvertir toute option de développement alternatif et souverain. Ainsi, elles font tout ce qu’elles peuvent pour conserver l’hégémonie et le pouvoir qui leur échappent ; elles tentent de maintenir les pays et les peuples sous l’emprise de ce qui est essentiellement un ordre néocolonial. Leur hégémonie signifie la stagnation pour le reste du monde et pour toute la civilisation ; elle signifie l’obscurantisme, l’annulation de la culture et le totalitarisme néolibéral.

Ils utilisent tous les expédients. Les États-Unis et leurs vassaux s’ingèrent grossièrement dans les affaires intérieures d’États souverains en organisant des provocations, des coups d’État ou des guerres civiles. Par des menaces, du chantage et des pressions, ils tentent de forcer des États indépendants à se soumettre à leur volonté et à suivre des règles qui leur sont étrangères. Et ce, dans un seul but : préserver leur domination, le modèle séculaire qui leur permet de tout absorber dans le monde. Mais un tel modèle ne peut être conservé que par la force. …

Ils ont besoin de conflits pour conserver leur hégémonie. C’est pour cette raison qu’ils ont destiné le peuple ukrainien à être utilisé comme chair à canon. …

Il est évident qu’il n’est possible de réduire les tensions dans le monde, de surmonter les menaces et les risques militaro-politiques, d’améliorer la confiance entre les pays et d’assurer leur développement durable que par le renforcement radical d’un monde multipolaire contemporain.

Je répète que l’ère du monde unipolaire est en train de devenir une chose du passé. Quelle que soit la force avec laquelle les bénéficiaires du modèle globaliste actuel s’accrochent à cet état de fait familier, il est condamné. Les changements géopolitiques historiques vont dans une direction totalement différente.