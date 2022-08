Le triste décès de Darya, la fille du philosophe russe Alexandre Douguine !

Par Brigitte Bouzonnie.

Tristement, Darya Daguna, fille du philosophe russe Alexandre Douguine, vient de trouver la mort, suite à l’explosion du véhicule de son Sandra Pereira Ostanel, dans lequel elle se trouvait. Très choquée par ce crime manifestement téléguidé, je présente à son père toutes mes condoléances les plus émues.

En plus, une femme intelligente. Ne disait-elle pas dans sa dernière interview dans Breiz-info ? “Un sujet particulièrement important est le développement de la théorie d’un monde multipolaire. Il est clair que le moment mondialiste est terminé, la fin du libéralisme est arrivée, la fin de l’histoire libérale. En même temps, il est extrêmement important de comprendre qu’une nouvelle étape pleine de défis, de provocations et de complexités a commencé.” : exactement notre analyse.

La piste criminelle est envisagée. Il ne s’agit pas d’un coup isolé. Curieusement, la première femme de Donald Trump vient d’être retrouvée morte dans son appartement. Je suggère donc la piste terroriste téléguidée par l’OTAN. En effet, Douguine est un ami proche de Vladimir Poutine. défendant activement ses idées, c’est à dire la condamnation du capitalisme mondialisé occidental. La revendication d’un monde multipolaire. Nous publions régulièrement les textes rédigés par Douguine sur notre Lettre politique indépendante.

J‘ouvre une parenthèse: dernièrement, il avait traité le monde occidental (Etats-Unis et Union Europeenne) de « société de déchets toxique ayant renoncé à toute la culture humaniste des siècles passés »(sic).

Oui, Alexandre Douguine a raison. La vie quotidienne aux Etats-Unis est devenue tellement invivable, que même les milliardaires désertent le pays, vivant dix mois sur douze dans quelque île paradisiaque, plutôt que de se coltiner une vie pourrie par le Mensonge et le rapport de forces inégal (info de l’économie hétérogène Philippe Béchade).

Un mélange de pauvreté de masse, des millions d’Américains vivant dans leur voiture avec moins de deux euros par jour, tandis que la Classe dirigeante confisque toutes les richesses produites. Des Volgas de Mensonges entendus chaque seconde dans les oreilles provenant des médias aux ordres. Dans la vie politique tout court. Mensonge devenu la pierre angulaire du système comme analyse Chris Hedges, ex-journaliste vedette du New York Times.

De faux actes terroristes, comme le suppose effondrement des tours jumelles le 11 novembre 2001. Le faux avion s’encastrant dans Le Pentagone, dont on n’a jamais retrouvé les morceaux et les passagers, explique Thierry Messan, chez Thierry Ardisson. L’affreuse guerre en Irak, déclenchée par une fiole de poudre blanche agitée par un Colin Powell hyper menteur.

L’absence de futur meilleur pour les Peuples américain, français, italien…, fonçant à 200 kilomètres heures dans le mur, pour toute perspective. Les Peuples humiliés, esclavagises, mis au rencard, par les partis politiques de « gôche » sensés les défendre. Fin de la parenthèse.

Ce crime arrive au moment pile où la Russie, à travers son Ministre des Affaires Étrangères, dénonce l’assassinat par empoisonnement du Président Vénézuélien Hugo Chavez : crime commis par une certaine Diaz faisant partie de son entourage, en lien avec la CIA. Et la création en laboratoire du Covid augmenté par les américains. De son côté, la Chine vient de dénoncer les mensonges du 11 septembre. Nul doute que ces sorties simultanées participent d’une stratégie concertée, afin de dénoncer l’idéologie mortifère du camp mondialiste occidental agonisant. Celui-ci ne survit que par le Mensonge et le crime, que nous subissons tous, surtout au cours de ces vingt dernières années.

L’état profond américain a réagi avec ses méthodes nazies bien connues. La filiation entre le nazisme et l’état profond américain n’est plus à établir : 100 000 responsables nazis ont construit l’état profond américain après 1945, selon l’historien Lars Jorgensen.

L’année 2022 ressemble à l’année 1944. En 1944, les allemands savaient qu’ils avaient perdu la guerre. Il ne leur restait plus qu’à commettre des atrocités, pour montrer qu’ils existaient encore : le drame de Oradour par exemple. En 2022, même scénario. Zélensky et l’OTAN pilonnent la centrale nucléaire de Saporiejia, au risque de créer une explosion majeure semblable à celle de Tchernobyl. Multiplient les assassinats politiques (première femme de Trump ; fille de Douguine). L’année 2022 va être difficile à vivre, les choses ne s’améliorant que lentement et pas avant 2023 selon moi.