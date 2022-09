LES NOUVEAUX DISCOURS MÉDIATIQUES TENTENT DE JUSTIFIER L’AUTOMNE NOIR QUE PRÉPARENT LES GOUVERNEMENTS

Traduction – commentaires –

Cet été, les discours visant à nous faire accepter ce qui est déjà en cours se multiplieront à l’automne dans les médias bourgeois: face à l’inflation, le « danger » d’augmenter les salaires (sic); face à l’aggravation de la pauvreté, le reproche d’avoir vécu «au-dessus de nos moyens»…et de ceux du capital (resic) ; face à l’inconfort dû aux conditions de travail, la normalisation du chronométrage automatisé; et face à la méfiance envers le militarisme, le supposé « prix de la liberté » que nous devrions commencer à payer… au capital…payer de nos deniers, en perte de pouvoir d’achat pour le moment…puis, payer de notre sang quand la guerre se mondialisera… Jouer avec le feu en Ukraine. Les risques sous-estimés d’une guerre…nucléaire – les 7 du quebec

LE « DANGER » D’AUGMENTER LES SALAIRES

Cela a fait le buzz tout l’été dans les médias : augmenter les salaires au-dessus de l’inflation a été la cause du nazisme. Du Wall Street Journal et de ses republications dans les médias du monde entier au même vice-président de la Commission européenne, Josep Borrell nous a raconté de toutes les manières possibles.

Historiquement c’est tout simplement intenable, sinon ridicule bien sûr. Mais la réalité ne gâche jamais une histoire utile pour eux. Alors ils nous l’ont répété avec la même ténacité et banalité avec laquelle ils affirmaient que la climatisation est mauvaise pour la santé, alors que selon l’OMS, rien qu’entre l’Espagne et le Portugal et uniquement à cause de la canicule de juillet, plus de 1 700 sont morts.

NOUS VIVONS AU-DESSUS DES CAPACITÉS DE PROFITS… DU CAPITAL (sic)

Distribution alimentaire aux pauvres des quartiers

Toutes les rubriques du journal valaient la peine de nous dire qu’il fallait accepter le nouvel appauvrissement en cours. Ce n’est pas non plus qu’aucun des idéologues ne se soit « flagellé » avec sophistication ou ait manqué de cynisme.

Même dans l’actualité technologique, ils ont découvert que les masses de capitaux destinées à construire des monopoles par le dumping (soutenant la gratuité de certains services en ligne pour éviter ou exclure la concurrence) avaient en réalité été des « subventions » à ces jeunes millennials qui, disaient-ils, ont vécu l’histoire en utilisant des applications gratuites !!

Mais au moment où le mois d’août est arrivé, le résultat prévisible de la modération salariale très fasciste a été l’ émergence accélérée d’un écart de revenu grandissant entre les travailleurs en proie à l’inflation et la petite bourgeoisie patronale .

Il est vite devenu clair que la fracture n’allait pas se limiter à la Grande-Bretagne et au sud de l’Europe. Les Pays – Bas ont vu la pauvreté augmenter tandis que le pouvoir d’ achat des travailleurs diminuait . Et en Allemagne, une surtaxe sur la consommation de gaz a finalement été approuvée au cours de l’hiver à venir d’environ 2 200 € par famille , alors que les usines sidérurgiques commençaient à s’arrêter en raison des prix de l’énergie et à envoyer des travailleurs au chômage temporaire .

La presse libérale a su se montrer à la hauteur de sa hauteur morale habituelle. Pour le New York Times , la chose était facile à régler : aller dans les supermarchés avec des restes et des produits périmés où, nous disait-on, on pouvait même trouver des épiceries fines à prix cassés. Pour El País , avec une certaine concession à la réalité, les choses n’étaient pas très différentes, après tout un choix individuel : économiser moins ou changer ses habitudes de consommation . Rien à redire !! Au contraire, tout un nouveau monde de choses super cool et super écologiques à découvrir comme aller travailler à pied même si c’est loin ou déménager dans les parcs comme aux USA parce qu’on ne peut pas payer le loyer .

LA NORMALISATION DU CONTRÔLE AUTOMATISÉ ET DE LA SYNCHRONISATION

Et parmi les nouveautés de l’été 2022, l’extension des systèmes informatisés de contrôle du travail ne peut être en reste.

« Dans toutes les industries et tous les postes, de plus en plus d’employés sont surveillés, enregistrés et classifiés », a certifié le New York Times . Rémunération à la minute contrôlée et authentifiée – généralement faible – par un système automatisé qui transforme huit heures de travail continu en six avant que vous ne vous en rendiez compte. Ce ne sont pas seulement les pauses toilettes qui sont décomptées, mais aussi ce qui reste hors travail direct devant la machine ou le moniteur, qui nécessiterait une autorisation spéciale pour être compté comme un vrai travail .

C’est quelque chose de plus qu’une nouvelle tournure à la tendance temporelle que nous avons toujours dénoncée et surtout ces dernières années , lorsque des gouvernements comme l’ espagnol ont imposé l’ enregistrement de la journée de travail … éliminant les pauses dans le comptage afin qu’ils ne pas être payé ou payé .

MACRON ET « LE PRIX DE LA LIBERTÉ DE TUER »

Et pourtant le maître du cynisme épique en Europe reste Macron. Sánchez et Díaz et Trudeau ou même Biden ont beaucoup de cynisme, mais ils manquent d’épopée pour rendre leurs interventions encore plus répugnantes.

Et c’est que Macron, à sa manière, a été le plus clair sur ce qui s’en vient à l’automne : « travailler pour soutenir nos entreprises, dans le contexte de cette guerre« . Travailler plus, gagner moins et avoir moins d’éducation et de services de santé ne serait rien d’autre que… le « prix de la liberté ».

Je pense à notre peuple, qui aura besoin de la force de son âme pour affronter les temps à venir, résister aux incertitudes, parfois aux difficultés et aux adversités, et, unis, s’entendre pour payer le prix de notre liberté et de nos valeurs . Emmanuel Macron

Le discours qui jusqu’à présent n’était tenu ouvertement qu’à propos des migrants , s’applique désormais à tous les travailleurs : le capital veut exploiter plus non seulement en versant moins de salaires réels mais aussi en réduisant l’essentiel des coûts généraux d’exploitation (école et santé) .

Une « nouvelle austérité » se prépare. Et dans des pays comme l’Espagne, il achèvera les effets sur les conditions de vie des travailleurs du changement de modèle productif imposé par le sanchismo .

Et c’est que, partout dans le monde, à l’approche de l’hiver dans l’hémisphère nord, les gouvernements vont essayer de passer de l’attaque indirecte générale – profits et prix croissants au-dessus des salaires – à la vente aux enchères directe des conditions de travail. Les « réformes essentielles », les appelait Macron.

Et ils réussiront… si nous ne réagissons pas depuis notre propre terrain .