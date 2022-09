Dix preuves qui tuent : Macron et Cie sont des glands!

Par Marc Rousset.

1. Bruno le Maire a déclaré publiquement : « nous allons provoquer l’effondrement de l’économie russe ». Résultat des courses : non seulement l’économie russe ne s’effondre pas, mais c’est l’économie française, européenne qui s’effondre avec une inflation moyenne en zone euro de 9,1% et des prix de l’énergie exorbitants qui montent à la verticale !

2. La Russie n’a jamais gagné autant d’argent avec les hydrocarbures ; le monde entier (Chine, Inde, Arabie saoudite) les achète à prix d’or ! L’Arabie saoudite achète le pétrole russe et le pétrole iranien pour les mélanger et les revendre à un prix encore plus élevé sur le marché international aux occidentaux !

3. Si les prix montent, comme l’a très bien expliqué François Lenglet sur RTL, c’est justement à cause des stupides sanctions suicidaires de l’UE ! Poutine vend moins, mais infiniment plus cher. Il brûlera même dans l’atmosphère un peu de gaz à la frontière finlandaise tandis que les Français gèleront en hiver, ce qui fait qu’il n’aura jamais gagné autant d’argent !

4. Le patron d’EDF vient de déclarer publiquement que s’il n’a pas les moyens humains de construire des centrales nucléaires, c’est parce que cela fait des années que les gouvernements demandent et exigent un plan de fermeture des centrales nucléaires ainsi que la construction d’éoliennes polluantes, horribles et non rentables, de panneaux solaires qui ne fonctionnent pas pendant la nuit.

5. La scandaleuse fermeture par Macron de la centrale nucléaire de Fessenheim contre l’avis de tous les Français de bon sens, les syndicats, le maire de Fessenheim, et l’ensemble du personnel inclus.

6. L’invasion migratoire extra-européenne qui continue avec Macron, au rythme de 500 000 personnes par an, avec 70% des naissances d’origine extra-européenne en Ile de France, ce qui conduit à la disparition pure et simple de la France, mais il faut parler de tout, sauf de cet éléphant qui attend dans le corridor, les Français n’ayant jamais été consultés par référendum (coût annuel de l’immigration : 83 milliards d’euros) (Nous ne sommes pas d’accord à propos de cette soi-disant « invasion » cela est entendu…NDÉ)

7. La France, si l’on en croit Agnès Verdier Molinié, a 2 millions de fonctionnaires en trop, ce qui représente pour le pays un coût annuel inacceptable et insupportable de 84 milliards d’euros !

8. L’insécurité insupportable, la violence gratuite et les banlieues de non droit ! Tout le monde est convaincu de la gravité du problème, mais rien de sérieux n’est fait pour s‘y opposer.

9. Pourquoi se geler, se ruiner et mourir demain pour Kiev, alors que les Français n’ont pas voulu mourir pour Dantzig en 1939 ?

10. Pourquoi s’en prendre à la Russie qui se défend face à l’expansion sans fin de l’OTAN à l’Est puisque les Européens, suite aux pressions de l’Amérique impérialiste, après la chute du mur de Berlin en 1989, n’ont pas voulu de la dissolution de l’OTAN et de « la Maison commune Europe » que proposait le pacifique Gorbatchev.

Conclusion : un fait historique

En octobre 1941, Daladier, Blum et Gamelin furent condamnés à la détention perpétuelle dans la forteresse du Portalet, pour « trahison des devoirs de leurs charges » par un tribunal chargé d’établir les responsabilités du désastre.

Qu’en est-il pour les glands et les guignols qui nous dirigent depuis 40 ans, face à la banqueroute et la faillite qui s’approchent à grands pas ! L’endettement public de la France n’est pas de 3000 milliards d’euros, mais de 7000 milliards d’euros, soit 100 000 euros par Français, si l’on tient compte des engagements hors bilan du pays.

Marc Rousset

Auteur de « Comment sauver la France/Pour une Europe des nations avec la Russie »