La plus grande étendue de glace de mer d’été depuis 2008 piège les navires de l’Arctique

La masse d’air de juillet la plus froide en 70 ans traverse le détroit de Béring.

Les médias grand public sont des chasseurs de chaleur. Ils ne rapportent que des histoires qui correspondent à l’agenda du parti AGW. Cette façon de choisir l’information conduit à un public douloureusement mal informé en ce qui concerne le climat, ce qui est exactement ce qu’ils veulent.

Cependant, il est généralement admis que si le MSM se tait sur un paramètre régional particulier, c’est probablement parce que ce paramètre régional particulier ne « se comporte » pas comme il le souhaiterait.

Exemple concret aujourd’hui : nous avons l’Arctique et le Groenland qui refusent de jouer au ballon.

Les parties les plus au nord de la Terre connaissent en fait un REFROIDISSEMENT persistant et de longue durée, ce qui est bien plus révélateur qu’une brève poussée de chaleur, par exemple, en Europe occidentale, qui, 1) devrait se terminer avant même d’avoir vraiment commencé, et 2) peut être lié à des forçages entièrement naturels, à savoir une faible activité solaire et un flux de courant-jet violemment « flambant » (plus de détails ci-dessous) .

La plus grande étendue de glace de mer en été depuis 2008 piège les navires arctiques

Pourquoi est-ce que la perte de glace est digne d’intérêt alors que des GAINS substantiels sont jugés non pertinents ? Ce que nous voyons de la BBC et de CNN n’est pas un compte rendu honnête des événements du monde, c’est une programmation sélective.

Ces agences soutenues par les entreprises ne remettent jamais en question les problèmes de sécurité des vaccins, sans parler de l’efficacité – et c’est la même chose : leurs maîtres, ces bailleurs de fonds en haut, paient pour la livraison d’un récit ; et bien que la vérité tourne toujours autour de la périphérie dudit programme, ces bailleurs de fonds ont la richesse et l’influence nécessaires pour l’empêcher de s’infiltrer – la vérité est traitée comme une nuisance, comme un essaim de mouches qui a besoin d’être écrasé, constamment, pour toujours – « firehosing » – et ils sont très bons dans ce domaine.

Le Svaytoy Petr a quitté le port russe extrême-oriental de Petropavlovsk le 23 juin, en route vers les eaux arctiques. Deux semaines plus tard, le pétrolier avait atteint le détroit de Béring, mais il a rencontré un problème – une glace estivale inhabituellement épaisse.

Le navire, construit en 1992, avec une protection limitée contre les glaces, a appelé à l’aide pour percer une calotte glaciaire qui, même à la mi-juillet, couvre encore la majeure partie de la route maritime de l’Arctique.

L’ aide a été rapidement envoyée et, le 12 juillet, le brise-glace à propulsion nucléaire Sibir s’est frayé un chemin à travers la mer de Sibérie orientale et a rencontré le Svaytoy Petr.

Sur la queue de Sibir se trouvait un autre vieux pétrolier, Ice Eagle, en route de Mourmansk à Pevek.

Ces deux pétroliers vieillissants sont parmi les premiers navires à s’attaquer cette année à la route maritime du Nord.

Jusqu’à présent, seul le méthanier Nikolai Yevgenov a réussi à emprunter la route. Le transporteur de gaz naturel a navigué vers l’est vers les marchés asiatiques à la mi-juin ; et bien qu’il ait réussi à traverser la majeure partie de la route de manière indépendante, le puissant navire nécessitait toujours une escorte de brise-glace sur certains tronçons particulièrement épais.

Comme le rapporte thebarentsobserver.com, c’est le milieu de l’été, mais la majeure partie des eaux qui relient l’est du détroit de Béring à la mer de Barents restent couvertes de glace de mer.

Les cartes des glaces du service météorologique russe Roshydromet (illustrées ci-dessous) révèlent que les couches de glace à la fin juin étaient les plus complètes dans la région du détroit de Vilkitsky, des îles de Nouvelle-Sibérie et de la mer de Chukchi.

Les ambitions de la Russie en matière de navigation dans l’Arctique ont augmenté, en partie stimulées par les sanctions sévères qui lui ont été imposées.

