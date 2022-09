SANTÉ QUÉBEC ?!?

Bonne chance à l’urgence! Radio Canada nous annonce en gros titre: DÉCÈS ÉVITABLES AUX URGENCES: Les Médecins-chefs Québécois sonnent l’alarme!

Ils exigent l’ouverture de lits d’hospitalisation plutôt que leur fermeture partielles durant la période estivale. Ils estiment que la qualité des soins est compromise, certains décès seraient même causes par la situation chaotique dans les urgences.

Ils s’expriment, haut et fort, leurs inquiétudes de ne PAS pouvoir assurer des services sécuritaires pour la période estivale. Ils disent qu’ils ne peuvent pas rester silencieux devant la détérioration fulminante des services rendus dans les urgences et la pression laquelle les équipes font face.

Pour ma part, je recueil mes informations de ma parenté et amis, victimes le la détérioration fulminante des services de santé du Québec. Selon les PDG des établissements de santé du Québec, 50% des civières à l’urgence sont occupés par des patients hospitalisés en attente d’un lit à l’étage, des fois plus de 24 à 48 heures.

Elle est là la raison de la congestion hospitalière et NON PAS les gens non-vaccinés comme nous l’a martelé François Legault pendant plus de deux ans. Nous accusant de tous les tors alors que c’est lui le coupable depuis qu’il a été Ministre de Santé il y a deux décennies!

En même temps, Immigration Canada tarde à renouveler le permis de travail à des centaines de travailleurs de la santé. On a fait des belles promesses à ces gens là pendant la pandémie, quand ils risquaient leur vie, et maintenant, on les chasse! BIENVENUE AU CANADA! Votre parole ne veau pas cher Monsieur Trudeau.

Les roux tournent carrées depuis toujours en santé au Québec. Des morts, on en a beaucoup. Legault aime blâmer les autres, mais le chat sort du sac. Bienvenue dans la réalité québécoise, depuis des décennies; depuis avant COVID!

John Mallette

Le Poète Prolétaire