La guerre impérialiste s’avance sur deux jambes…l’Ukraine et Taïwan

Cette carte présente les 93 pays qui forme l’Eurasie – la plus grande masse continentale qui va de l’Atlantique (Détroit de Gibraltar), au Pacifique (Japon), en passant par l’Océan Indien (Sri Lanka). Cet hyper continent compte 5,5 milliards d’individus – les 2/3 des producteurs et des consommateurs de la planète. Ce super continent est d’ores et déjà la pomme de discorde dont la domination et l’exploitation constitue l’enjeu de la prochaine Grande Guerre Mondiale – la Troisième, que les puissances impérialistes entendent se disputer âprement à l’aide d’armes conventionnelles – pour lesquelles ces 93 pays (pauvres pour plusieurs) consacrent des centaines de milliards de dollars chaque année – et aussi d’armes chimiques, bactériologiques, virologiques, météorologiques, nucléaires et thermonucléaires…comme le démontre les guerres engagées aux deux extrémités (Ukraine-Taïwan) et au centre (Iran-Syrie-Yémen-Irak-Cachemire) de cet hémisphère… Songeons au Pakistan, incapable de secourir sa population des inondations mais gaspillant des milliards en armement.

Par Scott Ritter − Le 21 août 2022 − Source RT

Les relations américaines avec la Chine, en ce qui concerne Taïwan, ont été dictées par des années de déclarations et d’engagements ambigus. Aujourd’hui, cette rhétorique s’effondre et un conflit armé semble plus proche que jamais – mais Washington est-il prêt à se battre pour Taïwan. Est-il seulement capable de gagner ?

Assurances et engagements

Officiellement, la politique américaine à l’égard de Taïwan est guidée par trois communiqués conjoints États-Unis-Chine publiés entre 1972 et 1982, par la loi sur les relations avec Taïwan de 1979 et par les « six assurances » publiées en 1982. Dans le communiqué de Shanghai de 1972, la Chine affirmait que « la question de Taïwan est la question cruciale qui fait obstacle à la normalisation des relations entre la Chine et les États-Unis« , déclarant que « le gouvernement de la République populaire de Chine est le seul gouvernement légal de la Chine« , que Taïwan est une province de la Chine et que « la libération de Taïwan est une affaire domestique chinoise dans laquelle aucun autre pays n’a le droit de s’immiscer« .

Les États-Unis ont répondu en reconnaissant que « tous les Chinois de part et d’autre du détroit de Taïwan soutiennent qu’il n’y a qu’une seule Chine et que Taïwan fait partie de la Chine« , montrant ainsi que le gouvernement américain ne le contestait pas. Les États-Unis ont également réaffirmé leur intérêt « pour un règlement pacifique de la question de Taïwan par les Chinois eux-mêmes. »

Avant cela, le 1er janvier 1979, les États-Unis et la Chine avaient publié un « communiqué conjoint sur l’établissement de relations diplomatiques » dans lequel les États-Unis s’engageaient à reconnaître « le gouvernement de la République populaire de Chine comme le seul gouvernement légal de la Chine« , notant que, dans le cadre de cet engagement, « le peuple des États-Unis maintiendra des relations culturelles, commerciales et autres relations non officielles avec le peuple de Taïwan. »

Le président Jimmy Carter, en annonçant le communiqué, s’est efforcé de garantir au peuple de Taïwan « que la normalisation des relations entre notre pays et la République populaire ne mettra pas en péril le bien-être du peuple de Taïwan« , ajoutant que « le peuple de notre pays maintiendra ses relations commerciales, culturelles et autres avec Taïwan par des moyens non gouvernementaux« .

La décision de Carter d’établir des relations diplomatiques avec la Chine n’a pas été bien accueillie par de nombreux membres du Congrès, qui ont réagi en adoptant la loi sur les relations avec Taïwan de 1979, dans laquelle il est déclaré que la politique américaine consiste à « préserver et promouvoir des relations commerciales, culturelles et autres étendues, étroites et amicales entre le peuple des États-Unis et le peuple de Taïwan, ainsi que le peuple de la Chine continentale » et à « préciser que la décision des États-Unis d’établir des relations diplomatiques avec la République populaire de Chine repose sur l’espoir que l’avenir de Taïwan sera déterminé par des moyens pacifiques« .