Le gouvernement russe fait valoir que le régime de sanctions ne fera que rendre la navigation sur la route maritime du Nord plus importante. Le vice-Premier ministre russe Yuri Trutnev a souligné que de meilleurs corridors de transport vers les marchés asiatiques sont nécessaires à mesure que les marchés occidentaux se ferment.

Cependant, et comme indiqué ci-dessus, la glace de mer arctique obstinément épaisse s’est avérée un problème cette année.

En regardant le graphique du cycle saisonnier de la glace de mer de l’hémisphère nord de la NASA, qui remonte à 2011, cet été a vu la zone de glace de mer arctique s’incendier au-dessus de toutes les années précédentes :

Passant au graphique du NSIDC, il montre que l’étendue de la banquise arctique est à son plus haut niveau depuis 2008 :

De même, avec le graphique du volume (épaisseur) de la glace de mer arctique de l’Institut météorologique danois – qui a mystérieusement « disparu » de gros volumes de glace l’année dernière – nous avons ici un autre point de données donnant des lectures remarquables :

Et pendant que nous sommes dans le nord, jetons également un coup d’œil au Groenland – l’enfant de l’affiche du réchauffement climatique anthropique.

Malheureusement pour le parti AGW, et la raison pour laquelle vous n’entendez rien sur le Groenland dans la presse non plus, c’est parce que la calotte glaciaire refuse de fondre comme prévu, alors même que nous approchons du pic de l’été.

Acc. La tendance des PME est bien au-dessus de la moyenne de 1981-2010 (graphique du bas) :

La masse d’air la plus froide de juillet en 70 ans traverse le détroit de Béring

Dans des nouvelles connexes, une masse d’air inhabituellement glaciale tourne actuellement dans la région du détroit de Béring, apportant de rares chutes de neige en juillet et des avis de surf élevé.

« Ce genre de choses tourne autour des latitudes plus élevées toute l’année », a déclaré Rick Thoman, spécialiste du climat de l’Alaska au Centre international de recherche sur l’Arctique de l’UAF. « Habituellement, ce froid resterait plus au nord. Si cela se produisait sur le versant nord, il ferait froid mais rien de particulier à raconter. Le fait qu’il se soit déplacé si loin vers le sud est vraiment l’actualité ici. »

En parcourant les enregistrements climatiques, Thoman note qu’il s’agit de la masse d’air de juillet la plus froide des 70 dernières années.

« Je mettrais cette tempête particulière sur le compte de l’une de ces variabilités aléatoires qui vont se produire de temps en temps, même dans un climat qui se réchauffe », a ajouté Thoman – qui sert d’autre exemple d’un soi-disant expert dirigé par un récit plutôt que les données devant eux.

La zone de basse pression a vu le vent à l’aéroport de Nome atteindre 48 mph lundi. Une telle vitesse pourrait être attendue pour une tempête de novembre, mais des rafales de cette force n’ont pas été observées au mois de juillet depuis que de tels records ont commencé au milieu des années 1980.

Tout aussi obscure, la neige estivale est tombée sur les îles Diomède, Ear Mountain près de Shishmaref et les montagnes près de Dexter et Banner Creek également. Thoman a déclaré qu’il ne serait pas surpris si le centre-ville de Nome voyait de la neige dans la nuit de lundi, ce qui, selon lui, serait un événement sans précédent après avoir échoué à trouver de la neige de juillet documentée dans l’ensemble des archives climatiques de Nome, qui remonte à plus d’un siècle.

Thoman a conclu avec une note sur les incendies de forêt, qui, selon lui, sont probablement terminés en Alaska maintenant, étant donné le début précoce de l’automne.

« La région de Nome pourrait voir de la fumée s’échapper des incendies en Sibérie… [mais] il a été relativement calme sur la Sibérie centrale en ce qui concerne les incendies de forêt cet été » – ce qui, encore une fois, est la raison pour laquelle les mentions médiatiques de cette région font défaut.

Les médias sont des chasseurs de chaleur.

Et les désinformateurs.

Ce sont des fraudes.

Pourtant, les masses crédules continuent de tomber dans le panneau.

