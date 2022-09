NOS CHÈRES CRÉATURES DEVENUS DOCILES ET… BLESSÉES

Pauvres petits! Traînés de force aux cliniques des vaccinations, le visage rougit de larmes, portants le masque inutile. On les rend malades en voulant les sauver de la COVID négligeable. Ce traitement honteux par des parents mal conseillés s’abat sur l’enfant comme une condamnation, une humiliation publique, un deuil permanent.

Ce degré de discipline exagérée et régimentaire, imposée de force, donne le gout de se croiser les bras et laisser faire. C’est trop GROS ! Voila comment fabriquer un adolescent docile et un adulte castré. Et pour les filles, c’est pire. Elles deviennent soumises et manipulables.

Comment tuer dans l’œuf l’étincelle de vie que les parents cherchent à brider avec des interdictions insensées, comme s’il était nécessaire de mettre sa volonté à l’épreuve, lui enlever le doute.

Voila comment fabriquer une nouvelle jeunesse hitlérienne; robot numéro 2022. L’étiquette très nuisible au psychisme d’un bon petit Québécois, dépourvu de tout sentiment et de responsabilité.

Le COMPLOT a plusieurs visages.

John Mallette

Le Poète Prolétaire