À cet égard, la loi sur les relations avec Taïwan souligne que les États-Unis « considèrent que tout effort visant à déterminer l’avenir de Taïwan par des moyens autres que pacifiques, notamment par des boycotts ou des embargos, constitue une menace pour la paix et la sécurité de la région du Pacifique occidental et préoccupe gravement les États-Unis » et « fournissent à Taïwan des armes à caractère défensif« . Enfin, la loi déclarait que les États-Unis maintiendraient la capacité « de résister à tout recours à la force ou à d’autres formes de coercition qui mettraient en péril la sécurité, ou le système social ou économique, de la population de Taïwan. »

L’accent mis sur les ventes d’armes dans la loi sur les relations avec Taïwan a conduit au troisième communiqué conjoint entre les États-Unis et la Chine, publié le 17 août 1982, qui visait à régler les différends entre les deux nations concernant les ventes d’armes américaines à Taïwan. Le communiqué était essentiellement un accord de contrepartie dans lequel la Chine soulignait qu’elle maintenait « une politique fondamentale de recherche d’une réunification pacifique » avec Taïwan, dont elle revendiquait la souveraineté. Pour leur part, les États-Unis ont déclaré qu’ils « comprennent et apprécient la politique chinoise de recherche d’une résolution pacifique de la question de Taïwan » et, dans cette optique, ils ont déclaré qu’ils ne cherchaient pas à mener une politique à long terme de vente d’armes à Taïwan et qu’ils réduiraient progressivement leurs ventes d’armes à Taïwan tout en œuvrant à une résolution finale de la réunification.

Pour apaiser les inquiétudes taïwanaises concernant le troisième communiqué, les États-Unis ont accepté ce que l’on appelle désormais les « six assurances » entre les États-Unis et Taïwan. Ces assurances sont les suivantes : 1) les États-Unis n’ont pas fixé de date pour l’arrêt des ventes d’armes à Taïwan, 2) les États-Unis n’ont pas accepté de consulter préalablement la Chine au sujet des ventes d’armes à Taïwan, 3) les États-Unis n’ont pas accepté de jouer un rôle de médiation entre la Chine et Taïwan, 4) les États-Unis n’ont pas accepté de réviser la loi sur les relations avec Taïwan, 5) les États-Unis n’ont pas pris position sur la souveraineté de Taïwan et 6) les États-Unis ne feront jamais pression sur Taïwan pour qu’elle négocie avec la Chine.

Il y avait un corollaire non écrit au troisième communiqué – un mémorandum interne signé par le président Ronald Reagan, dans lequel il déclarait que « la volonté des États-Unis de réduire leurs ventes d’armes à Taïwan est absolument conditionnée par l’engagement continu de la Chine à résoudre pacifiquement les différends entre Taïwan et la RPC [République populaire de Chine] », ajoutant qu’ »il est essentiel que la quantité et la qualité des armes fournies à Taïwan soient entièrement conditionnées par la menace posée par la RPC« .

Une politique américaine en guerre contre elle-même

Ce qui ressort de cet amalgame de déclarations et de positions politiques, c’est une politique américaine intrinsèquement en guerre avec elle-même, incapable de s’engager pleinement soit sur la finalité d’une politique de « Chine unique« , soit de renoncer à la vente d’armes à Taïwan. Les États-Unis dissimulent cette incohérence inhérente en la qualifiant d’ »ambiguïté stratégique« . Le problème est que cette bouillie politique n’est ni stratégique dans sa vision, ni ambigu.