Cependant, lorsque le sou tombera enfin, ce qui arrivera inévitablement, la désillusion et la confusion de masse qui suivront alors que le cadre sur lequel tant de gens ont construit leur réalité s’effondrera sous leurs yeux ébranlera les fondements de notre civilisation moderne.

Imaginez la méfiance et le chaos qui s’ensuivront alors que des décennies de mensonges préjudiciables seront révélés.

Beaucoup d’entre nous sont déjà là, bien sûr, mais imaginez la scène lorsque les 80 à 90% de coton restants seront allumés. Il apportera carnage et destruction, il verra un niveau de colère rarement vu dans l’histoire humaine.

De plus, cette colère sera également dirigée au bon endroit : contre « le système ».

C’est notre meilleur espoir de vaincre les élites.

Leur jour du jugement approche, et ils le savent.

Ils préparent la guerre.

Et nous aussi.

Record de frissons en août dans les Balkans

L’Antarctique plonge en dessous de -80C (-112F) ;

De fortes neiges estivales frappent le Xinjiang, en Chine ;

Le Texas bat des records de basse température, dont un de 1965

Record de frissons d’août dans les Balkans

Alors que la moitié occidentale de l’Europe a connu un été chaud, c’est l’inverse qui s’est produit dans l’Est.

Poursuivant cette tendance, les Balkans et une grande partie de l’Europe centrale et orientale, ainsi que le sud de l’Italie, ont subi des conditions très fraîches et pluvieuses cette semaine.

Avec un maximum de seulement 15,3 °C (59,5 °C) mardi, la capitale slovaque de Bratislava – à titre d’exemple – a enregistré son plus haut niveau quotidien le plus bas au mois d’août depuis 2010 .

L’Antarctique plonge en dessous de -80C (-112F)

Le FROID féroce et véritablement historique qui a touché l’Antarctique au cours des dernières années devrait attirer davantage l’attention. Je ne suis pas naïf, je sais très bien pourquoi ce n’est pas le cas – et pour résumer brièvement cette « vérité qui dérange »…

Entre avril et septembre 2021, le pôle Sud a atteint en moyenne -61,1 C (-78 F), ce qui en fait la période de six mois la plus froide de la région jamais enregistrée, brisant le précédent « hiver sans noyau » le plus froid jamais enregistré — le -60,6 C (-77 F) de 1976 (minimum solaire du cycle faible 20).

Il convient également de noter que les mois de juin, juillet, août et septembre (de 2021) ont tous affiché des valeurs moyennes inférieures à -60° C (-76° F) – un phénomène qui ne s’est produit qu’à trois reprises auparavant, en 1971, 1975 et 1978.

Toute l’année 2021 (pas seulement l’hiver) a également battu tous les records ; le pôle Sud était en moyenne de -50,5 ° C (59° F) , ce qui en fait l’année la plus froide du continent depuis 1987 (minimum solaire du cycle 21) et également la troisième plus froide jamais enregistrée dans des livres remontant à 1957.

La première moitié de 2022 a également poursuivi cette tendance au froid; le continent antarctique s’est maintenu en dessous de la base 1979-2000 (une moyenne utilisée par le Climate Institute de l’Université du Maine) TOUTE l’année, les mois les plus récents (juin et juillet) se terminant également bien en dessous de la norme multidécennale.

Et maintenant cette semaine , le plateau antarctique a plongé à -80.3C (-112.5F)-à la station italo-française de Concordia – liant la température la plus basse de l’année à l’échelle mondiale qui a été fixée au même site le 8 juillet – le premier sous-marin de la planète -80C depuis 2019.

« Stefano Di Battista : Aujourd’hui à la station franco-italienne Concordia (3 233 m d’altitude) a été égalée la température annuelle la plus froide du monde (-80,3 °C), même valeur enregistrée le 8 juillet. Le minimum mensuel absolu à cet endroit était de -84,7 °C le 13 août 2010. En Antarctique -88,3 °C à Vostok le 24 août 1960 https://t.co/PGps1HdECZ ».

Un Antarctique plus froid que d’habitude + un flux de courant-jet méridien faible et ondulé est une combinaison gênante.

Cet hiver, des vrilles de froid polaire sont régulièrement fouettées et envoyées s’écraser sur les masses terrestres de l’hémisphère sud.

