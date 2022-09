MACRON C’EST KAA ! AYEZ CONFIANCE… CROYEZ-EN MOI…

Bah oui quoi !

Même Brigitte l’ordonne ► https://www.marianne.net/politique/video-rentree-des-ecoles-et-des-reformes-brigitte-macron-vous-ordonne-d-avoir-en-confiance

Bon c’était avant que le Manu, mette les points sur les i et les barres sur les t avec les ceusses qui ne sont rien ► Macron s’en prend « aux fainéants, aux cyniques, aux extrêmes » Vous vous demandez sans doute qui sont ces fainéants, ces cyniques, ces extrêmes… Une petite minorité de Français parfaitement infréquentables ? Vous n’y êtes pas ! Macron vise tous ceux qui ne veulent pas de sa politique de “réformes”… C’est-à-dire, si l’on en croit les sondages, la grande majorité de la population. Pas étonnant, quand on a été aussi mal élu… Lire l’intégralité de l’article ► https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2017/09/08/macron-s-en-prend-aux-faineants-aux-cyniques-aux-extremes/

Et c’est pas fini, toujours chez Olivier Demeulenaere ► Macron, le Roi Fainéant… Et un peu Maudit, aussi, malgré qu’il semble bien qu’il aura SES Jeux Olympiques, puisque la commission d’attribution réunit à Lima, au Pérou, devrait désigner PARIS pour les JO de 2024, Source RFISPORT.FR… Et rappelez-vous que le logo promotionnel rappelait celui du signe astrologique de… Jupiter ! Donc, le gars croit, dur comme fer, qu’il sera encore là en 2024… Et là, c’est moi qui dépresse ► LES JEUX OLYMPIQUES DE JUPITER 1ER… Alors l’article d’OD met en évidence la mauvaise gestion par Macron et son gouvernement, suite au passage d’Irma, le 6 septembre, qui a entièrement dévasté Saint-Martin, entre-autres, soulevant pas mal de questions, tout de même au passage, ICI & LÀ.

Pour ceux qui penseraient que c’est bien, que ça va créer des emplois, permettez qu’on vous tire l’œil vers la liste des licenciements mondiaux, que publie Pierre Jovanovic sur son blog, et je ne reproduis ci-dessous que les licenciements côtés français car je fais un focus sur Macaron qui démontre, à mon sens, que tout est plié en 4, voire en 8 et surtout qu’il n’y a pas de solutions au sein de ce système, qu’il n’y en a jamais eu, et qu’il n’y en aura jamais ;

LA LISTE DES LICENCIEMENTS DE L’ÉTÉ : LE MASSACRE CONTINUE, NOURRITURE, MICROSOFT, BANQUES, etc. du 11 au 15 septembre 2017 : Mes chers lecteurs, je vous confirme que la rédaction de cette liste est dix fois plus dure à rédiger qu’à lire, et je viens d’y passer la nuit. Il me reste le même nombre sur les bras, bien que ce soient des licenciements entre 20 et 80 et surtout chez les Anglais ou Américains. On nous parle de « reprise », mais ce n’est juste qu’une forme de propagande, exactement comme le IIIe Reich lors du siège de Stalingrad. Les nouvelles sont toujours bonnes, sauf que la liste des morts n’a jamais cessé de ni de grandir, et encore moins de ralentir.

Si vous regardez les noms qui y apparaissent sachez :

qu’ils sont le résultat de la vague d’il y 48 mois, et ; qu’ils déclenchent à leur tour une nouvelle série de licenciements immédiats par ricochet entre 1 et jusqu’à 48 mois chez les fournisseurs directs et indirects, les cafés, restaurants, etc.

Dans la liste d’aujourd’hui vous voyez aussi que l’Allemagne est touchée, que les banquiers tombent toujours comme des mouches, que Toys »R »us est en faillite, et que même des pays présentés comme stables comme l’Irlande ou l’Écosse licencient à tour de bras.

Mais c’est la situation de la France qui est préoccupante, puisque les PME comme les boutiques continuent à fermer: témoin la fermeture en « douce » du magasin BUT avenue de Wagram à Paris, 5 ans seulement après son ouverture en grande fanfare. Là on n’est pas vraiment dans une banlieue lointaine abandonnée par la police. La mécanique économique françaises est comme une locomotive qui patine sur les rails, et qui descend la pente en marche arrière. Merci à tous les lecteurs qui m’ont envoyé leurs informations et courage à vous tous.

Ascometal France l’usine de Leffrinckoucke fermera au 30 septembre 2017 et 140 ouvriers s’inscriront chez Pôle Emploi merci à M

Cher (région) six sociétés du Cher en redressement ou liquidation judiciaire selon le tribunal de Bourges merci à Mr Labranche

le magasin de Limoux a fermé, et les 3 employés envoyés chez Pôle Emploi. Multipliez cela par les milliers de boutiques qui ferment chaque mois en France… merci à Florence France (chômage juillet 2017) Macron a décidé de ne plus publier les chiffres qu’une fois par trimestre… Les données de juillet 2017 sont les suivantes selon Agoravox : 46.700 chômeurs de plus, malgré 323.200 radiations du mois, 6.665.300 privés d’emploi et travailleurs occasionnels officieux, toutes catégories confondues, + 4.800.000 environ d’invisibles qui n’entrent pas ou plus dans les statistiques officieuses. Total : toujours + de 11 MILLIONS de chômeurs en France (fourchette basse), et autant de pauvres largement sous les seuils de pauvreté, lire ICI le papier complet merci à mes lecteurs [NdJBL : Je traite chaque mois ce dossier, grâce à Patdu49 qui à partir du rapport de la DARES, nous donne les vrais chiffres du chômage, et ce depuis des années…]

voici la liste de toutes les entreprises qui ont fermé dans la Sarthe, c’est édifiant sur la reprise, lire ici merci à Mr Bois Van Hulle France « La liquidation judiciaire de la société de négoce agricole de Mortemer (Seine-Maritime) a été prononcée lundi. Des exploitants du Sud Amiénois, qui étaient en affaire avec elle, craignent de ne jamais être payés. Quelque 80 exploitants de la Somme attendent d’être remboursés. Des sommes allant de 5 000 à plus de 100 000 euros. Il y a un an, la société Van Hulle, installée à Mortemer (Seine-Maritime), était placée en redressement judiciaire. Un coup dur pour de nombreux agriculteurs « , et 15 salariés envoyés à Pôle Emploi merci à Willy, lire ici.

Retrouver l’intégralité de la Revue de Presse Par Pierre Jovanovic © www.jovanovic.com

~~~~▲~~~~

Macron a été mis là pour exécuter le Plan, et ça lui plait, et ça se voit, c’est pour cela qu’il le fait avec zèle… Et toutes ses sorties (verbales) sont programmées, n’en doutez pas !

Pour autant, ne croyez-pas qu’avec les mêmes règles du système, cela aurait été différent avec Mélenchon, La Marine, ou François Asselineau. Les Zélites avait choisi leur Champion et non leur Championne très longtemps à l’avance, et croyez-bien que si Mélenchon avait été le mieux placé pour servir le Plan, et bien il l’aurait mis à la place de Macron, soudainement les Merdias lui auraient trouvé toutes les qualités du Monde…

Si voter (ou manifester) changeait quelque chose, ils l’auraient rendus illégal avait dit Emma Goldman et Louise Michel avait affirmé que le pouvoir est maudit c’est pour cela que je suis anarchiste…

Et rien n’est plus vrai aujourd’hui…

Alors qu’il en faut peu, très peu pour être heureux…