Dès que le président Reagan a publié les « Six assurances« , la politique américano-chinoise a été tendue sur la question des ventes d’armes, la Chine faisant valoir que les États-Unis ne prenaient pas au sérieux la réunification pacifique de Taïwan avec la Chine, ni l’élimination des ventes d’armes à Taïwan. Les ventes d’armes ont augmenté de manière exponentielle entre l’administration Reagan et celles de George H. W. Bush et Bill Clinton, les États-Unis fournissant à Taipei des chasseurs F-16, des missiles sol-air Patriot et d’autres armes de pointe. En 1997, le président de la Chambre des représentants, Newt Gingrich, s’est rendu à Taïwan dans le cadre d’une tournée dans le Pacifique qui incluait la Chine. Gingrich affirme avoir dit à ses hôtes chinois que, si la Chine devait attaquer Taïwan, les États-Unis « défendront Taïwan. Point final. »

En 2005, en réponse au non respect des États-Unis au sujet des ventes d’armes et de sa politique avec Taïwan, la Chine a adopté une législation connue sous le nom de « loi anti-sécession » qui affirme fermement que Taïwan « fait partie de la Chine« . Dans cette loi, la Chine déclare qu’elle « ne permettra jamais aux forces sécessionnistes de Taïwan de faire en sorte que Taïwan se sépare de la Chine, sous quelque nom ou par quelque moyen que ce soit« . La Chine a réitéré sa position officielle selon laquelle la réunification par des « moyens pacifiques » sert au mieux les intérêts fondamentaux de la Chine. Toutefois, la loi a clairement indiqué que la Chine ne resterait pas inactive face à tout effort visant à « provoquer le fait que Taïwan se sépare de la Chine« . Si cela devait se produire, la Chine utiliserait « des moyens non pacifiques et d’autres mesures nécessaires » pour protéger la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Chine.

Avance rapide jusqu’en 2021. Dans des orientations politiques publiées peu après l’assermentation du président, l’administration Biden s’engage à dissuader l’agression chinoise et à contrer les menaces qui pèsent sur « la sécurité collective, la prospérité et le mode de vie démocratique » des États-Unis et de leurs alliés, tout en s’engageant publiquement à adopter une politique à l’égard de Taïwan qui serait « conforme aux anciens engagements américains« , notamment la loi de 1979 sur les relations avec Taïwan, qui limite le soutien militaire américain à Taïwan aux armes à caractère défensif.

Au bord de la guerre

Il s’est avéré que c’était un mensonge. Lors de son audition de confirmation devant le Sénat américain en octobre 2021, l’actuel ambassadeur des États-Unis en Chine, Nicholas Burns, a déclaré que, du point de vue de l’administration Biden, la politique d’ »ambiguïté stratégique » donnait aux États-Unis une « énorme latitude« , en vertu de la loi sur les relations avec Taïwan, pour approfondir l’aide américaine à la sécurité de Taïwan. « Notre responsabilité » , a déclaré M. Burns, « est de faire de Taïwan une noix difficile à casser. » Il s’agit là d’un changement radical par rapport à la pratique antérieure, qui a servi de justification à Biden lui-même, à deux reprises, pour formuler comme politique un engagement américain à venir défendre Taïwan en cas d’attaque de la Chine.

Cet écart radical de l’administration Biden par rapport à la politique américaine déclarée a contribué à déclencher une série d’initiative de la part du Congrès, caractérisée par une ignorance teintée d’orgueil, qui a vu l’envoi de trois délégations consécutives, menaçant de propulser la Chine sur la voie d’une guerre avec Taïwan qu’elle ne veut pas mener et dont le monde (y compris les États-Unis) n’est pas prêt à subir les conséquences. La première délégation, en mai, était dirigée par Tammy Duckworth (D-Illinois). Avant son départ des États-Unis, Mme Duckworth a contribué à faire adopter la « loi sur le renforcement de la sécurité de Taïwan » qui, entre autres, visait à améliorer le partage des renseignements entre les États-Unis et Taïwan, à élaborer des plans pour poursuivre la fourniture d’une aide militaire en cas d’attaque chinoise et à étudier la possibilité de déployer des stocks d’armes prépositionnés pour les troupes américaines qui seraient envoyées à Taïwan en cas de guerre avec la Chine.