Nous le voyons en Amérique du Sud, où l’Argentine souffre depuis des mois d’un froid et d’une neige record ; nous le voyons en Afrique australe – où le Lesotho, par exemple, connaît une neige historique dans la seule et unique station de ski de la région ; et peut-être le plus important, nous le voyons en Australie, un pays qui subit l’un de ses hivers les plus froids jamais enregistrés.

Vous trouverez ci-dessous les anomalies de température qui ont balayé le continent australien cette semaine , selon la dernière analyse GFS :

GFS 2m Anomalies de température (C) 23 août – 26 août [tropicaltidbits.com]

Alors que dans l’ensemble de l’hémisphère sud, les températures d’aujourd’hui, 24 août, devraient se maintenir à -0,4 °C sous la base de 1979-2000, selon le Climate Change Institute de l’Université du Maine :

Je ne doute pas que ce refroidissement à l’échelle de l’hémisphère soit lié à l’activité solaire historiquement faible que reçoit la Terre – la plus faible combinée en 200 ans ; mais l’éjection mésosphérique de Hunga Tonga-Hunga Ha’apai du 15 janvier, la plus haute éruption volcanique jamais enregistrée, joue également probablement un rôle :

• L’Australie connaît-elle un « hiver volcanique » ?

De fortes neiges estivales frappent le Xinjiang, en Chine

Le week-end dernier, une explosion soudaine et inattendue de neige abondante a frappé les régions montagneuses de la préfecture d’Altay, dans le nord-ouest de la Chine, envoyant le mercure s’écraser en dessous de zéro degré Celsius alors qu’il se déchirait.

Plus de 10 cm (4 pouces) de neige estivale ont été signalés samedi dans la préfecture du Xinjiang lors d’un événement rarement observé en été – et même au début de l’automne – selon les autorités météorologiques locales.

Le Texas bat plusieurs records de basse température, dont une de 1965

Cette semaine, les sommets diurnes à travers l’État américain du Texas ont connu des difficultés.

Lundi, un nouveau record low-max a été établi à Midland, selon le compte Twitter NWS de la ville (illustré ci-dessous).

À l’aéroport international de Midland, un maximum de seulement 79 F (26,1 C) a été atteint, une lecture qui a confortablement usurpé le précédent record de 81 F (27,2 C) établi en 1965 (minimum solaire du cycle 19).

« NWS Midland : Nous avons établi un record de froid pour la journée à Midland Intl. avec 79°F. Cela bat l’ancien record de 29 °C établi pour la dernière fois en 1965. Nous continuerons à profiter de températures inférieures à la moyenne au cours des prochains jours ! #txwx https://t.co/7V4taDGuWq »

De même à Amarillo, le froid et les pluies qui l’accompagnent ont été considérés comme une sorte d’envoi de Dieu par les habitants.

« NWS Amarillo : À 11 h 30 HAC, Amarillo a une température actuelle de 64 °F. Une journée plutôt fraîche pour le mois d’août. En fait, le record de température « la plus froide » à cette date est de 71° en 2012. Si Amarillo n’atteint pas 71° pour une température élevée, nous pourrions battre ce record de quelques degrés.

De plus, les conditions hors saison de l’État ne se limitaient pas seulement à Midland et à Amarillo, car « Un petit goût d’automne » a saisi une grande partie du Texas Panhandle au cours de la première moitié de la semaine, selon NWS Amarillo sur Twitter :

« NWS Amarillo : Un petit avant-goût d’automne ce matin à travers le Texas Panhandle #phwx https://t.co/IfSdOGH7HV »

Pour l’avenir, les premières «températures automnales» du centre-sud devraient persister, pour la plupart.

Cela pourrait être votre été terminé avec le Texas – il est temps de commencer à vous préparer pour cet hiver « froid » :

• Islande plus froide que la moyenne ; Skier en Afrique australe ; Plus de neige en dessous ; + Farmers’ Almanac prévoit un hiver américain « record » et « enneigé »

Les TEMPS FROIDS reviennent, les latitudes moyennes se REGÈLENT en ligne avec une activité solaire historiquement faible, des rayons cosmiques nucléant les nuages ?? et un courant-jet méridien (parmi de nombreux autres forçages, y compris la libération imminente du gyre de Beaufort).

