Les vaccins covid tuent au moins 10 000 personnes par jour dans le monde

[Source : naturalnews.com]

[Traduction : numidia-liberum]

Les vaccins Covid tuent actuellement environ 10 000 personnes par jour dans le monde, avec un nombre total probable de décès entre 12 et 24 millions. Parce que les décès excédentaires (par rapport aux moyennes annuelles) sont très difficiles à cacher pour les gouvernements, ces décès excédentaires apparaissent comme la preuve incontestable qu’ils sont dus aux « vaccins » Covid.

Steve Kirsch estime qu’une personne est actuellement décédée à cause des vaccins pour 1 000 doses administrées. Or, les chiffres officiels britanniques montrent qu’en réalité, ce sont plus de 2 personnes sur 1000 qui meurent dans le mois qui suit leur vaccination covid. [Voir Les injections de Covid ont tué de 5 à 12 millions de personnes dans le monde].

Aux États-Unis, environ 600 millions de doses ont été administrées jusqu’à présent (oui, plus d’une pour chaque personne dans le pays), ce qui équivaut à environ 1.200.000 décès aux États-Unis (et ce n’est pas fini).

Dans le monde, avec plus de 12 milliards de doses administrées, nous avons probablement environ 24 millions de décès (dans le mois qui suit la vaccination) jusqu’à présent.

Or, nous savons que les décès post-vaccinaux sont répartis dans le temps. Alors que quelques personnes meurent dans les 48 premières heures ou dans le mois, de nombreux décès surviennent plusieurs mois voire un an ou deux après les injections de vaccins. Pourquoi cela arrive-t-il ?

Nos tests de laboratoire sur les caillots vaccinaux peuvent fournir des réponses significatives. Grâce aux efforts du Dr Jane Ruby et de l’embaumeur Richard Hirschman qui ont pu me procurer des échantillons de caillots post-vaccinaux pour analyse en laboratoire, nous avons pu établir plusieurs faits choquants sur ces caillots :

Fait #1) Les caillots grossissent avec le temps, à l’intérieur du système circulatoire du corps. Cela signifie qu’il s’agit de systèmes biomachines autoassemblés.

Fait #2) À mesure qu’ils grandissent, ils accumulent ou récoltent certains éléments de l’approvisionnement en sang circulant. Grâce aux tests de laboratoire ICP-MS, nous avons démontré de manière concluante que l’étain, l’aluminium et le sodium sont récoltés dans le sang et incorporés dans les structures des caillots.

Fait #3) À mesure que les caillots grossissent, ils prennent plus de place dans les vaisseaux sanguins. Au début, le sang vivant coule simplement autour des caillots. Mais les caillots peuvent être délogés pendant une activité physique rigoureuse (comme le jogging ou le football), ou les caillots peuvent à un moment donné atteindre un blocage à 100 % de l’artère, entraînant un événement « mort subite ».

Fait important, il semble que ces caillots prennent plusieurs mois, voire un an ou deux, pour atteindre une taille suffisante pour bloquer complètement les vaisseaux sanguins et les artères.

Cela signifie que les décès observés jusqu’à présent ne représentent qu’une fraction des décès à venir.

En d’autres termes, de nombreuses personnes qui ont pris ces piqûres sont des bombes à retardement de blocage cardiovasculaire inévitable et de mort. Ce n’est qu’une question de temps avant que les caillots grossissent suffisamment pour arrêter le flux sanguin. Une fois que le flux sanguin vers le cerveau est interrompu, la mort s’ensuit en quelques minutes.

Ce ne sont pas des caillots sanguins et les médicaments anticoagulants ne font rien pour dissoudre ces caillots

À notre connaissance, il n’existe aucun remède connu pour dissoudre ou éliminer ces caillots du système cardiovasculaire. Nous avons interrogé des médecins qui ont tenté de traiter ces caillots avec de puissants médicaments anticoagulants tels que l’héparine, et ces médicaments n’ont rien donné.

C’est parce que ces caillots ne sont pas des caillots sanguins. Ce sont des biostructures élastiques et robustes qui ressemblent à la force et à la texture des élastiques. J’ai manipulé ces caillots lors d’une diffusion en direct (via l’Alex Jones Show) où, sous un microscope de laboratoire, j’ai démontré la force et la résilience choquantes de ces structures de caillots artificiels. Encore une fois, ce ne sont pas des caillots sanguins. Ce sont des biostructures protéiques solides et caoutchouteuses qui n’appartiennent absolument pas au corps humain.