Laissez-vous convaincre par ce dernier point, Duckworth proposait de mettre en œuvre des mesures qui garantiraient que les troupes américaines affronteraient les troupes chinoises en cas d’invasion chinoise de Taïwan.

La visite de Nancy Pelosi à Taïwan, qui a déjà fait couler beaucoup d’encre, constitue la deuxième partie cette initiative montrant l’ignorance politique du Congrès. Le dernier acte de cette tragicomédie est la visite du sénateur Ed Markey (D-Massachusetts), qui a eu lieu en début de semaine. Selon un communiqué de presse publié par le bureau de Markey avant sa visite, sa délégation devait « rencontrer des dirigeants élus et des membres du secteur privé pour discuter d’intérêts communs, notamment la réduction des tensions dans le détroit de Taïwan et le développement de la coopération économique, y compris les investissements dans les semi-conducteurs« .

L’environnement dans lequel ces trois visites ont eu lieu n’a pas été évoqué. Avant même la première visite de Duckworth, les autorités chinoises avaient pris la mesure sans précédent de lancer un avertissement sévère concernant Taïwan. Le 18 mai, le haut diplomate chinois, Yang Jiechi, avertissait le conseiller à la sécurité nationale de Biden, Jake Sullivan, que « si les États-Unis continuent à jouer la carte de Taïwan et à s’engager sur la mauvaise voie, cela conduira certainement à des situations dangereuses« .

Aujourd’hui, la Chine, les États-Unis, Taïwan et le reste du monde doivent faire face à une telle « situation dangereuse« .

Il ne fait aucun doute que toute initiative de Taïwan visant à déclarer officiellement son indépendance de la Chine entraînera une invasion de cette île par la Chine. De plus, il est peu probable que Taïwan entreprenne une telle action sans la garantie d’un soutien militaire américain, soutenu par des actions destinées à donner du poids à la rhétorique. C’est là que le trio des délégations du Congrès entre en jeu. Une législation telle que celle proposée par Duckworth, et apparemment soutenue par Pelosi et Markey, serait nécessaire si les États-Unis devaient officiellement rompre avec leurs engagements politiques passés concernant la Chine et Taïwan. Plus le Congrès continue d’interagir avec Taïwan, plus la Chine doit craindre une action législative du Congrès américain qui mettrait officiellement les États-Unis et la Chine sur le chemin de la guerre.

Dans l’état actuel des choses, les États-Unis ne sont pas prêts à combattre et à gagner une guerre avec la Chine au sujet de Taïwan. Si la Chine devait envahir Taïwan aujourd’hui, l’armée américaine ne pourrait pas faire grand-chose pour concrétiser les engagements verbaux pris par Newt Gingrich et Joe Biden concernant la défense de Taipei. La Chine a, par le biais de manœuvres militaires à grande échelle entreprises après la visite précipitée de Pelosi, démontré sa capacité à envahir Taïwan à tout moment. Une telle invasion, si elle se produit, serait d’une ampleur écrasante et destructrice, à l’instar de ce que vit aujourd’hui l’Ukraine face aux opérations militaires russes en cours.

Et pourtant, la Chine continue de faire preuve de retenue. Certains généraux de salon considèrent la réticence de la Chine à entrer en guerre comme un signe de faiblesse, la preuve que Pékin ne fait qu’aboyer sans mordre. Rien n’est plus faux. Contrairement aux États-Unis, la Chine cherche à se conformer strictement à sa politique déclarée, qui consiste à épuiser toutes les options pacifiques possibles pour obtenir l’unification de la Chine et de Taïwan. Malgré les preuves évidentes d’un écart marqué par rapport à la politique passée concernant Taïwan et les ventes d’armes, la Chine continue de croire qu’il existe une solution non violente au problème de la Chine unique.

Si seulement les États-Unis voulaient aussi donner une chance à la paix.

Scott Ritter est un ancien officier de renseignement du Corps des Marines des États-Unis.

Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone