Par James Howard Kunstler – Le 5 aout 2022 – Source kunstler.com

Que nous réserve l’avenir, dans quelques mois ? L’hystérie et le chaos, si le régime de « Joe Biden » peut l’aider… et il fait tout ce qu’il peut. Le Dr Anthony Fauci, deux fois vacciné, deux fois boosté, et deux fois malade récent de la Covid-19, a averti cette semaine que les non-vaccinés allaient « avoir des problèmes » au tournant des saisons cette année. Ce qu’il a omis de dire, c’est que les personnes non-vaccinées auront des difficultés à aider leurs proches vaccinés, malades et mourants, dont le système immunitaire a été endommagé par leurs multiples vaccins.

L’audace du mensonge du Dr Fauci est vraiment quelque chose à voir. Qui, dans toute la bureaucratie HHS-NIH-CDC, n’a pas remarqué que les « vaccins » à ARNm n’ont aucune efficacité contre la Covid-19 ? Les vaccinés sont de loin ceux qui tombent encore malades et deviennent de plus en plus handicapés à cause de la maladie et encore plus à cause des vaccins eux-mêmes. Les nouveaux vêtements de l’empereur sont en lambeaux. La rumeur veut que de nombreux employés de haut niveau de ces agences de santé publique soient de plus en plus effrayés par leur complicité désormais évidente dans un crime capital. Ils savent qu’ils devront répondre d’avoir permis au fiasco de l’ARNm d’aller aussi loin, d’avoir été complices, et ils se préparent à se mutiner pour sauver leur peau. Attendez un peu.

Le plan de secours du régime est l’amusante variole du singe, transmise jusqu’à présent principalement par des orgies entre hommes. Le secrétaire à la santé, Xavier Becerra, a déclaré une urgence nationale pour la variole du singe cette semaine, en disant qu’il allait « explorer toutes les options sur la table » (sauf un avis officiel contre les orgies homosexuelles). Il y a, bien sûr, des raisons de penser que la variole du singe n’est qu’un moyen parmi d’autres d’empêcher les élections de mi-mandat de novembre ou, plus sournoisement, de fermer les bureaux de vote et de n’autoriser que les bulletins de vote par correspondance – la manière la plus simple de truquer les élections.

Cela conduira naturellement les procureurs généraux de plusieurs États à demander réparation à la Cour suprême contre la prise de contrôle inconstitutionnelle par le gouvernement fédéral du devoir des États de conduire leurs élections. Le régime de « Joe Biden » perdra ce procès, mais pas avant d’avoir royalement énervé au moins la moitié des adultes du pays, ce qui entraînera des pertes électorales encore plus importantes que prévu pour le Parti du chaos.

Pendant ce temps, le Parti du chaos est sur le point de lancer sa « Loi sur la réduction de l’inflation », qui propose de dépenser 750 milliards de dollars créés à partir de rien dans une économie déjà en hyperventilation après trois années d’injections de plusieurs milliers de milliards de dollars provenant d’aucune activité productive. Dans le même temps, la loi augmentera les impôts, en particulier pour les bas salaires et les petites entreprises, achevant ainsi la destruction de la classe moyenne. La cerise sur le gâteau est la disposition visant à doubler la taille de l’Internal Revenue Service en embauchant 87 000 nouveaux employés pour harceler les contribuables américains ordinaires. C’est pour ça que vous avez voté en 2020 ? Je ne pense pas.

Rien de tout cela ne fonctionnera comme prévu. Plus probablement, l’adoption de la loi déclenchera la destruction du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale, et une ruée vers les investissements libellés en dollars, c’est-à-dire une très grave crise financière. Le crédit sera gelé, la distribution et la vente de biens cesseront, les intérêts cesseront d’être payés sur pratiquement toutes les dettes en cours, le marché obligataire implosera, peu de gens auront quelque chose d’identifiable comme de l’argent, et il y aura peu de biens de tous les jours comme la nourriture et l’essence à acheter de toute façon.

Vous réalisez, bien sûr, qu’il s’agit de la description d’un effondrement économique. Si les choses se déroulent ainsi, il n’y aura plus aucune confiance dans le gouvernement américain. Il sera soit ignoré, soit combattu. Et dans des endroits comme mon propre état de New York, sous le règne de la tyrannique et titanesquement incompétente gouverneure accidentelle Kathy Hochul, il n’y aura plus aucune confiance dans le gouvernement de l’État non plus. Ce qui signifie que nous seront livrés à nous-mêmes, communauté par communauté. Ce sera une expérience très intéressante dans la dynamique de l’émergence – les propriétés d’auto-organisation des systèmes dans le chaos. Je doute qu’elle aille dans le sens des rêves des globalistes de la technocratie transhumaine. Toutes les tendances macroéconomiques vont désormais à l’encontre de la centralisation. (Est-ce bien vrai ? J’aurais pensé le contraire…NDÉ)

Mais le processus pourrait inviter à une tentative de prise de contrôle des États-Unis par la Chine, si ce n’est pas militairement, mais d’une manière similaire aux opérations de dépouillement des actifs menées par les États-Unis dans l’Union soviétique effondrée des années 1990, un pillage effréné – comme on l’a vu à de nombreuses reprises dans l’histoire lors de la chute des empires. Ou alors, le reste du monde se contentera de se détendre et d’assister au spectacle de notre lutte alors que les lumières de la civilisation occidentale s’éteindront. Les autres nations du monde en ont assez que nous essayions de les bousculer, avec des intentions de plus en plus mauvaises. Ils prendront plaisir à observer nos tribulations. Ils seront convaincus que nous le méritons.

C’est ce qui résulte d’une culture de malhonnêteté omniprésente. Satan est le père du mensonge et nous sommes devenus sataniques, en étant et en faisant du mal, surtout à nous-mêmes, que vous croyiez ou non à un Satan au sens propre. Alors, pensez-vous maintenant qu’être transgressif est… amusant ? Vous allez bientôt changer ce qui reste de votre esprit à ce sujet. En plus de la menace d’une véritable famine, vous aurez une terrible soif de vérité : comment cela est-il arrivé ? Comment en est-on arrivé là ? Qui est derrière tout ça ? Ce ne sera pas difficile à découvrir, une fois que nous serons motivés à chercher.

James Howard Kunstler

Pour lui, les choses sont claires, le monde actuel se termine et un nouveau arrive. Il ne dépend que de nous de le construire ou de le subir mais il faut d’abord faire notre deuil de ces pensées magiques qui font monter les statistiques jusqu’au ciel.

Traduit par Hervé, relu par Wayan, pour le Saker Francophone