UNE VAGUE MONDIALE DE GRÈVES SAUVAGES COMMENCE-T-ELLE? VOILÀ L’EXEMPLE À SUIVRE!

Traduction et commentaires:

Suite à la grève sauvage sur les plates-formes pétrolières britanniques de la mer du Nord en mai , le nombre de grèves sauvages au Royaume-Uni a grimpé en flèche fin juillet et août. Au milieu des grèves syndicales dans les chemins de fer et avec une inflation galopante, des grèves sauvages ont éclaté dans 8 entrepôts Amazon, quelques produits chimiques et quelques raffineries. Mais les grèves sauvages ce mois-ci ne se limitent pas à la Grande-Bretagne, des grèves éclatent également au Mexique et une grève sauvage réussie dans quelques usines turques.

Fiche d’information pour les travailleurs contractuels de la raffinerie, soumis à l’accord ECIA, désormais en grève sauvage

Au milieu de la crise mondiale du secteur pétrochimique, les travailleurs contractuels de la raffinerie écossaise de Grangemouth, ainsi que de la raffinerie Humber du Lincolnshire , ont déclenché une grève sauvage en dehors des syndicats. Entre 250 et 500 ouvriers bloquent les routes et promettent de répéter la grève autant de fois que nécessaire, leurs slogans sont directement liés aux effets de l’inflation : leurs salaires n’ont augmenté que de 2,5 %… alors qu’on s’attend à ce que l’inflation s’élève à au moins 13 %.

En plus des raffineries, il y a eu des grèves sauvages dans deux usines chimiques de Teesside contre les réductions de salaire effectives avec l’inflation .

Une grève sauvage a également éclaté dans une usine agroalimentaire de Manchester contre des conditions de travail épouvantables , comme le rapportent les médias :

Des grévistes se rassemblent à la cantine Amazon de Coventry

Le scénario est similaire partout, des grèves sauvages éclatent contre les mauvaises conditions, l’inflation et les hausses de salaires bien en deçà. Dans le cas d’Amazon pour une maigre hausse de 3% . Les grèves ont commencé à l’entrepôt de Tilbury et se sont rapidement étendues à 8 entrepôts . Les travailleurs ont ralenti et traitent le nombre minimum de colis par heure pour faire pression sur l’entreprise.

Les grèves se sont propagées parmi les travailleurs via les médias sociaux et les services de messagerie mobile, les travailleurs eux-mêmes ont pris le contrôle de leur propre grève et, sans surprise, le syndicat n’a agi qu’après coup lorsque les travailleurs eux-mêmes se sont manifestés. :

Nous n’avions prévu de faire la grève que deux heures avant que cela ne se produise réellement. Nous avions vu les grèves des centres de distribution de Tilbury et Rugeley sur TikTok pendant notre pause, et cela nous a incités à faire grève. Nous avons vu ces vidéos à 11 heures du matin et avons commencé à répandre l’idée de la grève par le bouche à oreille dans l’entrepôt. A 13h, nous avions déjà plus de 300 personnes qui avaient pris leur retraite et arrêté de travailler. Au début, nous n’avons reçu aucune aide d’aucun syndicat pour faire la grève. Nous organisons tout nous-mêmes. Cependant, après la grève, GMB nous a contactés pour adhérer au syndicat et nous conseiller.

Lorsque nous sommes repartis le jeudi, le directeur général est entré dans la salle à manger, où nous étions réunis ceux qui refusaient de travailler. Le PDG nous a dit que nous avions 30 minutes pour exposer les raisons de notre refus de travailler et envoyer quelqu’un pour discuter de la grève avec eux. Nous avons refusé d’envoyer une seule personne car nous étions tous d’accord que nous voulions y aller en équipe.

Nous avons dit au PDG que nous réclamions une meilleure augmentation de salaire, nous lui avons posé des questions sur notre salaire et comment ils avaient proposé cette augmentation de 50 pence de l’heure. On nous a alors dit qu’ils allaient « l’emporter et essayer d’obtenir une réponse ». Après cela, les responsables ont dit qu’ils ne nous paieraient pas à moins que nous ne retournions au travail. Mais tout le monde est resté, refusant de retourner au travail.

Vendredi matin, encore une fois, une centaine d’associés sont sortis et ont protesté à l’extérieur.