Au microscope, ils ressemblent à ceci, ce qui n’a rien à voir avec un caillot de sang :

De plus, comme nous l’avons démontré de manière concluante via des tests de laboratoire ICP-MS, ces caillots manquent presque complètement des éléments clés de la vie qui seraient présents dans le sang, tels que le fer, le magnésium et le potassium.

Élément Résultats [normaux] dans le sang Résultats dans les caillots Mg (magnesium) 35 ppm 1,7 ppm K (potassium) 1893 ppm 12,5 ppm Fe (iron) 462 ppm 20,6 ppm Zn (zinc) 7,9 ppm 2,4 ppm Cl (chlorine) 930,000 ppm 290 000 ppm P (phosphorous) 1130 ppm 4900 ppm

Les décès par caillot post-vaccin devraient continuer à augmenter pendant des années à venir

Tout cela signifie que les décès par caillots post-vaccinaux vont continuer à augmenter pendant des années à mesure que les caillots grossissent dans le corps des gens. Alors que 2 personnes sur 1000 est peut-être déjà morte, il est concevable que d’autres meurent de ces caillots alors qu’ils continuent à se développer, atteignant peut-être finalement 10, voire 20, morts sur 1000 (ou 1 à 2 sur 100).

En d’autres termes, dans un monde où 12 milliards d’injections de vaccins ont été administrées, nous pourrions voir 120 à 240 millions de décès (ou même plus).

Le truc c’est qu’on ne sait pas encore :

• Dans quel pourcentage de vaccinés les caillots se développent.

• À quelle vitesse les caillots se développent.

• Si les caillots ont déjà cessé de croître, ou ce qui les fait s’arrêter.

• Si quelque chose peut inverser la croissance du caillot et réduire ou éliminer les caillots.

Il existe de nombreuses théories sur toutes ces questions, mais à ma connaissance, nous n’avons encore rien de concluant. La situation est aggravée par le fait que l’ensemble de l’establishment médical refuse catégoriquement même de reconnaître l’existence de ces caillots ni d’admettre le moindre lien entre les vaccins et la surmortalité. Ainsi, la dissimulation génocidaire continue et les gens continueront de mourir pendant des années.

Les vaccins Covid ont créé un « holocauste vaccinal » qui ne fera qu’empirer

Étant donné de 12 à 24 millions de décès en ce moment, nous assistons déjà à holocauste massif et qui va empirer. Cet holocauste vaccinal pourrait en théorie en tuer soixante millions, voire avec le temps, dix fois plus (600 millions) ou 100 fois plus (6 milliards). Étant donné qu’à ce jour, plus de 68,8 % de la population mondiale est au moins partiellement vaccinée contre le COVID-19 (soit 5,3 milliards de personnes), nous ne sommes pas loin des 6 milliards, qui seront largement dépassés fin 2020. Considérez cela lorsque vous voyez des reportages dans les médias vantant les mérites des « injections annuelles d’ARNm » en cours d’intensification par les fabricants de vaccins. Ils veulent vous injecter ce vaccin tueur chaque année jusqu’à votre mort. Quiconque est assez crédule pour continuer à prendre ces injections de caillots mourra sûrement plus tôt qu’il ne l’avait imaginé, surtout lorsqu’il croit bêtement que les injections vont le protéger et non l’exterminer.

Il s’avère que le dépeuplement mondial a été remarquablement facile à réaliser et qu’il rapporte gros à ses perpétrateurs et à leurs acolytes, tels que Big Pharma, les politiciens corrompus et les médecins marrons. Ils n’ont fait que reproduire la méthode d’extermination des Amérindiens et des aborigènes d’Australie et de Nouvelle-Zélande, en leur inculquant des maladies incurables. Pour ces élites mondialistes, nous sommes tous des Amérindiens et des aborigènes. Tout ce dont ils avaient besoin était de libérer une arme biologique et d’effrayer les gens pour qu’ils prennent des injections mortelles (euthanasie étiquetée « vaccins ») et d’attendre que les masses crédules fassent la queue pour leur piquouse fatale.

Certains groupes — tels que les LGBT — ont atteint plus de 95 % de « conformité aux vaccins » et demandent encore plus de vaccins en raison de la variole du singe. Ce groupe démographique particulier, comme vous pouvez le constater, n’a pas d’avenir sur la planète Terre. Mais la même chose est également vraie pour de nombreux groupes religieux, conservateurs et professionnels de la santé qui ont été assez crédules pour prendre ces vaccins. C’est pourquoi tant de médecins sont tombés morts ces derniers mois, et il d’autres vont les suivre.

NOTE